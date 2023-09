Prince Willliam et la « passion » de Kate Middleton sont la clé de leur succès : reine Rania de Jordanie

Deux maisons royales entretiennent fièrement une amitié durable.

Le prince britannique William et son épouse Kate Middleton se sont rendus en Jordanie en juin pour assister aux noces du prince héritier Hussein et de la princesse Rajwa. Le prince et la princesse de Galles ont été rejoints par la cousine de William, la princesse Béatrice, et son mari Edoardo Mapelli Mozzi.

La mère de Hussein, la reine Rania de Jordanie, a déclaré à Fox News Digital que la famille partageait une relation très précieuse avec la famille royale britannique. La fière matriarche est membre du conseil du Earthshot Prize, le programme environnemental de William. Son objectif est de trouver de nouvelles idées et technologies à travers le monde pour lutter contre le changement climatique.

« C’est toujours un plaisir d’accueillir le prince et la princesse de Galles en Jordanie », a déclaré l’homme de 53 ans. « Nous sommes très reconnaissants qu’ils aient pu faire le voyage pour le mariage de Hussein. Les liens entre la Jordanie et le Royaume-Uni sont très forts, et notre étroite amitié avec la famille royale britannique remonte à plusieurs générations. »

« Ce qui m’impressionne le plus chez le prince et la princesse de Galles, c’est leur passion », a-t-elle souligné à propos du dévouement du couple au devoir. « En travaillant aux côtés du prince William sur son prix environnemental, le Earthshot Prize, il est évident à quel point il se soucie de protéger et de réparer notre planète. Et quant à la princesse Kate, son soutien aux familles et aux jeunes du Royaume-Uni est clairement un travail d’amour. «

William, 41 ans, est l’héritier du trône britannique. Le prince passera deux jours à New York – lundi et mardi prochains – pour assister au deuxième sommet de l’innovation du Earthshot Prize, ainsi que pour faire d’autres apparitions.

La reine Rania sera également en ville du lundi au jeudi. Elle assistera à des engagements liés à l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi qu’à la réception du prix Earthshot, entre autres événements.

En mai, la reine et son mari, le roi Abdallah, ont assisté au couronnement du père de William, le roi Charles III, à l’abbaye de Westminster à Londres.

« C’était très émouvant de faire partie d’un moment aussi historique et d’assister au début d’une nouvelle ère pour le Royaume-Uni », a partagé la reine Rania. « Mon mari et moi avons un très profond respect pour Sa Majesté. Il n’a jamais permis que le protocole ou les exigences de son rôle l’empêchent d’entrer en contact avec le public, et je doute qu’il commence maintenant. Il est très tourné vers l’avenir et Je pense que sa gentillesse, sa perspicacité et son ouverture d’esprit lui seront très utiles en tant que roi. »

La mère du roi Abdallah, la princesse Muna al-Hussein, est née Antoinette Avril Gardiner au Royaume-Uni. Selon le magazine W, la reine Rania a rencontré la reine Elizabeth II pour la première fois en 1999, quelques mois après qu’elle et Abdullah, 61 ans, aient assumé le rôle de ses parents dans le la monarchie. En 2018, Hussein, 29 ans, a accueilli William en Jordanie, où ils ont aimé regarder ensemble la Coupe du monde. Les familles ont continué à se soutenir au fil des années.

Charles, 74 ans, est monté sur le trône à la mort de sa mère. La reine Elizabeth, le monarque d’Angleterre qui a régné le plus longtemps, est décédée en 2022 à l’âge de 96 ans.

La reine Rania a déclaré que nous pouvons encore tirer de nombreuses leçons du défunt monarque un an après son décès.

« La reine Elizabeth a toujours donné la priorité au devoir », a expliqué la reine Rania. « Elle a consacré sa vie au service de son pays et de son peuple, et pendant 70 ans, elle n’a jamais failli à cette promesse. Dans le meilleur comme dans le pire, Sa Majesté était là pour son peuple, et j’admirerai toujours son sens. de discipline et son profond amour pour son pays.

La reine Rania a récemment pris la parole lors du CogX Global Leadership Summit à Londres, où elle a abordé la crise actuelle des migrants. En juin, un bateau de pêche rempli de réfugiés tentant de rejoindre l’Europe a chaviré et coulé au large des côtes grecques, faisant au moins 79 morts et de nombreux disparus. En février, au moins 94 personnes sont mortes lorsqu’un bateau en bois en provenance de Turquie a coulé au large de Cutro, dans le sud de l’Italie.

Le naufrage le plus meurtrier de mémoire d’homme en Méditerranée s’est produit le 18 avril 2015, lorsqu’un bateau de pêche surpeuplé est entré en collision au large de la Libye avec un cargo tentant de lui venir en aide. Seules 28 personnes ont survécu. Les experts légistes ont conclu qu’il y avait initialement 1 100 personnes à bord.

« Aujourd’hui, plus de 110 millions de personnes dans le monde ont été déplacées de leurs foyers – le nombre le plus élevé jamais enregistré dans l’histoire », a expliqué la reine Rania. » L’ampleur de la crise est donc massive. Mais au cours de la dernière décennie, nous avons beaucoup appris sur la meilleure façon de soutenir les réfugiés tout en faisant en sorte que les politiques d’immigration et d’asile fonctionnent pour les pays d’accueil. Le problème est que nous n’appliquons toujours pas les leçons. du passé. »

« Lorsqu’elle est gérée efficacement, la migration peut être une aubaine pour les pays d’accueil », a-t-elle souligné. « En fait, dans les années à venir, les pays riches auront besoin de davantage d’immigrés, et non de moins, pour continuer à développer leur économie. Les taux de natalité mondiaux sont en baisse et une économie a besoin de personnes pour fonctionner… Chaque nouvelle personne est un consommateur potentiel, un travailleur, un emploi. créateur ou investisseur.

« Il est vraiment dans notre intérêt d’offrir aux demandeurs d’asile la compassion que nous souhaiterions si nous étions à leur place », a poursuivi la mère de quatre enfants. « L’histoire nous a prouvé que les politiques radicales en matière de migration sont coûteuses, préjudiciables et difficiles à appliquer. Elles ne parviennent généralement pas à dissuader l’immigration… elles parviennent simplement à la pousser dans la clandestinité. Notre seule option est donc de commencer à gérer la migration de manière efficace et compatissante. »

La reine Rania a souligné que « le potentiel illimité de l’humanité pour améliorer notre monde » lui donne de l’espoir chaque jour.

« Le monde pourrait être bien meilleur qu’il ne l’est, mais nous avons le pouvoir de le faire », a-t-elle déclaré. « Quand j’aurai le choix, je parierai toujours sur l’humanité. Nous représentons notre meilleure chance. »

En août, la reine Rania a révélé le secret de son mariage durable avec Fox News Digital. Le roi et la reine ont célébré leur 30e anniversaire en juin.

« Le mariage est comme n’importe quelle autre entreprise dans la vie », avait-elle déclaré à l’époque. « Vous devez travailler pour que cela fonctionne. Vous donnez le meilleur de vous-même au travail au début de chaque journée, alors apportez également ce meilleur de vous-même à votre partenaire… pour le bien du mariage et du foyer que vous partagez, mais aussi la famille que vous voulez agrandir.

« Il est parfois facile de tomber dans le piège de la complaisance dans un mariage, tout comme de devenir complaisant dans d’autres domaines de la vie », a déclaré la reine. « Donc, mon humble conseil est le suivant : présentez-vous, faites de votre mieux et n’oubliez pas de vous amuser un peu pendant que vous y êtes. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.