Princeton ajoute deux équipes au tournoi des Fêtes – Shaw Local

Le Princeton Holiday Girls Basketball Tournament a accueilli deux nouvelles équipes, ajoutant St. Bede et Erie-Prophetstown au champ de cette année.

Avec neuf équipes, le tournoi sera divisé en trois poules de trois équipes chacune.

Princeton jouera hors du Blue Pool avec Putnam County et Streator.

Le Grey Pool sera composé de Bureau Valley, Henry et Stark County.

Le White Pool comprendra St. Bede, Midland et Erie-Prophetstown.

«Je pense que cela nous donne une certaine concurrence dès le départ. Notre premier match est contre le comté de Putnam et ils ont remporté le tournoi l’année dernière. Je sais que les filles sont prêtes pour celle-là », a déclaré l’entraîneur de PHS, Darcy Kepner. “St. Bede et EP nous donneront une rude concurrence. Ça devrait être amusant.

Chaque équipe jouera deux matchs de poule, puis se regroupera avec les équipes de première place dans les poules bleue, grise et blanche entrant dans la poule de championnat (or) et jouera deux autres matchs contre les autres écoles de la poule d’or pour la première fois. , deuxième et troisième places.

Les équipes de deuxième place de chaque poule entreront dans la poule d’argent pour décider des quatrième, cinquième et sixième places et les équipes de troisième place de chaque poule entreront dans la poule de bronze pour décider des septième, huitième et neuvième places.

Les matchs de la soirée d’ouverture du lundi 14 novembre opposeront St. Bede contre Midland à 17 h, BV contre Stark County à 18 h 30 et Princeton contre PC à 20 h. Le tournoi se déroulera jusqu’au samedi 19 novembre avec trois jeux à partir de 16h

Princeton et PC ont tous deux terminé 4-0 l’an dernier, mais ne se sont pas rencontrés dans le format de tournoi à la ronde modifié avec PC couronné champion en vertu du bris d’égalité du pourcentage de lancers libres.

Une autre nouveauté cette année sera un tournoi F / S, qui sera partagé avec Bureau Valley et le comté de Putnam en tant que co-organisateurs des matchs du lundi 14 novembre, mardi 15 novembre et jeudi 17 novembre.

Bureau Valley, EP, Princeton et Stark County joueront dans le Bureau Valley Poll avec PC, St. Bede, Streator et Midland tous affectés au pool PC.

Princeton accueillera la ronde finale le samedi 19 novembre avec quatre matchs commençant à 9 h.