Princess Cruises de Carnival reviendra au Japon après près de 3 ans

Princess Cruises, une Société du carnaval marque, reprend ses voyages dans son port d’attache du Japon au début de l’année prochaine, a annoncé la société dans un communiqué de presse vendredi.

A partir du 15 mars, le Diamond Princess décollera de Tokyo pour des croisières allant de cinq à 19 jours, selon le communiqué.

Le retour fait suite à une annonce du ministère japonais des Transports le mois dernier qui a levé une interdiction de deux ans et demi sur les navires de croisière internationaux. La nouvelle orientation du pays exige que les membres d’équipage aient trois injections de vaccin Covid tandis que la plupart des passagers doivent en avoir au moins deux, a rapporté l’Associated Press.

“La réouverture des ports japonais à l’industrie internationale des croisières est un développement important et bienvenu qui non seulement élargit considérablement les possibilités de vacances offertes aux clients, mais contribue également à renforcer considérablement l’économie touristique japonaise”, a déclaré John Padgett, président de Princess Cruises, dans le communiqué de presse.

Le Japon a lancé l’interdiction de croisière en mars 2020 après qu’une épidémie mortelle de coronavirus a eu lieu en février sur le Diamond Princess, un bateau de croisière Princess. La propagation a contraint environ 3 700 personnes à bord à une quarantaine de deux semaines.

Depuis que le Japon a rouvert aux croisières internationales, d’autres navires de vacances se préparent à retourner dans le pays. Dans un communiqué de presse mercredi, Holland America Line, également filiale de Carnival, a annoncé certains de ses propres itinéraires au Japon pour début 2023.

Le Japon rejoint un groupe croissant de pays qui se réchauffent pour le tourisme de croisière après avoir fait une pause pour Covid. Reuters a rapporté que Nouvelle-Zélande a levé son interdiction de croisière fin juillet, tandis que Australie a levé la barre en avril et Canada encore plus tôt en novembre 2021.

Les croisières sont la prochaine frontière dans l’assouplissement par le Japon des restrictions touristiques de l’ère pandémique, qui ont dévasté plusieurs secteurs de son industrie touristique d’un milliard de dollars. En juin, le pays a rouvert ses frontières aux touristes internationaux.

La myriade de restrictions touristiques mondiales a fait couler l’industrie des croisières. Les plus grandes marques ont été contraintes de couper leurs opérations, souvent après que le coronavirus se soit mortellement propagé à bord. Carnaval, Croisières Royal Caribbean et Compagnie de croisière norvégienne les leaders du marché, ont vu leurs actions chuter de plus de 80 % en 2020.

Les compagnies de croisières se sont régulièrement reconstruites depuis la fermeture initiale, mais le rebond de l’industrie a été freiné par des vents contraires macroéconomiques tels que des hausses de taux et une éventuelle récession. Carnival, Royal Caribbean et Norwegian, qui ont tous accumulé d’énormes dettes pendant la pandémie, ont vu leurs actions chuter en septembre alors que la Réserve fédérale continuait d’augmenter les taux d’intérêt.