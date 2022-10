Princeton approuve officiellement la vente d’un terrain pour un centre de distribution de 68 millions de dollars – Shaw Local

Après que le bureau du gouverneur JB Pritzker et le département du commerce et des opportunités économiques de l’Illinois ont annoncé vendredi que Ollie’s Bargain Outlet construirait un nouveau centre de distribution de 68 millions de dollars, le conseil de Princeton a donné le feu vert final au projet lors de la réunion de lundi.

On estime que le centre de distribution de 600 000 pieds carrés créera plus de 250 nouveaux emplois à temps plein pour les résidents locaux et les nouveaux résidents de la région. Le bâtiment devrait également s’agrandir de 180 000 pieds carrés supplémentaires dans les deux ou trois ans suivant l’achèvement initial des bâtiments.

Le conseil de Princeton a approuvé à l’unanimité la vente de plus de 135 acres de terrain au prix de 10 000 $ l’acre. Cet achat comprendra l’intégralité du quartier commercial de Princeton.

“Au fil des ans, on m’a assuré que les projets progressaient dans le couloir I-80 et que nous aurions notre temps”, a déclaré le greffier municipal Peter Nelson. “Nous voilà. C’est la patience et la préparation qui nous ont vraiment amenés ici.

La ville retournera un total de 1 350 000 $ pour la vente de la propriété. Le maire Joel Quiram a déclaré que ces fonds seront utilisés pour le développement économique de la ville.

“Cet argent sera également utilisé dans des projets de développement économique car c’est un projet de développement économique dont nous recevons l’argent”, a déclaré Quiram. “Cela dit, nous avons beaucoup de choses qui fonctionnent dans la ville, dont nous ne pouvons évidemment pas parler, mais tout cela va dans le sens du développement économique.”

Cette parcelle fait partie de 134 acres appartenant à la ville de Princeton et sera la nouvelle maison d’Ollie’s Bargain Discount Inc. le vendredi 14 octobre 2022 à Princeton. Le centre sera situé dans le parc industriel de Princeton, au nord de l’Interstate 80, à côté du Super 8 Motel et de Compeer Financial, du côté ouest de la route 26 de l’Illinois. Le bâtiment de 600 000 pieds carrés devrait ouvrir ses portes en 2024 et employer plus de 250 emplois. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Quiram a remercié les responsables de la ville, dont Nelson, la directrice municipale Theresa Wittenauer et tous les chefs de service de la ville pour leur coopération et leur volonté d’aider pendant le processus de négociation.

Les négociations pour ce projet se sont déroulées sur une période de six mois alors que Ollie’s Bargain Outlet évaluait ses options.

“Je ne peux pas en dire assez sur la cohésion et la chimie que nous avons construites avec Ollie’s et leur entreprise de construction, Lee and Associates”, a déclaré Quiram. « Il s’agit d’un projet de 70 millions de dollars et nous l’avons achevé en six mois. Ce qui est vraiment une courte période de temps pour un tel projet.

Le membre du conseil Jerry Neumann a ajouté qu’il y avait deux autres villes, une dans l’Iowa et une dans l’Indiana, qui étaient envisagées par Ollie’s pour ce projet. Neumann était enthousiasmé par ce projet et les nouvelles opportunités qu’il semble apporter à Princeton.

“Cette propriété est dans nos livres depuis 14 ans et je suis très heureux de voir qu’elle a finalement été vendue”, a déclaré Neumann. “L’administration précédente l’a acheté en 2008 et nous allons enfin mettre quelque chose dessus, ce qui est une bonne nouvelle.”

Les membres du Conseil Hector Gomez, Michael McCall et Martin Makransky, qui n’ont pas pu être présents, ont tous exprimé ou envoyé leurs messages de soutien. Le conseil a déclaré qu’il pensait que l’infrastructure et la préparation de la ville étaient ce qui avait aidé l’entreprise à choisir de venir à Princeton.

“Ce site ici était prêt à l’emploi et la ville en était propriétaire”, a déclaré Quiram. « Tous les services publics sont là. Ils n’ont pas eu à bricoler avec les services publics, ce qui était un énorme avantage.

L’installation devrait être construite le long de l’Interstate 80 sur un terrain adjacent au Super 8 et devrait être achevée en 2024.