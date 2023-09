Prince William : Passé, présent et futur du prince de Galles

Le prince William, actuellement prince de Galles, est le fils de feu la princesse Diana et de l’actuel monarque britannique, le roi Charles III. William est le prochain sur le trône, qu’il occupera en cas de décès de son père. Après lui se trouvent ses trois enfants qu’il partage avec sa femme, Catherine « Kate » Middleton ; Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Contrairement à son jeune frère le prince Harry, William est resté très impliqué dans ses responsabilités royales tout en essayant de maintenir une vie normale pour ses trois jeunes enfants.

Harry, en revanche, a gardé ses distances avec la famille royale, alors que lui et son épouse, Meghan Markle, ont démissionné de leurs fonctions royales.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le prince William et son rôle au sein de la famille royale.

1. Quand le prince William a-t-il rencontré Kate Middleton ?

William et Middleton étaient tous deux étudiants à l’Université de St. Andrews, où leur relation est née d’une amitié.

En 2007, alors qu’ils étaient encore à l’école, les deux hommes ont pris du recul sur leur relation. À ce stade, leur relation était publique et Middleton rencontrait des membres de la famille royale.

Leur rupture n’a cependant pas duré longtemps et ils se sont retrouvés quelques mois plus tard. En octobre 2010, William a proposé à Middleton au Kenya. Il lui a offert une bague de sa défunte mère, la princesse Diana. Le 29 avril 2011, les deux hommes se sont mariés à l’abbaye de Westminster à Londres, devant environ 1 900 personnes présentes et des millions de personnes qui regardaient depuis leur domicile du monde entier.

2. Quel est le titre royal du prince William ?

William et Kate ont obtenu les titres de duc et de duchesse de Cambridge lors de leur mariage. Les titres leur ont été donnés par la reine Elizabeth II. Simultanément, ils reçurent également les titres de comte et comtesse de Strathearn et de baron et baronne de Carrickfergus, bien que ces titres soient beaucoup moins utilisés.

Puis, à la mort de la reine Elizabeth II en septembre 2022, le roi Charles III a rebaptisé William et Middleton prince et princesse de Galles. Ces titres sont réservés à ceux qui sont l’héritier présomptif du trône. Ils prirent également les titres précédents de Charles et Camilia, duc et duchesse de Cornouailles, lorsque le roi Charles III accéda au trône.

Lorsque le prince et la princesse de Galles sont en Écosse, ils utilisent les titres de duc et de duchesse de Rothesay, un autre titre qu’ils ont acquis lorsque Charles est devenu roi. De plus, ils ornent les titres de comte et de comtesse de Chester.

Bien que William et Middleton aient reçu de nouveaux titres, ils conservent toujours les titres précédemment attribués lors de leur mariage.

3. Combien d’enfants le prince William a-t-il ?

Le prince et la princesse de Galles ont trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Leur fils aîné, George Alexander Louis, est né le 22 juillet 2013. Le jeune prince est le troisième sur le trône, après son grand-père, le roi Charles III et son père, le prince William.

Charlotte Elizabeth Diana est née le 2 mai 2015, suivie de Louis Arthur Charles le 23 avril 2018. Les trois enfants sont nés à l’hôpital St. Mary de Londres, le même hôpital où est né le prince William. Cela fit de Guillaume le premier futur roi à naître dans un hôpital, une tradition qui se poursuivit avec la naissance de ses propres enfants.

4. Le prince William était-il militaire ?

William a servi dans la Royal Air Force à temps plein pendant dix ans après avoir obtenu son diplôme de la Royal Military Academy.

En 2013, le palais de Kensington a révélé que William avait terminé son service en tant que pilote d’hélicoptère de recherche et de sauvetage. Ils ont révélé qu’il se concentrerait sur ses devoirs royaux, qu’il « étendrait son travail dans le domaine de la conservation, en particulier en ce qui concerne les espèces menacées » et qu’il travaillerait sur des œuvres caritatives qui aident les enfants et les anciens combattants.

Après son passage dans l’armée, il a poursuivi une carrière de pilote en devenant pilote d’hélicoptère d’ambulance aérienne pour l’East Anglian Air Ambulance entre mars 2015 et juillet 2017.