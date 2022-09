NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince William et Kate Middleton avaient une approche sensiblement différente de la gestion du grand public que le prince Harry et sa femme Meghan Markle alors qu’ils saluaient des centaines de personnes à l’extérieur du château de Windsor qui pleuraient la perte de la reine Elizabeth II décédée jeudi à l’âge de 96 ans. .

L’experte en langage corporel Tonya Reiman a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’il y avait une “différence gigantesque” entre les couples, qui a commencé dans la façon dont “ils se sont approchés” et s’est poursuivie tout au long de la longue marche alors que Harry tenait amoureusement la main de sa femme pendant que le nouveau- nommés duc et duchesse de Galles agissaient plus comme des “royals” avec une distance entre les deux.

“Les gens disaient, ‘Oh mon Dieu, tu vois combien il y a d’amour entre un couple [Harry and Meghan]mais l’autre couple [William and Kate] sont des membres de la famille royale. Ils sont habitués à ce genre de choses”, a déclaré Reiman.

Les nouveaux “Fab Four” se sont réunis après des années de séparation, mais n’ont pas été sans quelques critiques alors que le prince William est devenu viral dans une vidéo où il a été critiqué pour son manque de chevalerie pour sa femme, tandis qu’Harry s’est précipité pour être aux côtés de Meghan et ouvrir un porte de la voiture alors que le groupe quittait l’événement ensemble samedi.

Reiman a noté que si Harry protège évidemment Meghan, son penchant pour croiser le bras sur sa veste était dû au fait qu’il ne se sentait jamais vraiment à l’aise sous les projecteurs malgré près de quatre décennies avec le statut royal.

“Il fait toujours ça, c’est une chose au niveau du confort de croiser les bras et quand on croise les bras sur notre corps, c’est pour nous aider à nous sentir moins vulnérables. Quand je vois ça, je ne vois pas d’inconfort de la part d’Harry, mais je sentir la vulnérabilité », a déclaré Reiman.

“Quand vous regardez Kate, elle est toute royale. C’est elle. Donc, en regardant Kate, vous devez reconnaître que c’est un peu ce pour quoi elle a été amorcée. Je ne pense pas qu’il y ait une question de savoir qui est le meilleur. . Je pense que c’est plutôt qui était le plus à l’aise d’être dans cette peau, et pour moi, c’est Kate.”

Reiman a également noté que les expressions faciales de Middleton étaient plus sages et royalement chargées d’un instinct de “je me fiche de toi”, alors qu’elle insistait : “C’est comme ça qu’elle a été élevée. Un câlin de Kate, c’est un peu comme s’il y avait un mur invisible .

De l’autre côté de la médaille, “Un câlin de Meghan est comme, ‘Oh mon Dieu, nous sommes les meilleurs amis.’ La différence dans quelque chose d’aussi simpliste que la proximité d’un câlin démontre la différence de culture et ce que nous ressentons pour les gens et comment nous réagissons.”

“En ce qui concerne la tenue de la main, il y a une différence entre les deux frères. Je pense que cela suggère davantage ce que William et Kate pensent être” approprié “et ce avec quoi Meghan et Harry se sentent à l’aise.”

Reiman a commenté que les différences étaient plus évidentes que jamais lorsque Harry a couru pour ouvrir la portière de la voiture à Meghan tandis que William se tenait à l’écart pendant que Kate gérait la situation seule. “Vous devenez à l’aise avec ce que vous savez et attendez”, a-t-elle déclaré.

Alors qu’ils se dirigeaient vers la foule, la “différence est vraiment évidente quand vous venez à Meghan” qui était chaleureuse et accueillante, offrant des câlins et parlant avec les membres du public comme s’ils étaient sa propre famille. À un moment donné, il semblait que Meghan avait promis d’apporter des fleurs au lieu de repos de la reine, mais un assistant a insisté pour que Markle remette les fleurs et continue de rencontrer les gens.

“Alors que Kate pourrait ressentir à un certain niveau la même chose, mais elle ne démontre pas la même quantité d’émotion. Elle est plus” c’est ce qui est approprié “,” c’est ce pour quoi j’ai été élevé “. Les deux frères sont similaire comme ça », a déclaré Reiman. “Quand vous regardez Harry, il est beaucoup plus ouvert mais très mal à l’aise. Il fait toujours quelque chose qui montre de l’inconfort, que ce soit en fermant les bras ou en levant la main et jamais d’une manière impolie, mais d’une manière qui dit que je besoin d’une sorte de barrière.”

“William est tout simplement royal et a une personnalité “ne t’approche pas trop de moi”. Je pense donc que Harry veut être la personne qui se rapproche, mais ne peut pas à cause de la façon dont il a été élevé. Il essaie, mais vous pouvez toujours voir qu’il y a quelque chose qui l’arrête et encore une fois, je ne pense pas que ce soit une chose consciente. Je pense qu’il essaie mais il ne peut pas. Quand vous regardez William, je pense que c’est plus un ‘c’est la ligne que nous dessinons dans le sable, et vous ne pouvez pas le traverser.'”

Malgré la tension perçue, William et Kate “connaissent leurs rôles” et ce qu’on attend d’eux en tant que membres supérieurs de la famille royale.

“Ils savent ce qu’ils sont censés démontrer. Alors ils le font”, a insisté Reiman. Interrogé sur l’incident où le prince de Galles a oublié d’aider Kate à monter dans le véhicule qui l’attendait, Reiman a déclaré: “William ne va pas ouvrir la porte parce qu’il sait qu’il y a quelqu’un pour lui ouvrir la porte. Pour Meghan et Harry, c’est plus d’un moment affectueux. C’est un autre type de relation. Et c’est aussi la relation que vous présentez au public.

Elle a ajouté : “Je n’ai pas eu l’impression, sur la base de leurs indices non verbaux, que c’était quelque chose qu’ils faisaient intentionnellement pour le public. J’ai eu l’impression et sur la base de leurs non verbaux que c’était plus sur la façon dont ils partagent leur relation. Et si vous regardez le visage de Harry, vous pouvez voir cette différence. C’est quelque chose que j’observe depuis des années.

“Harry est juste beaucoup plus émotif et c’est comme ça qu’il a grandi. Je pense que quand on regarde les deux garçons, la réaction est différente. Alors Charles peut dire, mes enfants ont tous les deux la même race, mais ce n’est pas la même chose que ayant la même personnalité. Quand ils parlent de ce qui est convenable, ils diraient probablement que William est plus convenable. C’est juste ce à quoi ils ont été exposés.