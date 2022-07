Princess Love dépose un dossier pour divorcer de Ray J

Ils disent que la troisième fois est le charme, mais la princesse Love semble en avoir finalement marre de Ray J et prête à mettre fin à leur mariage de près de six ans.

De nouveaux documents judiciaires obtenu par RadarOnline révèlent que la princesse Love, 37 ans, a demandé au tribunal de fixer une date de procès pour se battre pour le divorce, les visites, la garde des enfants, la pension alimentaire pour enfants, la pension alimentaire pour époux, le partage des biens et les frais d’avocat.

Vous vous souviendrez peut-être que Ray J a déposé une requête en divorce en octobre 2021, alors qu’il était en proie à une pneumonie. Le couple avait demandé le divorce deux fois auparavant, mais avait rejeté ces affaires avant qu’elles ne soient finalisées. Dans les mois qui ont suivi le dépôt de Ray J, il semblait qu’un licenciement pourrait se reproduire car le couple séparé a fait plusieurs apparitions publiques et télévisées ensemble – la plus récente étant fin juin – il y a moins d’un mois!

De toute évidence, beaucoup de choses ont changé au cours des semaines depuis que le couple a foulé ensemble le tapis rouge des BET Awards, montrant beaucoup d’affection et donnant l’impression que les choses entre eux étaient plus fortes que jamais. La plupart des gens auraient parié que leurs projets de divorce seraient rejetés pour la troisième fois, mais cela ne semble pas être le cas.

De retour en mars, La princesse Love a dit aux paparazzi qu’elle espérait que les choses s’arrangeraient, mais semblait également suggérer que le divorce était ce que son mari voulait, alors qu’elle n’en était pas sûre.

“On ne sait jamais”, a déclaré la princesse Love à l’époque. “La porte est toujours ouverte. Nous nous aimons mais quand vous arrêtez d’essayer, vous devez faire ce que vous avez à faire. “Je ne sais pas ce que je veux, mais quand quelqu’un continue de demander le divorce, vous devez lui donner ce qu’il veut”, a-t-elle ajouté.

Selon Radar Online, dans son dossier, Ray J a indiqué la date du mariage comme étant le 12 août 2016 et la date de la séparation comme « à déterminer ». Il a révélé que le couple avait signé un accord prénuptial et coché la case demandant au tribunal de mettre fin au droit de la princesse à une pension alimentaire. Ray J demande également que le tribunal lui accorde tous ses revenus avant le mariage, pendant le mariage et après la séparation.

Dans sa réponse, Princess a exigé la garde légale et physique conjointe de leurs 2 enfants. Dans son dossier, elle a coché la case pour demander une pension alimentaire.

Il sera intéressant de voir qui obtient ce qu’il veut dans cette affaire, n’est-ce pas ?

La princesse Love n’a rien partagé sur la scission sur ses réseaux sociaux, mais elle a publié une soirée cette semaine – et Ray J a commenté sa tenue révélatrice en disant :

Le pincement est un peu visible – c’est un peu peekin

C’est juste l’approche la plus simple pour mettre fin à un mariage ?

C’est bon de voir qu’ils sont amicaux, au moins pour le bien des enfants !