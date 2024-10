Prince rebelle : révélations sur le roi Charles

De son choc du film rétractable à son obsession du luxe, la vie personnelle du roi Charles III semble être remplie de surprises, selon un nouveau livre du biographe Tom Bower.

Bower, qui a également écrit des biographies non autorisées pour Tony Blair et Richard Branson, affirme avoir interviewé plus de 120 personnes pour son nouveau livre intitulé « Rebel Prince ». Ces idées offrent une nouvelle perspective sur le caractère du roi, allant au-delà de sa personnalité publique et de ses fonctions officielles, tout en révélant les difficultés apparentes de Charles avec sa propre popularité publique.

L’une des révélations les plus surprenantes de « Rebel Prince » est la rencontre étrange du roi Charles III avec du film rétractable.

L’incident s’est produit lorsque le prince de Galles de l’époque est entré dans une salle à manger et a été confronté à de la nourriture recouverte de ce film plastique transparent. Sa réaction aurait été assez dramatique.

Bower écrit que Charles a « crié » en voyant le film alimentaire, clairement surpris par sa présence. La reine Camilla, qui était alors duchesse de Cornouailles, vint rapidement au secours de son mari. Entendant l’agitation, elle se précipita dans la pièce et trouva Charles pointant la nourriture avec confusion. Lorsqu’il a demandé : « Qu’est-ce que c’est ? Camilla a répondu calmement: « C’est du film alimentaire, chérie. »

Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné, on peut imaginer l’amusement que cet incident a dû susciter parmi le personnel royal.

L’idée qu’un homme adulte, sans parler du futur roi du Royaume-Uni, ne soit pas familier avec un article ménager aussi courant a probablement provoqué un moment d’hilarité dans l’atmosphère souvent formelle des résidences royales. Cette anecdote met également en lumière la déconnexion du roi Charles III des expériences de vie ordinaires, un trait qui a fait l’objet de nombreuses discussions dans les cercles royaux.

Notre monarque actuel est censé être friand d’extravagance, a également affirmé l’écrivain. Il a affirmé que Charles s’était embarqué dans un voyage en train royal de 18 916 £ (34 110 $ CA) de Highgrove à Penrith, simplement pour visiter un pub local. Le prince se serait également plaint de ne pas prendre l’avion en première classe pour Hong Kong et aurait écrit dans son journal : « Il m’a fallu un certain temps pour comprendre… que ce n’était pas en première classe (!), même si je me demandais pourquoi le siège semblait plus confortable. si inconfortable. Tel est le déclin de l’Empire, me dis-je.

La routine quotidienne du roi Charles III est remplie de nombreuses bizarreries intrigantes qui donnent un aperçu de sa personnalité unique. Voici d’autres excentricités du roi que vous ignorez peut-être :

Rituel de pressage du dentifrice

L’une des habitudes les plus particulières attribuées au roi Charles concerne sa routine matinale de brossage des dents. On dit que son valet de chambre met chaque jour exactement un centimètre de dentifrice sur sa brosse à dents.

Ce niveau de précision serait assuré par l’utilisation d’une règle en tissu spéciale pour mesurer le dentifrice. Bien que cette affirmation ait été contestée par certains anciens membres du personnel royal, elle continue de fasciner les observateurs royaux et met en évidence l’attention aux détails souvent associée au roi.

Aide à l’habillage

La routine vestimentaire du monarque est un autre domaine qui pourrait être intéressant. Contrairement à la plupart des gens, le roi Charles aurait besoin d’aide pour divers aspects de sa tenue vestimentaire quotidienne. Cela inclut le repassage de ses lacets et de son pyjama à la perfection. Ces habitudes, bien qu’elles paraissent extravagantes pour beaucoup, font partie d’une tradition de longue date.

Les préférences du roi Charles en matière de petit-déjeuner sont tout aussi précises. Son plateau de repas du matin serait méticuleusement disposé, avec des exigences spécifiques pour le placement des objets.

Cela inclut trois boules de beurre réfrigérées, des toasts servis sur une grille en argent et une tasse et une soucoupe positionnées juste ainsi. Le Roi est également connu pour apprécier les fruits de saison, notamment les prunes, avec des instructions très précises sur la manière de les présenter.

Les essentiels de voyage non conventionnels

Les habitudes de voyage du roi Charles III sont devenues un sujet de fascination. L’un des objets les plus inhabituels que le roi emporterait lors de ses voyages est un siège de toilette sur mesure. Bien que le palais de Buckingham ait nié ces affirmations, l’histoire continue de circuler.

Dans une autre révélation, bien que plus touchante, il a été rapporté que le roi Charles voyageait toujours avec son ours en peluche bien-aimé, affectueusement nommé Winston. L’ours en peluche, qui l’accompagne depuis son plus jeune âge, est censé lui apporter du réconfort et un sentiment de familiarité lors de ses voyages.

Les préférences culinaires du roi Charles III sont bien connues, et ses arrangements de voyage en témoignent. Il amène souvent son chef personnel pour s’assurer que ses repas répondent à ses normes rigoureuses. Mark Flanagan LVO, le chef royal, dirige une équipe de plus de 50 personnes et a la responsabilité de superviser tous les repas de la maison royale. Cet arrangement permet au roi de conserver son régime alimentaire préféré et de profiter de saveurs familières, même lorsqu’il est loin de chez lui.

Le roi Charles III rencontre des propriétaires d’entreprises, lors d’une visite à Talbot Yard, à Yorkersgate, Malton, North Yorkshire, Angleterre, le mercredi 5 avril 2023. (James Glossop/Pool Photo via AP)

Curiosités et passions environnementales

L’engagement du roi Charles III en faveur des causes environnementales constitue un aspect déterminant de sa vie publique depuis des décennies. Sa passion pour la durabilité et la conservation a conduit à des habitudes uniques. Dans une révélation qui a fait sourciller, le roi Charles III a admis en 1986 qu’il parlait aux plantes.

Bien que cette bizarrerie ait initialement suscité des moqueries, des études récentes suggèrent que le son pourrait effectivement avoir un effet sur la croissance des plantes.

L’un des exemples les plus excentriques de la passion environnementale du roi Charles III est peut-être son Aston Martin vintage, qui a été modifiée pour fonctionner avec un mélange de carburant unique. La voiture fonctionne désormais au bioéthanol issu des surplus de vin blanc anglais et du lactosérum issu du processus de fabrication du fromage.

Cette approche innovante du transport durable met en évidence l’engagement du Roi à trouver des solutions créatives aux défis environnementaux, même si elles ne sont pas toujours réalisables à plus grande échelle.

Le prince Charles de l’époque, à droite, salue alors qu’il quitte sa résidence officielle Clarence House à Londres dans son Aston Martin vintage avec un chauffeur non identifié, le samedi 30 avril 2011. (AP Photo/Sang Tan)