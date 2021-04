De nouvelles photos du prince William et de la duchesse Kate de Cambridge ont été publiées mercredi soir pour marquer le 10e anniversaire de leur mariage royal jeudi.

Les deux portraits, pris cette semaine au palais de Kensington par le photographe Chris Floyd, montrent le couple dans des poses câlines, souriant largement et habillé avec désinvolture.

Il porte un pull bleu, une chemise et un pantalon. Elle porte une robe portefeuille à volants et à motifs en matière transparente. Ils se tiennent la main ou se tiennent dans les bras l’un de l’autre sur les photos.

Sur une photo, ils sont assis sur l’herbe. Dans l’autre, ils semblent se tenir dans une cour de palais.

Le duc et la duchesse de Cambridge publient généralement de nouvelles photos, parfois prises par Kate elle-même, pour marquer les anniversaires, les vacances et d’autres occasions spéciales.

Jeudi marque le 10e anniversaire du deuxième rang sur le trône, maintenant âgé de 38 ans, a épousé sa petite amie roturière de longue date, l’ancienne Kate Middleton, maintenant âgée de 39 ans, lors d’une cérémonie extravagante le 29 avril 2011 à l’abbaye de Westminster à Londres avant 1900 invités.

Le mariage, plein de musique, de joie, de faste et de circonstances, d’uniformes militaires écarlates et d’une robe de mariée spectaculaire par Sarah Burton pour Alexander McQueen, a été regardé par des millions de personnes dans le monde entier.

Il a rappelé les qualités de conte de fées des noces de 1981 de ses parents, le prince Charles et l’ancienne Lady Diana Spencer, mais sans le malheur, le divorce et la tragédie qui ont suivi au cours des 16 années suivantes.

Les Cambridges, maintenant parents de trois enfants – Prince George, 7 ans et un autre futur roi, la princesse Charlotte, bientôt 6 ans, et le prince Louis, 3 ans – travaillent maintenant à plein temps dans la famille royale, prenant plus de responsabilités pour aider son père en tant que grand-mère, la reine Elizabeth II, 95 ans, réduit les engagements publics.

La famille vit dans un vaste appartement de 20 pièces dans le palais de Kensington et passe également beaucoup de temps, en particulier pendant la pandémie de coronavirus, à Anmer Hall, leur retraite à la campagne qui leur a été offerte par la reine, sur le domaine royal de Sandringham à Norfolk.