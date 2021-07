Princess Cruises et Holland America Line reprennent du service aux États-Unis

Deux compagnies de croisières filiales de Carnival Corp. redémarrent leur service aux États-Unis ce week-end.

Holland America Line lance sa saison de croisières en Alaska ce week-end, avec son navire Nieuw Amsterdam quittant le port de Seattle samedi. Princess Cruises emboîtera le pas dimanche lorsque le Majestic Princess partira du même port.

Chaque compagnie de croisière devrait opérer 10 croisières au départ de Seattle jusqu’en septembre, selon un communiqué de presse publié vendredi.

Les passagers naviguant sur l’une ou l’autre des compagnies de croisière cette année doivent être vaccinés et leur dose finale doit être complétée au moins deux semaines avant le début de la croisière, selon les sites Web des compagnies de croisière.

La compagnie de croisière phare de Carnival Corp., Carnival Cruise Line, a lancé son premier navire depuis un port américain depuis le début de la pandémie de COVID-19 au début du mois.

Princess Cruises n’a pas opéré dans les eaux américaines depuis que les Centers for Disease Control and Prevention ont émis un « ordre d’interdiction de navigation » en mars 2020. La compagnie de croisière a connu des épidémies majeures de coronavirus sur deux de ses navires, le Diamond Princess et le Grand Princess, au début 2020.

Restrictions liées au COVID :Un tribunal fédéral lève les règles du CDC COVID pour les navires de croisière basés en Floride au milieu d’une bataille juridique

Compagnie de croisière Disney :La compagnie de croisière reprend ses croisières aux États-Unis depuis la Floride en août avec Disney Dream

Suivez le journaliste de USA TODAY, Bailey Schulz sur Twitter : @bailey_schulz.