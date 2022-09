NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry et le prince William ont surpris le monde lorsqu’ils se sont réunis samedi pour honorer leur défunte grand-mère, la reine Elizabeth II.

Rejoints par leurs épouses, Kate Middleton et Meghan Markle, les “Fab Four” ont été photographiés dans des ensembles entièrement noirs, saluant les foules à Windsor, en Angleterre.

“Je pense que c’était un pas de géant”, a déclaré Shannon Felton Spence, ancienne officier britannique des affaires publiques et experte royale, à Fox News Digital. “Tout cela est un énorme pas en avant étant donné que nous n’avons pas vu les frères ensemble. Nous n’avons pas vu les femmes marcher ensemble depuis avant la pandémie. Et donc je pense que ce sont des moments comme ceux-ci, dans n’importe quelle famille, qui semblent rassembler les gens.”

Pourtant, malgré le pas de géant en avant, Spence a déclaré que la maladresse entourant le quatuor était claire à voir.

“C’est encore un peu gênant, vous pourriez voir une sorte de maladresse dans leurs interactions, probablement simplement parce qu’ils n’ont pas vraiment parlé depuis trois ans”, a poursuivi Spence. “Mais aussi maintenant que le roi a élevé William et Catherine au rang de prince et de princesse de Galles, c’est juste une stratosphère différente de celle du duc et de la duchesse de Sussex. Et donc, tout le monde s’est en quelque sorte amélioré dans ses rôles, William et Catherine ont nivelé et son père et Camilla ont progressé. Et je pense juste que cette dynamique de pouvoir au sein de la famille est encore très apparente.

Les retrouvailles de samedi font suite à des moments difficiles impliquant les frères et leurs épouses, et marquaient la première fois que les frères étaient ensemble depuis plus d’un an. En juillet 2021, les deux se sont réunis lors du dévoilement d’une statue au palais de Kensington en l’honneur de leur défunte mère, la princesse Diana, à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Avant cela, les frères se sont réunis lors des funérailles du prince Philip quelques mois plus tôt, en avril 2021.

Harry et Meghan se sont mariés en 2018 et ont déménagé aux États-Unis en 2020 après avoir démissionné en tant que membres de la famille royale. Cette décision controversée a conduit à une rupture continue dans les Fab Four et au sein de la grande famille royale.

Lors des funérailles de leur grand-père, Harry et William se seraient disputés lors de la réunion de famille, selon l’historien et biographe britannique Robert Lacey.

“Il n’y a pas eu de réconciliation, ni de rencontre fraternelle ni de “mini-sommet” après les funérailles du prince Philip”, a déclaré Lacey au Courrier quotidien à l’époque. “Le conflit entre les deux fils amèrement divisés de Diana ne semble pas devoir se terminer de sitôt.”

Dans le livre de Lacey “Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult”, il a suggéré que les deux membres de la famille royale étaient en désaccord sur la relation de Harry avec Markle. Une rupture se serait formée lorsque le prince William a exprimé ses inquiétudes concernant la relation de Harry avec Meghan se déplaçant à un rythme aussi rapide. Puis, suivant allégations d’intimidation qui ont été faites contre Markle par un assistant principal du palais, le fossé entre les frères a continué de croître.

L’apparition de la semaine dernière marquait la première fois que les deux couples étaient vus publiquement ensemble depuis le Commonwealth Day Service en mars 2020.

Vendredi, Piers Morgan, animateur de “Piers Morgan Uncensored”, a rejoint “ Renard et amis ” pour discuter de l’affrontement entre la famille royale et Harry et Markle, ajoutant que la défunte mère des garçons, la princesse Diana, aurait le cœur brisé par leur rupture.

De plus, depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales, Markle et Harry sont restés sous les projecteurs, dénigrant la famille royale à plusieurs reprises.

“Vous ne pourriez pas avoir une attitude plus différente que celle de la reine où la reine était toujours à propos des autres, du service, du devoir. Il n’a jamais été question de s’enrichir à cause de son statut”, a déclaré Morgan.

Après avoir entendu parler de l’état de santé grave de la reine jeudi, Harry et William ont pris des vols séparés pour le château de Balmoral. William était accompagné du prince Andrew, de l’épouse du prince Edward et d’Edward, Sophie, dans un avion à réaction de la Royal Air Force, tandis que Harry prenait un vol dans un avion loué commercialement.

L’expert royal Neal Sean a déclaré à Fox News Digital à propos de la réunion de samedi: “Ce fut un choc pour beaucoup, mais à l’instigation du roi Charles comme une forme d’unité. Pas de confiance, mais un front uni et comme beaucoup verront que Meghan jouait le sage rôle royal À l’avenir, cela pourrait revenir hanter le début du règne du roi Charles car les Britanniques ne font tout simplement pas confiance à Harry et à Meghan.

Il a également ajouté que le “plus gros problème” était l’absence totale de langage corporel entre Kate et Meghan.

“L’histoire est loin d’être finie”, a conclu Sean.