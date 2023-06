Princess Elizabeth Stakes: Frankie Dettori signe avec la victoire finale d’Epsom sur Prosperous Voyage | Nouvelles de la course

Frankie Dettori a remporté une victoire lors de son dernier jour de Derby en menant Prosperous Voyage vers le succès dans les Princess Elizabeth Stakes.

Le joueur de 52 ans prendra sa retraite à la fin de la campagne en cours et après avoir été déçu lors de sa dernière course dans le Derby, il semblait peu probable qu’il monte sur le plateau lorsque la pouliche de Ralph Beckett est sortie des étals en désordre et a laissé Dettori assis en dernier. .

Cependant, la seule gagnante du groupe un dans le peloton a montré sa classe à la fin de la course en tant que favorite 6-4 pour se frayer un chemin dans la prétention avant de se pencher pour voir le concours d’un mile à la manière d’un jeu.

Après son doublé dans le Groupe Un vendredi, c’était une troisième victoire du week-end pour Dettori sur les Surrey Downs et il était normal que la victoire soit venue sous les couleurs d’Andrew Rosen, qui, avec le copropriétaire Marc Chan, a été long -temps supporters de l’italien.

Image:

Un Frankie Dettori volant démonté après la victoire sur Prosperous Voyage





La réalité rentre tard pour Moore et Stoute

Regal Reality a basculé tard entre les mains de Ryan Moore pour réclamer les Betfred Diomed Stakes à Epsom.

Entraîné par Sir Michael Stoute, l’enfant de huit ans était à peine dans l’équation au début alors que Marie’s Diamond imposait un rythme soutenu.

Et il avait toujours la majorité du peloton devant lui, avec l’avenue Highland préférée de Charlie Appleby 2-1 voyageant puissamment autour de Tattenham Corner et prenant la tête.

Image:

Regal Reality et Ryan Moore remportent les Diomed Stakes à Epsom





C’est Kolsai de Roger Varian qui a d’abord visé Highland Avenue et a lancé un défi sévère, mais pendant tout ce temps, Moore amadouait Regal Reality en position de frapper et après avoir rejoint la lutte à trois pour la tête à l’intérieur du dernier furlong, il a couru fort pour gagner par trois quarts de longueur à une cote de 5-1.

Le gagnant appartient à Peter Done, frère du patron de Betfred, Fred Done.

Stoute a déclaré: « C’est un grand vieux cheval. Il remporte une de ces belles courses chaque année, espérons qu’il pourra en gagner au moins deux cette année.

« Nous n’avons pas de plans, nous devrons juste lui demander où il veut aller. Nous essayons de le garder heureux à la maison car il est très fort d’esprit. »