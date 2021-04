Le prince William et la duchesse Kate célèbrent jeudi leur 10e anniversaire de mariage, faisant du couple le mariage royal le plus réussi à ce jour des six petits-enfants adultes de la reine Elizabeth II.

Il est probablement prudent de s’attendre à ce que les deux n’échangeront pas de cadeaux en étain, même si c’est traditionnel pour les 10 ans: cela symbolise un mariage réussi, flexible et durable, qui peut se plier sans se casser.

Cela résume certainement l’union du duc et de la duchesse de Cambridge, mais peut-être que les diamants et l’or pourraient être un meilleur choix pour un futur roi et sa reine consort.

Mercredi, les Cambridges ont publié deux nouveaux portraits photo pour l’occasion, tous deux pris cette semaine au palais de Kensington par le photographe Chris Floyd. Les images montrent le couple dans des poses câlines, se tenant la main ou les bras enroulés l’un autour de l’autre.

Ils sont habillés avec désinvolture et sourient largement. Il porte un pull bleu, une chemise et un pantalon; elle porte une robe portefeuille bleue à motif transparent. Sur une photo, ils semblent se tenir dans la cour d’un palais, dans l’autre, ils sont assis dans l’herbe.

Jeudi, ils ont publié une vidéo de toute la famille jouant à l’extérieur à Norfolk à l’automne de l’année dernière, debout sur une plage, courant à travers les bois et faisant griller des guimauves sur un feu.

La vidéo, filmée par Will Warr et publiée sur Twitter et Instagram, était accompagnée d’un message:

«Merci à tous pour les aimables messages à l’occasion de notre anniversaire de mariage. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille. TOILETTES »

Mais il est peu probable que le couple divulgue publiquement ses projets privés pour marquer l’anniversaire de leur mariage spectaculaire le 29 avril 2011 à l’abbaye de Westminster à Londres.

Avec le Royaume-Uni toujours verrouillé pour les divertissements en salle, ce sera probablement une célébration discrète, conseille le cinéaste Nick Bullen, qui réalise des documentaires sur la famille royale depuis des décennies et est rédacteur en chef et co-fondateur de True Royalty TV, l’abonnement. Chaîne de télévision pour les superfans royaux du monde entier.

Il y aura Zooming, prédit le commentateur royal Richard Fitzwilliams. « Peut-être qu’ils partageront une nouvelle photo de leur grand jour », dit Fitzwilliams.

Joyeux anniversaire! Le prince William et la duchesse Kate partagent de nouvelles photos romantiques

En fait, leurs fans adoreraient voir quelques photos des coulisses de leur mariage mémorable, vues par des millions de personnes dans le monde (50 millions de personnes au Royaume-Uni et en Amérique seulement). Les noces étaient émouvantes, remplies de musique et joyeuses, et plus tard le couple s’est embrassé – deux fois! – sur le balcon du palais de Buckingham.

Une fois ne suffisait pas pour le demi-million d’admirateurs acclamant, hurlant et brandissant des drapeaux amassés devant les portes du palais. « Plus plus plus! » cria la foule. Alors ils se sont à nouveau picorés.

Le duc et la duchesse de Cambridge intensifient leurs fonctions royales

Alors que le scandale et les récriminations frappent la famille royale britannique, les pro-monarchistes – c’est-à-dire la plupart des Britanniques – se tournent de plus en plus vers les Cambridges pour soutenir son père, le prince Charles, alors qu’il prend plus de fonctions à partir des 95 ans. vieille reine.

Lorsque le mari de la reine, le prince Philip, est décédé le 9 avril juste avant son 100e anniversaire, William a fait l’éloge de son grand-père en tant qu’homme défini par le service au pays, au Commonwealth, à la reine et à la famille. Il s’est engagé à l’imiter, en disant dans un communiqué: « Mon grand-père va me manquer, mais je sais qu’il voudrait que nous continuions le travail. »

C’est un vœu qui montre le dévouement du duc de Cambridge à son rôle et à sa préparation pour l’avenir. «Chaque phrase de cette déclaration racontait une histoire, selon laquelle l’avenir de la monarchie est entre de bonnes mains avec les Cambridges», dit Fitzwilliams.

William et Kate semblent tout à fait prêts à assumer la responsabilité: ils semblent heureux et en bonne santé (malgré le combat de Will avec le COVID-19), des parents attentifs et des représentants gracieux et travaillants de la reine.

Réunion royale:Will et Harry quittent les funérailles du prince Philip ensemble, Meghan regarde à la maison

«Il est tout à fait clair que le prince William, avec Catherine à ses côtés, a vraiment pris la relève», déclare Bullen. «Ils ont tous deux été un visage clé de la monarchie tout au long de la pandémie et il assumera encore plus un rôle alors que le prince de Galles se rapproche du trône.

« Il ne fait aucun doute que le partenariat William et Kate est un partenariat gagnant pour la famille royale. »

Kate a gagné en confiance au cours des 10 années écoulées depuis le mariage, dit Fitzwilliams, et a aidé à humaniser la famille royale, la faisant paraître moins éloignée.

Lorsqu’une jeune femme londonienne a disparu en rentrant chez elle la nuit de mars et a été retrouvée morte plus tard, Kate est venue déposer des fleurs à son mémorial ad hoc à Clapham Common dans le sud de Londres.

Will et Kate ont été des leaders particulièrement importants dans les efforts de la famille royale pour mettre en évidence le travail du Service national de santé pendant la pandémie et la nécessité de respecter les restrictions de verrouillage et de se faire vacciner.

Les deux étaient au travail cette semaine, effectuant leur premier engagement en personne à l’extérieur cette année, dans le comté de Durham, où ils ont visité une ferme familiale de cinquième génération et un organisme de bienfaisance pour les jeunes local qui a reçu des dons du Royal Wedding Charitable Gift Fund du couple. .

Ils avaient l’air de s’amuser perchés sur des balles de foin, de caresser des agneaux et de prendre quelques coups de golf à l’association caritative Cheesy Waffles Project.

Le prince William et la duchesse Kate rivalisent de popularité avec la reine

Pour leurs efforts, les Cambridges ont obtenu des notes élevées dans un récent sondage de popularité YouGov, qui a révélé que William est le royal le plus populaire, avec un taux d’approbation de 74%, suivi de près par la reine à 72% et Kate à 67%.

Si à un moment donné, William, qui aura 39 ans en juin, se sentait un peu méfiant quant à son sort de futur prince de Galles et éventuellement de roi, il semble avoir embrassé son destin avec le soutien de l’ancienne Kate Middleton, 39 ans, qui s’est avéré être un véritable partenaire dans l’affaire délicate d’être «réel» et royal dans une monarchie constitutionnelle du 21e siècle.

«Catherine est passée de mariée rougissante à reine en devenir au cours des 10 dernières années», déclare Bullen. « Elle est l’arme » pas si secrète « de la famille royale. »

Ils n’ont pas besoin d’être amoureux en public pour que les gens reconnaissent leur dévouement les uns envers les autres et envers le devoir.

Bullen dit que les Britanniques peuvent voir que les enfants de Cambridge – Prince George 7 ans, la princesse Charlotte, bientôt 6 ans, et le prince Louis, 3 ans – sont des bénéficiaires heureux et sûrs de la parentalité pratique.

Will et Kate auront besoin l’un de l’autre pour aller de l’avant, car leurs fonctions sont de plus en plus exigeantes alors que d’autres membres de la famille royale – comme le prince Andrew en proie au scandale (en raison de sa relation avec le délinquant sexuel américain condamné Jeffrey Epstein) – se sont retirés de leurs fonctions publiques.

« William et Kate ne sont que trop conscients que l’avenir de la monarchie repose sur leurs épaules et celle de leur famille », déclare Fitzwilliams.

Le prince Louis fête ses 3 ans! La duchesse Kate partage une nouvelle photo d’anniversaire du plus jeune de Cambridge

Pendant ce temps, la rupture de William avec son frère bien-aimé le prince Harry, 36 ans, et sa femme, l’ancienne actrice américaine Meghan Markle, 39 ans, s’est élargie à la suite de l’interview bouleversante du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey en mars.

Les Sussex ont déclaré à Winfrey qu’ils avaient fui en Californie pour échapper au racisme dans les médias britanniques et dans sa famille, et parce que Meghan n’avait reçu aucun soutien du palais lorsqu’elle est devenue suicidaire à cause des pressions d’être dans la famille royale.

William, qui ne parle presque jamais de sa famille aux journalistes, s’est senti suffisamment convaincu pour répondre à une question quelques jours plus tard, lorsque Kate et lui ont visité une école de Londres.

«Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste», a-t-il déclaré.

«C’était à la fois triste et choquant à regarder», dit Fitzwilliams. « William voit l’interview de Harry et Meghan comme une trahison de sa famille. Harry voit William pris au piège dans une institution sclérosée. »

Peu importe à quel point les sentiments des deux côtés sont blessés, William et Kate continuent, mélangeant un plaidoyer sérieux pour leurs causes avec des publications de plus en plus détendues sur les réseaux sociaux.

Le mois dernier, les Cambridges ont visité l’abbaye de Westminster, marchant dans l’allée où ils ont plané il y a 10 ans, pour visiter un site de vaccination éphémère installé dans l’abbaye vieille de 1000 ans.

Ils ont encouragé les gens à recevoir leurs coups et ont ensuite eu un moment de réflexion privé en souvenir de ceux qui sont morts du COVID-19.

Plus tôt, le 17 mars, ils ont posté une vidéo surprise en l’honneur de la Saint-Patrick, qui présentait le couple dans un échange coquin: Kate a été vue en train de sourire à son mari alors qu’il plaisantait sur le fait qu’elle avait le « petit peu » à dire. Lui, en revanche, a dû dire «Joyeuse Saint-Patrick» en gaélique irlandais exceptionnellement difficile.

Une décennie plus tard, le mariage royal de Will et Kate reste dans les mémoires

Même si les Cambridges sont muets sur leurs projets d’anniversaire, d’autres ne le sont pas.

La BBC rejouera le spectacle et l’apparat dans « Royal Wedding: A Day to Remember ». Le spécial regardera le mariage à travers les yeux de ceux qui étaient là, de l’archevêque de Cantorbéry à l’époque aux dizaines de citoyens ordinaires qui ont dormi dans la rue la nuit précédente.

Le mariage de la reine avec le prince Philip a duré 73 ans, mais plusieurs mariages royaux ont échoué depuis leur mariage en 1947: sa sœur, feu la princesse Margaret; trois des quatre enfants de la reine (tous sauf le plus jeune, le prince Edward et sa femme, la comtesse Sophie); son neveu, le fils de Margaret, David Armstrong-Jones, comte de Snowdon, qui a annoncé l’année dernière que lui et sa femme, la comtesse Serena, divorçaient, et son petit-fils aîné, Peter Phillips, fils de la princesse Anne, qui a annoncé une séparation d’avec sa femme, L’automne, l’année dernière.

Vous ne pouvez jamais être trop sûr de ces choses – après tout, regardez ce qui est arrivé au soi-disant mariage de conte de fées des parents de William – mais l’union du duc et de la duchesse de Cambridge semble solide.