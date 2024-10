Prince William : « Je vais montrer aux gens comment prévenir le sans-abrisme » | Prince Guillaume

Le prince William a déclaré que les critiques concernant son mode de vie privilégié et ses nombreuses résidences le poussaient à tenter de mettre fin au sans-abrisme en Grande-Bretagne.

L’héritier du trône a été mis au défi de répondre aux moqueries concernant ses trois maisons et le domaine de 135 000 acres du duché de Cornouailles pour un documentaire en deux parties d’ITV diffusé cette semaine.

Dans Prince William : Nous pouvons mettre fin au sans-abrismeles téléspectateurs entendent un enregistrement de l’animateur de radio LBC James O’Brien citant les critiques de Graham Smith, le directeur général de Republic, le groupe anti-monarchiste, qui affirme que l’itinérance est une question de politique et d’investissement du gouvernement et ne sera pas stoppée par la charité ou patronage royal.

Lorsqu’on lui demande ce qu’il pense des critiques de Homewards, son programme quinquennal conçu pour montrer aux autres comment mettre fin au sans-abrisme, William répond : « Je pense que si je répondais à toutes les critiques, je serais ici toute la journée. Mais vous savez, la critique vous fait avancer.

Il ajoute : « Je pense qu’il est juste de s’interroger, mais je pense qu’en fin de compte, nous allons de l’avant pour apporter du changement, de l’espoir et de l’optimisme dans un monde qui, franchement, en a eu très peu depuis longtemps. J’espère pouvoir apporter quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant.

Le documentaire, diffusé mercredi et jeudi, le suit tout au long de la première année après le lancement de Homewards. On voit William visiter Nansledan, près de Newquay, où le duché construit 24 maisons.

« Je ne dis pas que je vais résoudre les problèmes des sans-abri dans le monde entier. Mais je vais montrer aux gens comment prévenir le sans-abrisme », dit-il.

En Grande-Bretagne, plus de 350 000 personnes n’ont pas de logement permanent. Le nombre de personnes sans abri ou à risque, âgées de 16 à 24 ans, est estimé à plus de 130 000.

Le prince raconte à l’équipe du documentaire qu’il a discuté de l’itinérance avec ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, pendant leurs déplacements à l’école. À Windsor, où ils vivent, le conseil local a traité plus tôt cette année de 101 cas de sans-abri et il y avait 25 sans-abri.

« Les premières fois, je me suis demandé : est-ce que j’en parle ? Ou devrais-je attendre et voir si l’un d’entre eux l’a remarqué ? Et bien sûr, ils l’ont fait, et ils sont restés en quelque sorte silencieux après que j’ai dit ce qui se passait », a-t-il déclaré aux cinéastes. « Et je pense qu’il est vraiment important que vous entamiez ces conversations lorsque les enfants sont petits, afin qu’ils comprennent le monde qui les entoure et qu’ils ne vivent pas seulement, vous savez, dans leur propre petit monde. »