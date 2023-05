‘Princess Strikes Back’ emballe une force puissante – Shaw Local

J’ai découvert pour la première fois l’exceptionnel spectacle solo de Victoria Montalbano, « La princesse contre-attaque : la recherche d’une femme pour le cow-boy de l’espace de ses rêves », en décembre dernier au centre-ville de Chicago.

Je suis absolument tombé amoureux du spectacle. Il a de l’humour. Il a de l’amour. Il a du romantisme. Il a un chagrin d’amour. Il a de merveilleuses références culturelles. Il explore le pouvoir des femmes et l’évolution des normes culturelles. Dans l’ensemble, c’est une belle et touchante histoire du processus de maturation.

Après que « The Princess Strikes Back » ait remporté le prix Heartstrings de la production indépendante la plus significative de 2022, je savais que ce spectacle en était un qui devrait être partagé avec autant de communautés et de publics de théâtre que possible.

Il se trouve que j’étais en mesure d’aider à ce que cela se produise, alors j’ai utilisé certaines de mes relations pour amener « The Princess Strikes Back » au Steel Beam Theatre de St. Charles. Steel Beam est une entreprise fantastique qui s’engage à apporter l’expérience théâtrale professionnelle de Chicago dans les banlieues.

De toute évidence, je crois de tout cœur à la valeur de beauté et de divertissement de cette histoire d’amour, de romance et de The Force. Ainsi, plutôt que de prétendre offrir une critique totalement impartiale, je vais plutôt présenter exactement ce qu’il en est de l’émission qui me fait tellement croire en elle.

Comme le titre l’indique, « La princesse contre-attaque » a un lien avec l’univers Star Wars. Ce que je pense qu’il est très important de noter, c’est que vous n’avez pas besoin d’être un fan de « Star Wars » pour tomber amoureux de la série.

Toutes les références « Star Wars » tissées dans l’histoire sont accompagnées de définitions claires de Montalbano. Ainsi, les personnes qui n’ont jamais vu un seul film « Star Wars » adorent toujours cette comédie romantique.

Le spectacle commence avec Montalbano en costume d’esclave de princesse Leia. Une femme asservie n’est peut-être pas le modèle le plus naturel, mais Montalbano renverse rapidement les rôles en l’expliquant comme une Power Outfit. C’est la tenue dans laquelle se trouvait la princesse Leia lorsqu’elle a étranglé à elle seule le ver spatial géant et le méchant polyvalent Jabba le Hutt – quelque chose qu’aucun homme n’avait été capable de faire.

Le spectacle solo de Victoria Montalbano, « La princesse contre-attaque : la recherche d’une femme pour le cow-boy de l’espace de ses rêves », a débuté sa tournée au Steel Beam Theatre de St. Charles. (Photo fournie par Sarah Elizabeth Larson)

La conteuse charismatique explique ensuite comment elle s’est retrouvée sur une scène de théâtre en tenue de princesse Leia en tant que femme célibataire d’une trentaine d’années. Et tout est lié à son premier béguin: Han Solo – l’anti-héros bad boy de « Stars Wars » joué par Harrison Ford.

Au cours des 75 minutes suivantes, Montalbano emmène le public dans un voyage touchant de sa vie amoureuse, d’une adolescente pubère ayant le béguin pour un personnage de film de fiction à une femme forte et indépendante faisant son propre chemin dans la vie.

Montalbano est venu à Chicago en tant qu’étudiant diplômé en théâtre fraîchement sorti de l’université. Son rêve était d’étudier l’improvisation et de devenir la prochaine Tina Fey – se produire dans des institutions d’improvisation célèbres comme Second City, puis de devenir l’une des stars de « Saturday Night Live ». De grands rêves qui se sont rapidement heurtés au visage avec une grosse dose de réalité.

Être dans la ville a également amené le premier petit ami de Montalbano depuis le lycée et le premier petit ami sérieux dans l’ensemble. C’est un contraste intéressant avec l’endroit où elle se trouve maintenant dans la vie – émotionnellement et professionnellement.

Nous faisons un voyage sinueux et complètement captivant à travers la vie amoureuse de la star au cours de ses années à Chicago, devenant la femme qu’elle est aujourd’hui. En cours de route, nous découvrons les principaux intérêts amoureux de sa vie – à qui elle a tous donné des surnoms mignons. Le public hurle absolument aux noms que Montalbano utilise pour les hommes qui ont suscité la passion en elle – de Magnum PI à Oscar le Grouch.

Magnum PI, par exemple, est le surnom du garçon de 13 ans pour qui elle a eu son premier béguin (au-delà du fictif Han Solo). Le nom Magnum PI fait référence à la moustache que le garçon arborait déjà.

La beauté et la brillance de « La princesse contre-attaque » résident dans les détails de la narration experte de Montalbano. Elle fait comprendre au public ses sentiments à chaque étape de sa vie. Ses récits ne sont pas seulement ce qui s’est passé, ils donnent également un aperçu des véritables émotions humaines impliquées.

Lorsqu’un interprète est capable de se donner si intimement et si complètement, vous savez que vous n’êtes pas seulement dans une soirée de théâtre, mais une expérience qui vous touchera et restera avec vous. C’est exactement ce que vous obtenez avec sa production primée.

Et comme je l’ai dit, vous n’avez pas besoin d’être une personne « Star Wars » pour obtenir le spectacle. Il y a des références culturelles pleines d’esprit à des choses allant de Riverdance à « Rent » de Broadway à Oscar le Grouch de « Sesame Street ». Même si elle aborde certains sujets de chagrin, Montalbano maintient le flux global équilibré avec un niveau d’humour.

Le public des représentations du Steel Beam Theatre a adoré la production. Il s’agit de la première étape de la tournée estivale de Montalbano « La princesse contre-attaque », emmenant le hit solo dans les villes du pays. Le spectacle revient dans la région de Chicago en août au Skokie Theatre, alors prévoyez de le voir à ce moment-là. Vous pouvez vous tenir au courant des futures performances sur www.VictoriaNotVicky.com ou la page Facebook de La princesse contre-attaque. Je peux vous assurer que c’est un spectacle que vous apprécierez.

Ajoutant à l’expérience à Steel Beam était une routine d’ouverture par Any Suggestions? Improv – l’une des troupes d’improvisation les plus drôles de la région de Chicago. Ils ont enthousiasmé le public et ont été de bonne humeur pour profiter du plat principal. Aucune suggestion? se produit régulièrement à Steel Beam – alors gardez un œil sur les futures opportunités de les voir en direct.

Steel Beam amène le théâtre professionnel dans la banlieue ouest. Idéalement situé à Saint-Charles, le théâtre propose constamment des divertissements de qualité à des prix abordables, sans avoir à se rendre en ville. Le théâtre annoncera prochainement sa nouvelle saison. Tenez-vous au courant sur www.SteelBeamTheatre.com.

• Rikki Lee Travolta est un talent créatif primé qui est apparu dans tout le pays en tant que tête d’affiche théâtrale, ainsi qu’au cinéma et à la télévision. Visite www.RikkiLeeTravolta.com.