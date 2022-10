Princeton accueillera Genoa-Kingston à 13 h samedi lors du deuxième tour – Shaw Local

Les séries éliminatoires de classe 3A seront de retour au Bryant Field de Princeton la semaine prochaine.

Le No. 1 Princeton (9-0) accueillera le No. 9 Genoa-Kingston (8-2) à 13 h le samedi 5 novembre dans un match éliminatoire de deuxième ronde 3A. Les Cogs ont battu le numéro 9 Elmwood-Brimfield 16-8 aujourd’hui.

Les Tigers classés n ° 3 3A ont étranglé le n ° 16 Peotone 56-28 lors du match d’ouverture de vendredi à Bryant Field.

Avec une autre victoire et les têtes de série tiennent le coup, Princeton resterait à domicile pour les quarts de finale 3A contre la tête de série n ° 4 et le catholique IC classé n ° 1 (9-1). Les Knights ont battu le 13e Chicago King 63-0 vendredi et accueilleront le 5e Stillman Valley (9-1) au deuxième tour.

IC Catholic a battu les Tigers en quarts de finale l’an dernier, 31-7.