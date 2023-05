Prince William, la première romance de Kate Middleton mise en évidence dans le premier regard de « The Crown »

Alors que le prince et la princesse de Galles célèbrent une nouvelle monarchie après le couronnement du roi Charles III, « The Crown » met en lumière le début de la romance de Will et Kate.

Dans la sixième et dernière saison de la série royale dramatisée de Netflix, la série entre dans une nouvelle décennie.

Sparks a commencé à voler une fois que le prince William a commencé sa carrière universitaire dans une université de St. Andrew’s, la même année que Kate Middleton est arrivée sur le campus.

Sur une photo, Ed McVey, qui incarne le prince William, marche main dans la main avec sa future princesse, Kate Middleton, interprétée par Meg Bellamy.

Dans les premières photos de « The Crown », Bellamy est vu dans ce qui semble être une salle de classe universitaire.

Le personnage de McVey ressemble étrangement au prince William, et il est représenté sur un canapé portant une grande veste de costume sur une chemise à col bleu, une cravate et un pantalon kaki.

Le couple a pu profiter de certains des « lieux réels que leurs personnages fréquentaient il y a vingt ans, y compris le célèbre Northpoint Cafe, où Kate et le prince William se sont rencontrés », selon un communiqué de presse.

Les deux acteurs ont même été photographiés à l’extérieur du café de St. Andrews pendant le tournage. McVey, 23 ans, et Bellamy, 19 ans, étaient tout sourire alors qu’ils se tenaient devant une vitrine avec une pancarte indiquant « Où Kate a rencontré Wills (pour le café) ».

« The Crown » est le premier film professionnel de McVey, tandis que Bellamy a été choisi comme princesse de Galles après avoir soumis une cassette d’audition pour un casting sur les réseaux sociaux.

Alors que le personnage de McVey était déterminé à mener une vie « normale » en dehors d’être royal, il a noué une relation avec le personnage de Bellamy, détaille la description de la série.

La série à succès est une dramatisation fictive de l’histoire de feu la reine Elizabeth II et de la façon dont les événements politiques et personnels se sont déroulés pendant son règne.

La dernière saison de « The Crown » sortira sur Netflix plus tard cette année.

Les premières photos viennent après que des millions de personnes se soient rassemblées dans le monde entier pour voir Sa Majesté le roi Charles III officiellement couronné roi d’Angleterre le week-end dernier.

Le prince de Galles est devenu l’héritier du trône britannique à la mort de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, en septembre.

William et Kate continuent de jouer un rôle central en tant que visage juvénile de l’avenir de la monarchie.

Le couple s’est marié en 2011. Ils sont parents de trois enfants : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.