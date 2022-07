Princeton accueillera 16 équipes 7 contre 7 / Lineman Challenge samedi – Shaw Local

Princeton sera le lit chaud pour du football d’été samedi.

Seize équipes du centre-nord de l’Illinois participeront au 7-on-7/Lineman Challenge de samedi à Princeton.

L’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson, a déclaré qu’il y aura un bon mélange d’équipes, y compris les locaux LaSalle-Pérou, Mendota, Morris, Dixon, Ottawa Marquette, Streator et Morrison.

« Nous avons de plus grandes écoles comme Morris, Dunlap, LaSalle-Pérou, Dixon. Et je sais que nous avons des écoles 1A, comme Ottawa Marquette et Morrison », a déclaré Pearson. “Cela devrait être très amusant.”

Mendota et Mercer County sont des nouveaux venus dans le domaine. Les autres équipes sur le terrain sont Eureka (2 équipes), Eastland-Pearl City et Durand-Pecatonica.

L’entraîneur de Mendota, Keegan Hill, attend avec impatience la nouvelle aventure des Troyens.

«Nous mettons les choses en marche après la fin de la semaine du 4 juillet. Samedi sera compétitif, amusant et nous pourrons nous améliorer dans le jeu de passes, les couvertures défensives et le défi du joueur de ligne », a-t-il déclaré.

PHS alignera également son équipe F/S, a déclaré Pearson.

Les matchs auront lieu à Bryant Field et à Little Siberia.

Ce sera le troisième 7 contre 7 cette semaine pour les Tigers, qui ont accueilli Bureau Valley et Annawan-Wethersfield lundi et joué à Stark County, l’alma mater de Pearson, mercredi.

Alors que les 7 contre 7 sont disputés sans les joueurs de ligne, les grands joueurs à l’avant auront toujours leur temps pour briller avec le défi du joueur de ligne.

Ils participeront à cinq épreuves, a déclaré Pearson – le développé couché de 185 représentants, le portage des agriculteurs de 275 livres, un relais 5 x 4 et la poussée de la plaque avant de terminer avec le populaire tir à la corde.

Les monteurs de lignes ont cette date encerclée sur leur calendrier depuis sa sortie.

“Ils attendent ça depuis longtemps. C’est leur moment de briller », a déclaré Pearson.

Le 7 contre 7 et le Lineman Challenge débuteront à 9 h

Jeux à noter : Princeton jouera LP hors des portes à 9 heures du matin sur le terrain nord de Bryant Field. Les Tigers affronteront également Dunlap, Du-Pec, Eureka, Morrison et Streator. D’autres matchs d’intérêt local incluent Dixon contre Mendota et Streator contre Morris à 9 h, Marquette contre Morrison à 9 h 45, Mendota contre Streator et Morris contre Dixon à 11 h 15, Mendota contre Morris, Dixon contre Streator et LP contre Marquette à 12h45