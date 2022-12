Princeton apporte le tonnerre et la foudre, roule devant Bureau Valley – Shaw Local

MANLIUS – Les Tigers de Princeton ont apporté le tonnerre et l’éclairage au Storm Cellar mardi soir.

Les Tigers ont marqué les 12 premiers points du match et ont pris une avance de 47-15 à la mi-temps sur le chemin d’une victoire de 69-42 sur leur rival Bureau Valley lors de la Classique de Noël du comté de 2022. Princeton a maintenant remporté les quatre matchs de la série classique depuis ses débuts en 2018, prenant une pause pour COVID en 2020.

Le garde senior de Princeton Grady Thompson et l’entraîneur Jason Smith ont déclaré que la course de 12-0 avait stimulé les Tigers après avoir eu 10 jours entre les matchs.

“C’était un jeu amusant. Bon jeu pour reprendre le cours des choses après une pause assez longue », a déclaré Thompson. «Ce départ 12-0 a été formidable pour nous. C’était bien de sortir tôt devant eux pour que nous conservions l’avance.

“Au cours des années passées, j’avais l’impression que nous étions sortis à plat et que leur public restait dedans et cela les conduisait davantage tout au long du match”, a déclaré Smith. “Alors j’ai pensé que nous avions fait une course comme nous en avions besoin, aspiré le vent de la foule, en dehors de quelques dunks excitants.”

Les Tigres classés n ° 3 de classe 2A se sont améliorés à 13-0 au total et 2-0 à Three Rivers East.

L’attaquant de deuxième année Noah LaPorte a tiré le premier sang pour les Tigers avec un seau et Teegan Davis a suivi avec un 3 points. Thompson a ajouté un 3 points et un entraînement d’un océan à l’autre avant que LaPorte ne termine ce qu’il a commencé avec une paire de lancers francs pour porter le score à 12-0.

L’entraîneur de Bureau Valley, Jason Marquis, a déclaré que c’était trop difficile à surmonter.

«Ils ont aspiré l’énergie rapidement avec leur intensité. Leur longueur, je pense, nous a fait mal au début. Ils ont frappé leurs coups dès le départ. Nous n’avons pas très bien combattu », a-t-il déclaré. “C’était un message que j’avais pour nos garçons. Je pensais que nous nous battions pour les rebonds, les balles perdues. Nous n’avons pas bien contesté. Cela a été un point d’attention tout au long de l’année.

« C’était quoi, 25, 28 points au premier quart-temps ? Je ne peux tout simplement pas maintenir ce genre de rythme. Faut mieux défendre. Ensuite, offensivement, nous avions l’air d’être en pause (de Noël) pendant les 12 premières minutes du match.

Il y avait encore beaucoup de tonnerre à venir par les Tigres.

Thompson a conduit la ligne de base gauche pour un dunk à deux mains dans la circulation. Davis a suivi la possession suivante avec un bourrage de tomahawk sur une pause rapide pour une avance de 22-4 à Princeton.

Smith a dit qu’il avait eu du mal à juger qui avait le dunk de la nuit.

“Habituellement, Grady obtient le feu vert, mais je vais aller avec Teegan ce soir, car il avait beaucoup de tonnerre derrière”, a-t-il déclaré.

Thompson a coulé une paire de 3 points, le deuxième au buzzer, pour porter les Tigers à une avance de 28-6.

Davis a mené tous les buteurs avec 19 points, marquant 13 en première mi-temps. Thompson était juste derrière à 18 ans, avec 13 au premier quart. LaPorte a ajouté 13 points.

« Nous avons eu un score équilibré. Je pensais que nous étions désintéressés. Parfois, nous avions l’air un peu bâclé, parce que nous essayions peut-être un peu trop de montrer le spectacle », a déclaré Smith. “Quand nous nous sommes bousculés et avons joué comme nous sommes capables de le faire, j’étais content de ce que nous faisions.”

Landon Hulsing a mené le Storm (5-11, 0-3) avec 12 points et Corban Chhimm en a ajouté 10.

Remarques: Princeton a remporté le deuxième préliminaire. Jordan Reinhardt a mené les chatons avec 34 points. Payton Walowski et Logan Philhower en avaient huit chacun pour le Storm. … Les deux équipes reviennent à l’action le mardi 3 janvier, les Tigers à Kewanee et les Storm à Fulton.