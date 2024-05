Princesse Kate : les membres de la famille royale sont invités à planifier leur santé

La famille royale britannique a été invitée à élaborer un plan pour gérer les attentes de la presse et du public concernant la santé de la princesse Kate et à reprendre ses fonctions si son absence se poursuit au-delà de l’été et jusqu’à l’automne.

« Ils vont devoir revenir des vacances d’août avec un plan sur la manière de gérer l’opinion publique », Newsweek a déclaré mercredi le correspondant royal en chef, Jack Royston, lors d’une émission d’information britannique.

Kate n’est pas apparue à un événement public officiel depuis le jour de Noël en raison de ses problèmes de santé persistants, d’abord en convalescence après une opération abdominale, puis en subissant une chimiothérapie préventive suite à un diagnostic de cancer.

Le palais de Kensington a maintenu qu’aucun « commentaire en cours » ne serait fait sur le traitement et le rétablissement de la princesse, déclarant qu’elle ne reprendrait ses fonctions publiques que lorsque son équipe médicale lui aurait donné le feu vert pour le faire.

La princesse Kate aux championnats de tennis de Wimbledon à Londres, le 15 juillet 2023. La royale a annoncé qu’elle suivait un traitement contre un cancer en mars 2024.

La princesse Kate aux championnats de tennis de Wimbledon à Londres, le 15 juillet 2023. La royale a annoncé qu’elle suivait un traitement contre un cancer en mars 2024.

Simon Bruty/Anychance/Getty Images



La dernière mise à jour majeure sur la santé de Kate a été donnée par la princesse elle-même dans sa déclaration vidéo du 22 mars annonçant son diagnostic de cancer. En attendant, le prince William a été interrogé sur l’état de santé de son épouse lors d’apparitions publiques. En mai, il a déclaré à ses sympathisants qu’elle « allait bien ».

Aujourd’hui, alors que la monarchie se dirige vers l’une de ses périodes les plus chargées de l’année sans l’un de ses membres vedettes, une émission d’information britannique a appris que l’institution devait élaborer un plan pour contenir la demande d’informations du public si cela continue la chute.

La présentatrice de Sky News, Kay Burley, a déclaré Semaine d’actualitésJack Royston a déclaré qu’un « vide » d’informations sur la santé de Kate avait commencé à se reconstruire, après qu’un cas similaire en février, avant l’annonce du cancer, ait conduit à la propagation de théories du complot et de ragots dans les tabloïds.

« Cela commence à réapparaître, mais seulement à un niveau faible, nettement inférieur à ce que nous avions observé fin février et tout au long du mois de mars », a déclaré Royston, soulignant la nécessité d’une action préventive.

« Je pense qu’ils ont le temps. Je pense qu’ils survivront jusqu’à l’automne… Les membres de la famille royale vont évidemment à Balmoral pour l’été en août et ils vont devoir revenir des vacances d’août avec un plan pour comment gérer l’opinion publique et comment gérer les questions des médias également.

Le défi, a-t-il expliqué, est que l’intérêt pour Kate et sa santé s’étend au-delà de la Grande-Bretagne. Sondage pour Semaine d’actualités menée en mai a révélé que la princesse est la royale préférée des États-Unis, suivie de près par le prince William.

« Il ne faut pas oublier qu’il existe un grand marché en Amérique et [this] peut également générer une énorme audience sur les réseaux sociaux, il ne suffit donc pas de garder la Grande-Bretagne sous contrôle », a noté Royston.

Semaine d’actualités a contacté le palais de Kensington par e-mail pour commentaires.

La princesse Kate photographiée lors de l’annonce de son cancer au château de Windsor, le 20 mars 2024. La royale n’a pas assisté à un événement public depuis le jour de Noël 2023.

La princesse Kate photographiée lors de l’annonce de son cancer au château de Windsor, le 20 mars 2024. La royale n’a pas assisté à un événement public depuis le jour de Noël 2023.

Palais de Kensington



En Grande-Bretagne, le cycle de l’actualité est dominé par les prochaines élections générales, qui auront lieu le 4 juillet, ce qui enlèvera une certaine pression sur Kate, mais son absence probable des événements royaux phares dans les semaines à venir pourrait recentrer l’attention sur sa santé en raison d’un problème public. désir de mises à jour.

Le 15 juin, le défilé militaire annuel Trooping the Colour et l’apparition au balcon du palais de Buckingham – généralement une vitrine pour le style célèbre de Kate – des membres de la famille royale devraient avoir lieu.

Le 17 juin sera le Jour de la Jarretière au château de Windsor auquel Kate, en tant qu’épouse du prince William, chevalier de l’Ordre de la Jarretière, assiste traditionnellement.

En outre, l’ouverture officielle du Parlement doit avoir lieu le 17 juillet. On aurait pu s’attendre à ce que Kate soit présente en tant que princesse de Galles.

Kate était également traditionnellement présente lors d’événements sportifs majeurs tels que le festival des courses de chevaux de Royal Ascot et les championnats de tennis de Wimbledon.

Si Kate choisit d’assister à un événement, il n’est pas prévu que cela soit annoncé longtemps à l’avance. On ne s’attendrait pas non plus à ce que cela signifie un retour complet aux fonctions publiques.

Au moment de l’annonce de son cancer, Kate a déclaré qu’elle avait hâte de retourner au travail, mais que pour le moment, elle devait se concentrer sur sa santé.

« Nous espérons que vous comprendrez qu’en tant que famille, nous avons maintenant besoin de temps, d’espace et d’intimité pendant que je termine mon traitement », a-t-elle déclaré.

« Mon travail m’a toujours apporté un profond sentiment de joie et j’ai hâte d’être de retour quand je le pourrai, mais pour l’instant je dois me concentrer sur un rétablissement complet. »

James Crawford-Smith est Semaine d’actualitésLe journaliste royal basé à Londres. Vous pouvez le trouver sur X (anciennement Twitter) à l’adresse @jrcrawfordsmith et lisez ses histoires sur Semaine d’actualitésc’est La page Facebook des Royals.

Avez-vous une question sur le roi Charles III, William et Kate, Meghan Markle et Harry, ou leur famille, à laquelle vous souhaiteriez que nos correspondants royaux expérimentés répondent ? Envoyez un e-mail à [email protected]. Nous aimerions recevoir de vos nouvelles.