Princesse Diana : un médecin français raconte “ses derniers instants”

PARIS –

La femme était recroquevillée sur le sol d’une Mercedes mutilée, inconsciente et ayant du mal à respirer. Le médecin français n’avait aucune idée de qui elle était et s’est concentré sur la tentative de la sauver.

Vingt-cinq ans plus tard, Frédéric Mailliez est toujours marqué par ce qui s’est passé dans le tunnel de l’Alma à Paris le 31 août 1997 – et la prise de conscience qu’il était l’une des dernières personnes à avoir vu la princesse Diana vivante.

“Je réalise que mon nom sera toujours attaché à cette nuit tragique”, a déclaré à l’Associated Press Mailliez, qui rentrait d’une fête lorsqu’il est tombé sur l’accident de voiture. “Je me sens un peu responsable de ses derniers instants.”

Alors que la Grande-Bretagne et les admirateurs de Diana dans le monde marquent un quart de siècle depuis sa mort, Mailliez a raconté les conséquences de l’accident.

Cette nuit-là, Mailliez roulait dans le tunnel lorsqu’il a aperçu une Mercedes fumante presque fendue en deux.

“J’ai marché vers l’épave. J’ai ouvert la porte et j’ai regardé à l’intérieur”, a-t-il déclaré.

Ce qu’il a vu : “Quatre personnes, dont deux étaient apparemment mortes, aucune réaction, aucune respiration, et les deux autres, du côté droit, étaient vivantes mais dans un état grave. Le passager avant criait, il respirait. Il pouvait attendez quelques minutes. Et la passagère, la jeune femme, était à genoux sur le plancher de la Mercedes, elle avait la tête baissée. Elle avait du mal à respirer. Elle avait besoin d’une aide rapide.

Il a couru vers sa voiture pour appeler les services d’urgence et prendre un sac respiratoire.

“Elle était inconsciente”, a-t-il dit. “Grâce à mon sac respiratoire (…) elle a retrouvé un peu plus d’énergie, mais elle ne pouvait rien dire.”

Le médecin découvrira plus tard la nouvelle – avec le reste du monde – que la femme qu’il a soignée était Diana, le trésor national britannique adoré par des millions de personnes.

“Je sais que c’est surprenant, mais je n’ai pas reconnu la princesse Diana”, a-t-il déclaré. “J’étais dans la voiture sur le siège arrière en train d’aider. J’ai réalisé qu’elle était très belle, mais mon attention était tellement concentrée sur ce que je devais faire pour lui sauver la vie, je n’ai pas eu le temps de penser, qui était cette femme .”

“Quelqu’un derrière moi m’a dit que les victimes parlaient anglais, alors j’ai commencé à parler anglais, disant que j’étais médecin et j’ai appelé l’ambulance”, a-t-il raconté. “J’ai essayé de la réconforter.”

Pendant qu’il travaillait, il remarqua le flash des ampoules des caméras, des paparazzi rassemblés pour documenter la scène. Une enquête britannique a révélé que le chauffeur de Diana, Henri Paul, était ivre et conduisait à grande vitesse pour échapper aux photographes qui le poursuivaient.

Mailliez a déclaré qu’il n’avait “aucun reproche” envers les actions des photographes après l’accident. “Ils ne m’ont pas empêché d’avoir accès aux victimes. … Je ne leur ai pas demandé d’aide, mais ils n’ont pas interféré avec mon travail.”

Les pompiers sont rapidement arrivés et Diana a été transportée dans un hôpital parisien, où elle est décédée quelques heures plus tard. Son compagnon Dodi Fayed et le chauffeur sont également décédés.

“Ce fut un énorme choc d’apprendre qu’elle était la princesse Diana et qu’elle est décédée”, a déclaré Mailliez. Puis le doute s’est installé. « Ai-je fait tout ce que j’ai pu pour la sauver ? Ai-je bien fait mon travail ? se demanda-t-il. “J’ai vérifié auprès de mes professeurs de médecine et j’ai vérifié auprès des enquêteurs de la police”, a-t-il déclaré, et ils ont convenu qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait.

L’anniversaire ravive à nouveau ces souvenirs, mais ils reviennent aussi « chaque fois que je traverse le tunnel de l’Alma », a-t-il déclaré.

Alors que Mailliez parlait, debout au sommet du tunnel, des voitures se précipitaient devant le pilier où elle s’était écrasée, portant maintenant un dessin au pochoir du visage de Diana.

Le monument de la Flamme de la Liberté à proximité est devenu un site commémoratif attirant les fans de Diana de toutes les générations et nationalités. Elle est devenue une figure intemporelle de l’émancipation et une icône de la mode même pour ceux qui sont nés après sa mort.

Irinia Ouahvi, une Parisienne de 16 ans visitant la flamme, a déclaré qu’elle connaissait Diana à travers des vidéos TikTok et à travers sa mère.

“Même avec son style, elle était une féministe. Elle a défié l’étiquette royale, portant des shorts de cycliste et des pantalons décontractés”, a déclaré Ouahvi.

Francine Rose, une Néerlandaise de 16 ans qui s’est arrêtée au mémorial de Diana lors d’un voyage à vélo à Paris, a découvert son histoire grâce à “Spencer”, un film récent avec Kristen Stewart.

“Elle est une source d’inspiration parce qu’elle évoluait dans le foyer strict, la famille royale, et voulait juste être libre”, a déclaré Rose.



Nicolas Garriga et Jeffrey Schaeffer ont contribué à ce rapport