De leur parade nuptiale à leur mariage royal en passant par leur mariage de près de 74 ans, l’histoire d’amour de la reine Elizabeth II et du prince Philip a duré des décennies et a suscité l’intérêt du public.

Le palais de Buckingham a annoncé vendredi matin que le duc d’Édimbourg était décédé au château de Windsor. Il avait 99 ans.

Les historiens et commentateurs britanniques disent souvent que Philip a été l’une des clés du succès durable de la reine en tant que monarque. La reine l’a décrit comme sa «force et son séjour» à l’anniversaire de mariage d’or du couple en 1997.

« C’est quelqu’un qui ne prend pas facilement les compliments, mais il a tout simplement été ma force et le reste toutes ces années », a-t-elle déclaré dans son discours.

Comment la reine Elizabeth II et le prince Philip se sont rencontrés

La fondation du couple a eu des débuts modestes en tant que jeune romance naissante quand ils se sont rencontrés quand la reine avait 13 ans. L’oncle de Philip, l’ambitieux Lord Louis « Dickie » Mountbatten, était proche de la famille royale et cherchait à présenter son beau et fringant neveu à l’époque. La princesse Elizabeth, la future reine. Elizabeth n’a jamais regardé un autre homme, disent les biographes des deux.

Le mariage royal

Après huit ans de courtiser alors-la princesse Elizabeth et le lieutenant Philip Mountbatten de la Royal Navy se sont fiancés en juillet 1947. Quatre mois plus tard, ils se sont mariés lors d’une cérémonie royale à l’abbaye de Westminster le 20 novembre 1947, un jour pour lequel ils allaient célébrer plus de 70 ans.

Bien qu’il y ait eu une vague initiale de désapprobation qu’Elizabeth épousait un étranger, les compétences athlétiques de Philip, sa beauté et son franc-parler conféraient un glamour distinct à la famille royale. Elizabeth rayonnait en sa présence, et ils eurent un fils et une fille alors qu’elle était encore libre des obligations de servir en tant que monarque.

Ensemble, le couple a partagé quatre enfants, huit petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants avec un autre en route. Leurs enfants sont le prince Charles le prince de Galles, le prince Andrew le duc d’York, la princesse Anne et le prince Edward comte de Wessex. Andrew et Edward sont nés après qu’Elizabeth a pris le trône.

Philip est devenu le compagnon fidèle d’Elizabeth, bien qu’il ait abandonné beaucoup de choses, y compris une partie de son identité et de sa religion, pour avoir sa main dans le mariage. Philip, né sur l’île grecque de Corfou, a renoncé à sa citoyenneté et à son église grecques et est devenu britannique, anglican et duc royal après que les deux se sont mariés.

Ce n’est qu’en 1952 que sa femme est devenue la reine d’une nation, près de cinq ans après leur mariage. Le père de la reine, le roi George VI, est décédé à seulement 56 ans, changeant radicalement la vie du jeune couple.Elizabeth a été secouée sur le trône, devenant monarque et chef de l’État à 27 ans. marchant toujours à quelques pas derrière elle en public.

Philip Eade, l’un des biographes du prince, a écrit dans The Telegraph que « une grande partie du crédit pour son accomplissement en tant que probablement la meilleure monarque constitutionnelle de l’histoire britannique devrait aller à son mari, l’époux royal le plus ancien de Grande-Bretagne. »

«Dans la maison, et quoi que nous fassions, c’était ensemble», a déclaré Philip au biographe Basil Boothroyd à propos des années avant qu’Elizabeth ne devienne reine. «Les gens venaient me voir et me demandaient quoi faire. En 1952, tout a changé, très, très considérablement.

Comment le prince Philip et la reine Elizabeth II ont célébré leur amour, des anniversaires au fil des ans

Pour marquer chaque année de leur union, Buckingham Palace a célébré avec le public en partageant des instantanés de leur romance derrière les portes du palais, en publiant des timbres ou en commémorant avec des célébrations.

« Je ne sais pas si quelqu’un avait inventé le terme platine pour un 70e anniversaire de mariage quand je suis né. On ne s’attendait pas à ce que vous soyez là aussi longtemps », a déclaré la reine dans son discours de Noël 2017 à l’occasion de leur récent anniversaire.

En l’honneur de leur plus récent 73e anniversaire, le couple de longue date a reçu une carte faite maison de leurs petits-enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Le palais de Buckingham a publié une photo spéciale de la reine et de Philip, ouvrant la carte avec des sourires sur leurs visages.

La représentation télévisée de leur relation royale sur « The Crown »

La représentation télévisée du couple royal a brossé un tableau un peu plus complexe.

Dans les premières saisons de la série Netflix « The Crown », l’union royale semble frappée par une dynamique de pouvoir et des allusions à une infidélité potentielle. Les saisons 1 et 2 décrivent les luttes personnelles du prince Philip alors que la reine s’acquittait des devoirs de sa couronne.

Dans les dernières saisons de « The Crown », Philip est dépeint comme un homme plus doux. La série lui attribue le mérite d’avoir aidé à moderniser la monarchie, suggérant qu’il était essentiel au succès d’Elizabeth en tant que monarque, même s’il lui a fallu beaucoup de temps et d’efforts pour accepter son rôle de subordonné.

Dans la vraie vie, il est à noter que Philip a prononcé environ 5000 discours, selon Buckingham Palace, et effectué environ 32000 engagements en solo entre 1952 et 2017.

En mai 2017, il a annoncé qu’il prendrait sa retraite pour de bon, prenant officiellement du recul par rapport à ses fonctions royales.

Comment la pandémie COVID-19 a affecté la reine, Philip

Philip, qui a eu 99 ans en juin, était isolé avec la reine au château de Windsor, au château de Balmoral en Écosse ou à Wood Farm à Sandringham depuis mars 2020 en raison de la pandémie COVID-19.

Philip et la reine ont tous deux reçu leurs vaccins COVID-19 en janvier.

La reine, qui a passé une grande partie de l’épidémie de coronavirus en auto-isolement, voulait rendre publique des nouvelles de leurs vaccinations pour dissiper d’autres spéculations ou des inexactitudes quant à savoir si elles les avaient reçues. Un médecin de famille du château de Windsor en Angleterre a administré les vaccins.

« Eh bien, une fois que vous avez reçu le vaccin, vous avez le sentiment, vous savez, que vous êtes protégé, ce qui est, je pense, très important », a déclaré la reine lors d’un appel vidéo en février avec les responsables du déploiement du vaccin. «Et pour autant que je sache, c’était assez inoffensif, très rapide. Et j’ai reçu beaucoup de lettres de gens qui ont été très surpris par la facilité avec laquelle il était possible de se faire vacciner.

Le duc d’Édimbourg a été hospitalisé pour une infection le 16 février à l’hôpital privé King Edward VII, souvent favorisé par la famille royale. Pendant le mois où il a été pris en charge, il a été brièvement transféré à l’hôpital Saint-Barthélemy pour le traitement réussi d’une maladie cardiaque préexistante.

À l’occasion du premier anniversaire du premier verrouillage en cas de pandémie en Grande-Bretagne, la reine Elizabeth a célébré une journée nationale de réflexion en envoyant des fleurs et une note gracieuse à l’hôpital de Londres qui a pris soin de son mari pendant son hospitalisation.

Le palais a partagé une déclaration sentimentale de la reine en annonçant la mort de Philip: « C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg. »

Le College of Arms, l’organisme qui supervise le protocole de cérémonie, a déclaré vendredi que le corps du duc reposerait au château de Windsor, où Philip a passé ses dernières semaines avec la reine. Ses funérailles auront lieu dans la chapelle Saint-Georges au château, site de siècles de sépultures royales, et dans le même château de 800 places sur le terrain du château de Windsor qui a accueilli le mariage de mai 2018 de son petit-fils, le prince Harry, et le ancienne Meghan Markle, aujourd’hui duc et duchesse de Sussex.

Des arrangements funéraires supplémentaires sont attendus dans les prochains jours.

