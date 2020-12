Le prince, qui occupe le deuxième rang sur le trône britannique, a été photographié marchant avec sa femme et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, sur le domaine de la reine Sandringham à Norfolk. La famille a également été rejointe par le prince Edward, son épouse Sophie et leurs deux enfants.

Norfolk, un comté de la côte est de l’Angleterre, est soumis aux règles de niveau 2, ce qui signifie que seuls des groupes de six personnes maximum peuvent se rencontrer à l’extérieur s’ils ne sont pas du même ménage, conformément aux réglementations très vigilantes en place pour empêcher la propagation. du virus.

« Cette limite de 6 inclut les enfants de tous âges », selon les directives du gouvernement de l’État site Internet.

Des sources de Sandringham ont défendu les deux familles, disant aux tabloïds britanniques que les ménages sont arrivés et ont quitté la promenade de Noël séparément, bien qu’ils aient admis que la distance sociale entre les membres de la famille était parfois difficile.

«Comme tous ceux qui ont de jeunes enfants le savent, il y a eu des moments au cours de la marche de 90 minutes où il était difficile de distinguer les deux groupes familiaux, en particulier en cas de goulots d’étranglement sur le chemin», ont-ils déclaré selon le Mail.

Chris Ship, rédacteur royal d’ITV News, a déclaré que les critiques des deux familles soulignaient « à quel point vous devez être prudent lorsque vous êtes en plein air » – surtout lorsqu’il existe des règles pour protéger la santé publique.

Le contrecoup survient alors que plus de 40 pays ont rapidement fermé leurs frontières aux personnes venant de Grande-Bretagne à la suite d’une épidémie d’une souche mutée du virus qui, selon les responsables, pourrait provenir d’Angleterre.

Ce n’est pas la première fois que des membres de la famille royale sont accusés d’avoir violé les restrictions relatives aux coronavirus au milieu d’une pandémie qui a fait au moins 67718 morts au Royaume-Uni.

Plus tôt ce mois-ci, William et Kate ont été accusés d’avoir violé les mesures relatives aux coronavirus lorsqu’ils se sont lancés dans un voyage en train royal à travers le Royaume-Uni, dans le but de montrer leur appréciation et de remercier les travailleurs de première ligne pour leurs efforts pour sauver des vies et aider les communautés touchées par le virus. .

Au moment de leur visite, les voyages entre l’Écosse et l’Angleterre étaient interdits à moins qu’il y ait une raison valable telle que des obligations de travail.

Après des réactions négatives sur les réseaux sociaux et ce que les médias britanniques considéraient comme un «accueil tiède», le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a suggéré que le couple royal avait été mis au courant de l’interdiction de voyager avant de quitter l’Angleterre.

Des sources royales ont souligné que le voyage était en effet une visite de travail et serait donc exempté des restrictions fixées par le gouvernement, le Guardian signalé.

Ce mois-ci également, la princesse Beatrice, cousine du prince William et petite-fille de la reine Elizabeth II, a été accusée d’avoir enfreint les règles de verrouillage après que les médias britanniques ont rapporté qu’elle et son mari, Edoardo Mozzi, et un groupe de un restaurant londonien. amis d’au moins un autre ménage.

En vertu des restrictions alors en vigueur, les personnes en Angleterre n’étaient autorisées à manger qu’à l’intérieur avec des membres de leur propre foyer ou de leur bulle sociale.

Un dîner sur place a déclaré au Sun que la famille royale, qui est neuvième sur le trône, « devrait donner un meilleur exemple », ajoutant, le nôtre? «