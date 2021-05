Le prince William a publié jeudi une déclaration insultant la BBC pour avoir contribué à «la peur, la paranoïa et l’isolement» de sa mère, la princesse Diana, après qu’un «journaliste voyou» ait utilisé des méthodes trompeuses pour la persuader de s’asseoir pour une interview de 1995 qui a choqué la famille royale et la Grande-Bretagne. cœur.

« Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à la peur, à la paranoïa et à l’isolement (de Diana) dont je me souviens de ces dernières années avec elle », avant de mourir en 1997, a déclaré William dans un communiqué publié par le palais de Kensington.

Le frère de William, le prince Harry, a publié une déclaration depuis son bureau en Californie, où il vit maintenant. Il a blâmé «une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique» pour la mort de leur mère dans un accident de voiture à Paris, alors qu’elle était poursuivie par des paparazzi.

« Notre mère était une femme incroyable qui a consacré sa vie au service, » dit la déclaration de Harry. « Elle était résiliente, courageuse et incontestablement honnête. L’effet d’entraînement d’une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique lui a finalement coûté la vie. Merci à ceux qui ont assumé une forme de responsabilité. Merci de l’avoir acquise. C’est le premier pas vers la justice. et la vérité. «

‘Douleur royale’:Sean Hannity condamne le prince Harry pour avoir qualifié le premier amendement de « bonkers »

Suite:Le prince William et la duchesse Kate lancent une chaîne YouTube: voir leur première vidéo

Le duc de Cambridge, le fils aîné de Diana, a publié sa déclaration en réponse à la publication jeudi à Londres d’une enquête indépendante sur la BBC, son émission de nouvelles « Panorama », et le journaliste Martin Bashir.

Le rapport Dyson a révélé que Bashir avait utilisé un «comportement trompeur», y compris la création de faux relevés bancaires, pour sécuriser l’interview explosive en une «violation grave» des directives du radiodiffuseur public, puis n’avait pas réussi à enquêter avec compétence sur les préoccupations légitimes soulevées par la suite.

William, 38 ans, a déclaré qu’il était « bienvenu » que la BBC ait accepté les conclusions du rapport, mais il était toujours « extrêmement préoccupé ».

Il a déclaré que l’enquête avait montré que « les employés de la BBC » avaient « menti et utilisé de faux documents »; a fait des « affirmations sinistres et fausses » au sujet de la famille royale qui ont joué sur les peurs de sa mère et « alimenté la paranoïa »; fait preuve d ‘«incompétence lamentable» lors des enquêtes sur les plaintes concernant le programme; et « dissimulé » ce qu’ils savaient de leur enquête interne.

« Je suis d’avis que la manière trompeuse dont l’interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit », a déclaré William dans le communiqué. «L’interview a été une contribution majeure à l’aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d’innombrables autres personnes.

Suite:Netflix reporte indéfiniment le documentaire « Diana: L’interview qui a choqué le monde »

« Mais ce qui m’attriste le plus, c’est que si la BBC avait correctement enquêté sur les plaintes et préoccupations soulevées pour la première fois en 1995, ma mère aurait su qu’elle avait été trompée », a déclaré William. « Elle a été ratée non seulement par un journaliste voyou, mais par des dirigeants de la BBC qui ont détourné le regard plutôt que de poser les questions difficiles. »

Il a dit croire que l’interview « Panorama » de sa mère « n’a aucune légitimité et ne devrait plus jamais être diffusée. Elle a effectivement établi un faux récit qui, depuis plus d’un quart de siècle, a été commercialisé par la BBC et d’autres. »

« À l’ère des fausses nouvelles, la radiodiffusion de service public et une presse libre n’ont jamais été aussi importantes », a ajouté William. « Ces manquements, identifiés par les journalistes d’investigation, ont non seulement laissé tomber ma mère et ma famille; ils ont également laissé tomber le public. »

Harry, 36 ans, qui a déclaré que lui et sa femme, la duchesse Meghan, avaient fui leurs rôles royaux l’année dernière en raison du racisme dans les médias britanniques et du comportement intrusif des tabloïds, a déclaré que lui aussi était profondément préoccupé par les pratiques mises en évidence dans le rapport de la BBC.

«Ce qui m’inquiète profondément, c’est que de telles pratiques – et même pire – sont encore répandues aujourd’hui», lit-on dans la déclaration de Harry. « Hier, et maintenant, c’est plus grand qu’un point de vente, un réseau ou une publication. Notre mère a perdu la vie à cause de cela, et rien n’a changé. En protégeant son héritage, nous protégeons tout le monde et respectons la dignité avec laquelle elle l’a vécue. la vie. Rappelons-nous qui elle était et ce qu’elle représentait. »

La BBC a déclaré en novembre qu’elle avait nommé un juge principal à la retraite pour mener une enquête après que le frère de Diana, Charles, Earl Spencer, se soit plaint à nouveau que Bashir ait utilisé de faux documents et d’autres tactiques malhonnêtes pour persuader Diana d’accepter l’interview.

Spencer a allégué que Bashir lui avait montré de faux documents bancaires relatifs à l’ancien secrétaire privé de sa sœur et à un autre ancien membre de la famille royale, dans le but d’avoir accès à la princesse.

L’interview, dans laquelle Diana a déclaré: « Nous étions trois dans ce mariage » – faisant référence à la relation de son mari, le prince Charles, avec Camilla Parker-Bowles, maintenant sa deuxième femme – a été regardée par des millions de personnes et a provoqué des ondes de choc à travers le pays et la monarchie. .

Au début de 1996, la BBC a mené une enquête interne qui a innocenté Bashir, « Panorama » et BBC News d’actes répréhensibles. La nouvelle enquête a conclu que l’enquête était «terriblement inefficace».

Le président de la BBC, Richard Sharp, a déclaré que la société acceptait les conclusions de l’enquête, ajoutant « qu’il y avait eu des échecs inacceptables ».

John Birt, directeur général de la BBC au moment de l’interview, s’est excusé auprès de Charles Spencer dans un communiqué.

« Nous savons maintenant que la BBC a hébergé un journaliste voyou sur » Panorama « qui a fabriqué un compte rendu élaboré, détaillé mais totalement faux de ses relations avec Earl Spencer et la princesse Diana », a déclaré Birt. « C’est une tache choquante sur l’engagement durable de la BBC en faveur d’un journalisme honnête; et c’est une question de grand regret qu’il ait fallu 25 ans pour que toute la vérité émerge. »

L’enquête a examiné si les mesures prises par Bashir avaient influencé la décision de Diana de donner l’interview. Il a également examiné ce que la BBC savait des «faux relevés bancaires» que Charles Spencer prétendait avoir produits par Bashir.

Actualités royales:La princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi attendent leur premier enfant ensemble, annonce le palais de Buckingham

Bashir, 58 ans, qui a démissionné de la BBC la semaine dernière en raison de « problèmes de santé persistants », s’est excusé dans un communiqué pour avoir simulé les documents, mais a déclaré qu’il restait « immensément fier » de l’interview, selon le rapport de la BBC sur l’enquête.

« Les relevés bancaires n’ont eu aucune incidence sur le choix personnel de la princesse Diana de participer à l’interview », indique le communiqué de Bashir. « Les preuves remises à l’enquête dans sa propre écriture (et publiées aujourd’hui avec le rapport) le confirment sans équivoque, et d’autres preuves convaincantes présentées aux (enquêteurs) le renforcent. »

L’enquête a publié pour la première fois cette lettre de Diana, datée de décembre 1995 et écrite de son écriture distinctive sur un papier à lettres du palais de Kensington. Bashir a déclaré aux enquêteurs qu’il avait trouvé la note lors d’une perquisition à son domicile en novembre 2020 et l’avait remise aux responsables de la BBC.

La note se lit comme suit: « Martin Bashir ne m’a montré aucun document, ni ne m’a donné aucune information dont je n’étais pas au courant auparavant. »

Sally Bedell Smith, la biographe américaine acclamée des principaux membres de la famille royale, qui a beaucoup écrit sur cet épisode et soumis un témoignage à l’enquête, a déclaré qu’elle était «complètement» d’accord avec le rapport de Lord Dyson.

Elle a dit qu’elle ne peut pas expliquer pourquoi Diana a écrit cette note, sauf que Bashir semblait avoir une emprise «puissante» sur la malheureuse princesse.

« Il ne fait aucun doute que Diana était méfiante et on pourrait même dire paranoïaque avant de rencontrer Bashir », a déclaré Bedell Smith à USA TODAY. « Mais comme Charles Spencer me l’a dit (ce qui est maintenant enregistré dans le rapport Dyson), ‘elle était partie de son propre chef après avoir été nourrie par Bashir de ses diverses insécurités de manière très intelligente.’ «

« Je suis entièrement d’accord avec les conclusions de Lord Dyson, et que la peur et la paranoïa (Bashir) engendrées en elle ont conduit à l’interview et à ses conséquences tragiques. »

Diana a divorcé de Charles en 1996 et est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997 alors qu’elle était poursuivie par des paparazzi. Charles a épousé Camilla, maintenant la duchesse de Cornouailles, en 2005.

L’interview de Diana, ainsi qu’un documentaire similaire sur Michael Jackson en 2003, ont propulsé le Béchir alors obscur à la proéminence et finalement à des emplois de haut niveau aux États-Unis, y compris en tant que présentateur sur «Nightline» d’ABC et en tant que commentateur politique pour MSNBC .

Il a été suspendu puis démissionné de MSNBC en 2013 après avoir fait des commentaires à l’antenne qu’il a ensuite qualifiés d ‘ »inacceptables » à propos de l’ancienne candidate à la vice-présidence Sarah Palin.

Bashir a rendu compte des affaires religieuses pour la BBC depuis 2016. En octobre, la BBC a rapporté qu’il était « gravement malade » avec des complications liées au COVID-19.

Contribuant: Sylvia Hui, The Associated Press, Hannah Yasharoff, USA TODAY