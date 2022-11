Princeton annonce Victoria Yepsen comme nouvelle directrice du tourisme – Shaw Local

Victoria Suarez Yepsen a été nommée nouvelle directrice du tourisme de Princeton.

Elle remplira le rôle de l’ancienne directrice Jenica Cole, qui pendant près de deux ans a été au milieu de nombreux événements marquants de Princeton, travaillant à commercialiser et à promouvoir la ville et ses atouts.

Cole portait deux chapeaux en tant que directeur de la chambre de commerce de Princeton et directeur du tourisme de Princeton. En raison de la croissance que connaît la ville, ces deux rôles nécessitent maintenant des administrateurs à temps plein pour chaque poste.

“Avoir un directeur de chambre et un directeur du tourisme est tellement positif pour Princeton”, a déclaré Cole. « Princeton grandit, Princeton est en plein essor. Nous serons désormais deux pour promouvoir et aider à faire avancer Princeton ; et permettra à chacun de nous de collaborer et de se concentrer sur des rôles spécifiques à la fois pour la ville de Princeton et la Chambre de commerce. Cela va être une étape incroyable pour notre communauté et j’ai hâte de travailler avec [Yepsen].”

En tant que directeur du tourisme, les principales responsabilités de Yepsen seront de promouvoir et de commercialiser Princeton auprès du public voyageur et de travailler à faire de Princeton une destination pour les réunions, le shopping, les événements, les visites de groupe, les excursions d’une journée et les spectacles en direct.

La directrice municipale Theresa Wittenauer a exprimé sa confiance dans la nouvelle recrue, qui apporte beaucoup d’expérience et d’enthousiasme à son nouveau poste.

“La ville de Princeton est heureuse d’accueillir Victoria dans notre équipe”, a déclaré Wittenauer. « Nous nous attendons à ce que sa vaste expérience et ses antécédents contribuent à orienter les efforts de développement et de marketing touristiques de la ville vers des directions nouvelles et passionnantes. »

Plus récemment, Yepsen a été directrice exécutive de Bureau County United Way, où elle a dépassé avec succès les objectifs de la campagne au cours des deux dernières années en organisant de nombreux événements communautaires et collectes de fonds pour des organisations à but non lucratif et des entreprises locales.

Yepsen cherchera à utiliser son expérience de l’engagement communautaire, de la publicité et des médias sociaux pour étendre la portée marketing de Princeton.

Yepsen, originaire de Princeton, est diplômé de Princeton High School. Elle a fréquenté l’Illinois State University où elle a obtenu son baccalauréat ès arts avec une spécialisation en commerce de la musique.

Yepsen a récemment déménagé de Chicago et réside maintenant à Princeton avec son mari, Brent.

“C’est un honneur pour moi d’occuper le poste de directeur du tourisme et je suis fier de promouvoir et de défendre ma ville natale qui a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui”, a déclaré Yepsen. “Je suis impatient de tirer parti de l’expansion touristique de Princeton pour générer davantage de croissance et de succès pour notre communauté.”

Dans son poste de directrice du tourisme, Yepsen s’occupera des demandes des médias concernant les attractions de la région, les nouvelles de la ville, ainsi que les festivals et les événements. Ses responsabilités comprendront également la réponse aux demandes des visiteurs et la distribution de matériel dans les zones environnantes.

“Nous sommes ravis que Victoria rejoigne les rangs de la ville dans son nouveau poste de directrice du tourisme pour la ville de Princeton”, a déclaré le maire Joel Quiram. “Nous avons hâte qu’elle commence à promouvoir tout ce qui concerne le tourisme, non seulement dans tout l’État, mais également dans toute notre région.”

Yepsen a rejoint Princeton Tourism le 10 novembre et sera officiellement présenté au conseil municipal de Princeton le 21 novembre.

Yepsen peut être contacté en contactant Princeton City Hall au 815-875-2631 ou vyepsen@princeton-il.com.