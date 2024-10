Princesse Eugénie, Béatrice rôle clé dans Lilibet, les titres royaux d’Archie révélés

Meghan Markle et le prince Harry auraient pris une décision importante concernant les titres princiers de leurs enfants Archie et Lilibet après des discussions avec la princesse Eugénie et Béatrice.

Le rôle clé des filles du prince Andrew et de Sarah Ferguson dans les titres royaux d’Archie et Lilibet a été révélé par l’expert royal Neil Sean lors d’un entretien avec D’ACCORD! Revue.

Le rapport, citant l’expert royal, révèle que Meghan, qui avait initialement insisté sur le fait que les titres royaux de ses enfants n’étaient pas importants, a rapidement pris conscience de l’utilité de ces titres à la suite de ses discussions avec Béatrice et Eugénie.

Sean a déclaré: « Harry et Meghan sont très, très désireux de s’accrocher à ces titres royaux. Après de longues délibérations, Meghan a décidé que les titres seraient une bonne chose, non seulement pour elle mais aussi pour ses deux enfants. Meghan est devenue très amicale avec des membres supérieurs de la monarchie, principalement les princesses Eugénie et Béatrice.

L’expert royal a poursuivi : « Après cela, Meghan a réalisé à quel point un titre peut être utile, en particulier lorsque l’on souhaite évoluer dans les bons cercles. C’est la raison pour laquelle ils veulent remporter des titres. »

Le prince Andrew aurait également fait pression pour les titres royaux d’Eugénie et de Béatrice.

Les enfants de Meghan et Harry s’appelaient initialement Archie et Lilibet Mountbatten-Windsor avant le changement qui a fait la une des journaux pour devenir le prince Archie et la princesse Lilibet en mars 2023.