La chambre de commerce de la région de Princeton organise son 10e concours annuel d’épouvantails. Les épouvantails seront exposés jusqu’au 22 octobre. Les épouvantails se verront attribuer le droit de se vanter du choix de chambre le plus créatif, le plus traditionnel, le plus humoristique et le choix de Princeton.

Cette exposition d’épouvantails chez Community Lenders est destinée au 10e concours annuel d’épouvantails de la Chambre de commerce de la région de Princeton, le jeudi 6 octobre 2022 à Princeton. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)