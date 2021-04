Pour ses détracteurs, il était une relique, un retour en arrière, qui soutenait une maison de feuilleton légèrement ridicule de Windsor – un homme abusé qui représentait les extrêmes du privilège des hommes blancs et représentait une famille qui retrace sa lignée jusqu’à la reine Victoria, à l’époque de l’empire britannique, et de son colonialisme et de son exploitation. Les détracteurs voient un snob, un bigot et pire.

Mais ses nombreux fans voient un duc différent, qui a passé sa vie à gagner ses titres non mérités, qui a toujours servi sa femme et sa reine – et 800 organismes de bienfaisance et organisations différents.

À la Chambre des communes, il y a eu un torrent d’éloges de la part des législateurs, de gauche et de droite, des monarchistes et même des républicains, qui l’ont salué comme quelqu’un qui a mené «une vie extraordinaire», qui a tout donné pour la reine et la patrie.

Ces éloges chaleureux sont survenus même si Philip aimait se débarrasser des politiciens, déclarant autrefois Westminster, la mère des parlements, «une maison de fous», et habillant un ministre comme un politicien «typique» – «responsable de quelque chose et non d’un un seul indice à ce sujet.

À sa retraite, les courtisans du palais de Buckingham ont rapporté que Philip avait effectué 22 191 engagements en solo, effectué 637 visites à l’étranger et prononcé 5 493 discours.

Mais ses discours ont été pour la plupart oubliés, ou ignorés, la semaine dernière. Au lieu de cela, on se souvient surtout de lui pour ses remarques spontanées, que même ses partisans les plus ardents – du Premier ministre Boris Johnson au petit-fils du prince Harry – ont commenté.

Philip a un jour qualifié un homme qui ne le reconnaissait pas de «stupide idiot». Il s’est plaint du choix d’Elton John dans les voitures. Il a dit à un garçon de 13 ans qu’il était «trop gros pour être astronaute». Il a déclaré que «les femmes britanniques ne peuvent pas cuisiner», et il a déjà suggéré que pour protéger la vie des oiseaux, pourquoi ne pas tuer les chats domestiques?

Beaucoup grimacent, mais les fans de Philip ont réussi à contourner ce problème.

«Oh, vous savez à quel point le peuple britannique peut être inconstant. Après avoir passé des années à le critiquer pour être impoli, voire raciste, maintenant ils l’aiment », a déclaré Ingrid Seward, biographe royale et auteur de« Prince Philip Revealed ».

Seward a déclaré qu’une partie du soutien renouvelé pourrait provenir de Britanniques nostalgiques qui voient dans le duc un dernier membre de leur version de la plus grande génération, qui a servi avec distinction à bord de cuirassés de la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale, dont les déclarations politiquement incorrectes «peuvent sembler rafraîchissantes, dans notre nouvelle société éveillée, comme votre grand-père, qui a dit ce qu’il voulait dire – et n’a pas hésité.

Ces dernières années, Philip était considéré comme «très au milieu du terrain» au sein de la famille royale, a déclaré Seward, beaucoup moins populaire que sa femme, la reine Elizabeth II, mais classé dans les sondages au-dessus des jeunes éclairs, Harry et Meghan, le duc et Duchesse de Sussex.

Il est juste de dire que, jusqu’à sa mort, le duc était respecté, peut-être admiré, mais pas aimé. Il était l’acteur de soutien maigre, athlétique et droit à la baguette, qui avait fière allure dans un costume de Saville Row mais veillait toujours à marcher à deux pas derrière la star.

« Il est vrai qu’il conduisait occasionnellement un entraîneur et des chevaux à travers les subtilités du protocole diplomatique », a déclaré le Premier ministre – qui lui-même est connu pour offenser régulièrement – au Parlement. «Le monde ne lui en a pas reproché. Au contraire, ils ont très largement compris qu’il essayait de briser la glace, de faire bouger les choses, de faire rire les gens et d’oublier leurs nerfs.

John Crace, un auteur de croquis dans le Guardian, a cherché à faire tomber le prince et ses admirateurs, arguant que Johnson était allé par-dessus bord dans son éloge de Philip comme «le polymathe du polymathe», comme «un scientifique, ingénieur, artiste et défenseur de l’environnement en un. «

Crace a observé que «les preuves à cet égard étaient plutôt minces sur le terrain. Un Land Rover à empattement long pour transporter son cercueil. Un barbecue sur mesure à utiliser chez Balmoral. Quelques aquarelles hors du commun. Son tir sur un tigre au début des années 60 a été plutôt négligé.

Parce que la plupart de la vie royale est si très scénarisée, et les propos publics si anodins, si banals – et parce que personne ne sait vraiment ce qui se passe dans les coulisses – ce sont les «gaffes» de Philip qui en témoignent.

« Vous vous lancez toujours des lances? » Philip a demandé à William Brim, propriétaire d’un parc culturel aborigène australien, lors d’une visite royale à Cairns. « Non, nous ne le faisons plus », a répondu Brim, un entrepreneur prospère, selon un compte de la BBC.

«Si vous restez ici beaucoup plus longtemps, vous aurez tous les yeux fous», a déclaré Philip à un groupe d’étudiants britanniques qui étudient en Chine.

«Et de quelle partie exotique du monde venez-vous?» le duc a demandé une fois à un politicien britannique noir, John Taylor, un membre titré de la Chambre des Lords.

«Birmingham», répondit Taylor.

« Il n’avait pas vraiment de filtre pour son racisme, et je suppose que pour cette honnêteté, nous devrions être reconnaissants », a déclaré Kehinde Andrews, professeur d’études sur les Noirs à l’Université de Birmingham City.

«Je veux dire, allez, dire que les Chinois ont les yeux fouillés n’est pas« un peu impoli ». Qui s’en sort aujourd’hui avec ce genre de choses, sauf un membre de la famille royale? a déclaré Andrews, dont la grand-mère jamaïcaine a accroché un portrait de la reine sur le mur de son salon. « Imaginez ce qu’il a dit quand il n’était pas en public. »

Pour beaucoup, a déclaré Andrews, Philip est populaire à cause de ses «gaffes», pas malgré elles. Il était un symbole puissant, «un retour à l’empire. . . lié à la blancheur et à la nostalgie coloniale.

«Le travail de la famille royale est de représenter la blancheur», a-t-il déclaré. «Et Philip était sur la marque.»

Les enfants et petits-enfants du prince reconnaissent les controverses, mais voient les choses différemment. C’était juste un grand-père. . . intelligent.

« Il était authentiquement lui-même, avec un esprit très vif, et pouvait retenir l’attention de n’importe quelle pièce en raison de son charme – et aussi parce que vous ne saviez jamais ce qu’il pourrait dire ensuite », a déclaré le prince Harry. «C’était mon grand-père: maître du barbecue, légende de la plaisanterie et effronté jusqu’à la fin.

Ce n’est que le mois dernier qu’Harry s’est assis à côté de sa femme biraciale, Meghan, et a accusé la famille royale de racisme, disant à Oprah Winfrey que quelqu’un – pas la reine ni Philip – avait suscité des conversations sur la couleur de la peau de leur progéniture.

Dans le Guardian, Afua Hirsch, un écrivain et diffuseur britannique d’origine norvégienne, a écrit: «Si appeler le prince Philip« un homme de son temps »est un aveu que la famille royale existe dans une sorte de capsule temporelle, alors je dois être d’accord. L’institution est, comme l’expérience du duc et de la duchesse de Sussex l’a clairement montré, dépassée.

Parallèlement aux éloges – et à la condamnation – les législateurs du Parlement ont convenu que l’héritage le plus durable du prince, pour de vraies personnes, était le Duke of Edinburgh Award, un programme pour les jeunes que Philip a autrefois décrit comme un «kit de croissance à faire soi-même».

La plupart des Américains n’en ont jamais entendu parler. Mais pour beaucoup au Royaume-Uni et dans le Commonwealth, cela pourrait être une expérience qui changera la vie.

Le prix vise à aider les jeunes de 14 à 24 ans à renforcer leur confiance et leur résilience grâce au bénévolat et aux activités de plein air. Elle opère dans plus de 140 pays. Rien qu’en Grande-Bretagne, plus de 6,7 millions de personnes y ont participé.

Créé en 1956, le Prix du duc d’Édimbourg a été inspiré par Kurt Hahn, un éducateur allemand et directeur du prince à Gordonstoun, une école privée située dans une région reculée d’Écosse.

Dans des commentaires peu de temps après la mort du duc, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a déclaré que le prix le mettait en relation avec des milliers de jeunes dans son pays. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que le prix avait contribué à «autonomiser des millions de jeunes de tous horizons».

Jon Watts, un chef de 30 ans de St. Albans, en Angleterre, a été la première personne en Grande-Bretagne à atteindre les niveaux bronze, argent et or du prix en prison. Il a dit que le prix, qu’il avait commencé à l’âge de 18 ans et qu’il purgeait une peine d’emprisonnement de 6 ans et demi pour une infraction avec violence, avait changé sa vie.

«Cent pour cent», dit-il. «Cela m’a sauvé la vie.»

«Cela m’a aidé à croire en moi, à m’empêcher de retomber dans ce que j’étais avant. J’ai quitté la prison en me sentant puissant, je peux sortir et réaliser des choses », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique, en utilisant des écouteurs alors qu’il préparait du curry thaï pour un client.

Stephen Bush, dans le New Statesman de gauche, a noté que pour les efforts de Philip et bien d’autres, «la Couronne britannique jouit d’une combinaison de faste effrénée et de popularité publique qu’aucune autre monarchie européenne ne peut égaler. . . . Alors que les autres grandes dynasties se sont pour la plupart retirées, la maison de Windsor reste suprême et apparemment inattaquable.