Princeton Area Chamber annonce le 10e concours annuel d’épouvantails – Shaw Local

La chambre de commerce de la région de Princeton a annoncé le 10e concours annuel d’épouvantails qui se déroulera du samedi 1er octobre au samedi 22 octobre.

Les participants doivent s’inscrire avant le lundi 12 septembre en appelant le bureau de la chambre au 815-875-2616.

La chambre a l’intention de livrer des balles de paille la semaine du 12 septembre. Une balle de paille sera livrée à chaque membre participant et toutes les autres fournitures seront à la charge du participant.

Les épouvantails seront exposés pour l’Oktoberfest le 1er octobre, Witches Night Out le 7 octobre, Halloween Parade le 8 octobre et le Scarecrow Festival le 22 octobre.

Les épouvantails se verront attribuer le droit de se vanter du choix de chambre le plus créatif, le plus traditionnel, le plus humoristique et le choix de Princeton.

Cet événement est réservé aux membres de la Chambre.