La mort du prince Philip, duc d’Édimbourg, au château de Windsor, vendredi, a déclenché le deuil, les monuments commémoratifs et une couverture médiatique mur à mur.

BBC One, BBC Two et BBC Four ont retiré leurs émissions programmées à la suite de la mort du senior royal, tout comme ITV – offrant à la place des heures d’informations et de commentaires sur la vie et la mort du prince à 99 ans.

D’autres organes de presse, y compris celui-ci, ont fourni une large couverture. Mais, comme toujours, les nouvelles ont continué à se produire – même si elles ont été repoussées dans le bulletin ou hors de la première page. Alors qu’avez-vous manqué?

Premièrement, l’UE a déclaré que tous les lots de vaccin Covid, sauf un, produits dans une usine aux Pays-Bas seront expédiés vers ses États membres plutôt qu’au Royaume-Uni.

Thierry Breton, le commissaire européen chargé du marché intérieur de l’UE, a déclaré qu’AstraZeneca a accepté que les doses «zéro» faites dans l’UE soient autorisées à quitter le bloc jusqu’à ce qu’elle ait rempli son contrat avec eux.

Pendant ce temps, en Irlande du Nord, les émeutes se sont poursuivies vendredi soir avec des pierres, des bouteilles et des bombes à essence lancées sur la police. La violence a éclaté ces derniers jours, en particulier dans les zones loyalistes, en partie à cause de la colère bouillonnante suscitée par les accords commerciaux post-Brexit.

Quelques heures auparavant, dans les Caraïbes, le volcan La Soufrière a éclaté, projetant des cendres à 33 000 pieds dans les airs et échouant les vols. Environ 16 000 personnes ont reçu l’ordre de quitter leur domicile sur l’île de Saint-Vincent peu de temps avant l’explosion.

De retour en Grande-Bretagne, David Cameron a admis que c’était une erreur d’utiliser des textes privés pour faire pression sur Rishi Sunak pour le soutien du Trésor à son employeur, Greensill Capital, selon un ami anonyme qui s’est entretenu avec. Le Financial Times.

Le parti travailliste a appelé à une enquête après qu’il est apparu que M. Sunak a répondu par un texte disant qu’il avait «poussé» les responsables à explorer ce qui pouvait être fait pour aider.

Keir Starmer a également dénigré un rapport du gouvernement sur les disparités raciales, affirmant qu’il «manque de crédibilité». Un groupe d’éminents militants de Windrush a également critiqué le rapport, qui a rejeté l’idée que le racisme structurel est un problème en Grande-Bretagne.

Vous pouvez en savoir plus sur ces histoires et bien d’autres, ici.