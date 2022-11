Prince Rupert voit un deuxième poste d’amarrage dans le port avec un investissement de 75 millions de dollars

Un investissement de soutien de 75 millions de dollars pour construire un deuxième poste d’amarrage au terminal Trigon Pacific sur l’île Ridley a été annoncé par le ministère des Transports le 16 novembre.

Le financement, qui augmentera la capacité d’exportation à Prince Rupert, provient du fonds de 4,6 milliards de dollars du National Trade Corridor.

Rob Booker, président et chef de la direction de Trigon Pacific Terminals, a déclaré que l’annonce financière en faisait une «journée extrêmement excitante» et que le projet B2BC (Berth 2 Before Carbon) était une «clé de voûte» de l’avenir du terminal.

« Trigon est un point de connexion vital entre le Canada, les exportateurs et les clients mondiaux depuis près de 40 ans. Nous sommes déterminés à étendre et à maintenir ce rôle pendant des décennies dans le futur », a déclaré Booker.

Le projet positionnera la communauté pour qu’elle devienne le premier terminal d’exportation de l’ouest du Canada à être spécialement conçu pour les carburants à base d’hydrogène et d’autres carburants à faible teneur en carbone.

« Prince Rupert peut sembler éloigné, mais je pense que, comme la plupart des Canadiens le savent et l’apprécient, éloigné ne veut pas dire sans importance. C’est vraiment le cas à Prince Rupert », a déclaré le PDG de Trigon.

À l’achèvement prévu en 2026, le développement augmentera le débit pour presque doubler la capacité, améliorera l’efficacité des quais existants et ajoutera une plate-forme de diversification des produits de base menant à neuf millions de tonnes d’exportations d’énergie propre par an.

L’expansion, qui commencera dans les prochaines semaines, changera “très certainement” la composition des marchandises expédiées depuis le terminal portuaire beaucoup plus rapidement qu’il y a quelques années, a déclaré Booker.

« Cette annonce va nous faire avancer. Il crée une voie permettant aux promoteurs de prendre des décisions d’investissement. Le monde demande un approvisionnement sûr et fiable d’exportation d’énergie verte. Aujourd’hui, le Canada a clairement indiqué à la communauté mondiale que nous sommes ce fournisseur.

« À l’autre bout de la voie ferrée qui s’arrête ici à Trigon, vous trouverez certaines des régions productrices d’énergie les plus importantes du Canada, des régions qui possèdent d’énormes richesses en ressources naturelles et l’expertise nécessaire pour les développer de manière responsable, de la production à l’approvisionnement en énergie verte. .”

Booker a déclaré qu’à l’est de Prince Rupert, les lignes maritimes transportent les produits extrêmement demandés vers les marchés mondiaux, ce qui fera une différence dans la lutte contre le changement climatique.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a déclaré que Prince Rupert est l’un des ports les plus importants de la chaîne d’approvisionnement du Canada.

« Une fois terminé, ce projet réduira la congestion au port et permettra à Trigon Pacific d’augmenter les échanges avec nos partenaires à l’étranger. Le nouveau poste d’amarrage permettra à plus de navires d’accoster au port de Prince Rupert et sera utilisé pour exporter des produits qui soutiennent l’énergie propre vers les marchés mondiaux.

« Étant le port d’Amérique du Nord le plus proche de l’Asie, le port de Prince Rupert aide à garder notre économie connectée aux principaux marchés mondiaux », a déclaré Alghabra.

Shaun Stevenson, président et chef de la direction de l’Autorité portuaire de Prince Rupert, a déclaré que plus de 60 milliards de dollars de commerce sont ancrés chaque année dans le port de la ville.

«Des investissements comme celui-ci, dans des terminaux comme Trigon Pacific, reconnaissent l’importance stratégique… de Prince Rupert pour l’avenir», a-t-il déclaré.

Booker a souligné la nature essentielle d’un alignement solide avec les communautés, les entreprises et le gouvernement des Premières Nations.

« J’irais un peu plus loin en disant qu’il ne s’agit pas seulement de s’aligner sur les Premières Nations, mais aussi que nous avons beaucoup d’encouragement, de prévoyance et de leadership, ce dont je suis extrêmement reconnaissant… Nous avons les attributs nécessaires pour devenir l’un des premiers écologistes du Canada. pôles d’exportation d’énergie. À ce jour, nous avons le financement nécessaire pour construire l’infrastructure de base. »

Le maire de Lax Kw’alaams, Gary Reece, a déclaré que le commerce dynamique dans la région de la côte nord remonte à des milliers d’années et, comme ce nouveau projet, a été développé grâce à des relations fondées sur l’ingéniosité, le travail acharné et la détermination. En tant que copropriétaires de Trigon Pacific, il a déclaré qu’ils avaient la satisfaction de savoir que cela se produisait d’une manière qui contribuerait à préserver la beauté naturelle et le dynamisme de régions comme la côte nord.

« Sur cette base, un objectif clé a toujours été de rechercher un avenir progressiste, en examinant les opportunités économiques pour notre peuple – des opportunités qui soutiendront le bien-être de notre peuple pour les générations à venir. C’est ce qui fait de la deuxième couchette de Trigon un projet si passionnant. Il crée non seulement des opportunités de formation, d’emploi et d’approvisionnement, mais a également été conçu pour aider cette transition terminale vers un avenir plus durable », a déclaré Reece.

KJ Millar | Rédacteur et journaliste multimédia