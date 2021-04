Les princes britanniques William et Harry ont rendu hommage au duc d’Édimbourg, le mari de la reine, décédé vendredi à l’âge de 99 ans.

Les frères, âgés de 38 et 36 ans, sont devenus les derniers de la famille à honorer le service du prince Philip envers la nation.

William, le duc de Cambridge, qui occupe le deuxième rang après le trône britannique, s’est engagé à «continuer son travail» de servir la reine Elizabeth II.

« Le siècle de vie de mon grand-père a été défini par le service – à son pays et au Commonwealth, à sa femme et sa reine, et à notre famille », a-t-il déclaré dans un communiqué publié lundi sur Twitter.

«Je me sens chanceux d’avoir non seulement eu son exemple pour me guider, mais aussi sa présence durable dans ma propre vie d’adulte – à la fois dans les bons moments comme dans les jours les plus difficiles.

«Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années pour faire connaissance avec mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée.

« Je ne prendrai jamais pour acquis les souvenirs spéciaux que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venu les chercher dans sa voiture et voyant par eux-mêmes son sens de l’aventure contagieux ainsi que son sens de l’humour espiègle! »

Le prince Harry, qui vit actuellement en Californie, a confirmé qu’il reviendrait au Royaume-Uni le samedi 17 avril pour les funérailles de son grand-père.

Son bureau a également publié une déclaration lundi, dans laquelle le duc de Sussex a décrit Philip comme un homme qui était « authentiquement lui-même ».

« On se souviendra de lui comme de l’époux le plus ancien du monarque, un militaire décoré, un prince et un duc », a déclaré Harry. Mais pour moi, comme beaucoup d’entre vous qui ont perdu un être cher ou un grand-parent à cause de la douleur de l’année écoulée, il était mon grand-père: maître du barbecue, légende des plaisanteries et effronté jusqu’à la fin. »

Harry a signé son message avec les mots «Per Mare, Per Terram», signifiant «par mer et par terre» en latin: la devise des Royal Marines, dans laquelle lui et Philip ont tous deux servi.

Hommage Instagram de la reine au prince Philip

Dimanche dernier, plusieurs membres de la famille royale se sont entretenus avec les médias alors qu’ils fréquentaient la chapelle royale de tous les saints à Windsor. Le fils de la reine, le prince Andrew, a déclaré aux journalistes que son décès avait laissé un «immense vide» dans la vie du monarque.

La famille royale a également partagé une photo de la reine et du prince Philip sur leur compte Instagram officiel, qui comprenait une citation touchante de la reine elle-même sur son mari de 72 ans.

La légende, citant les commentaires de Sa Majesté en 1997, disait: «Il a tout simplement été ma force et je suis resté toutes ces années, et moi, toute sa famille, et ce pays et bien d’autres, lui devons une dette plus grande. qu’il ne le prétendrait jamais, ou nous ne le saurons jamais.

Les funérailles auront lieu au château de Windsor samedi lors d’une cérémonie télévisée fermée au public.

Le premier ministre loue l’irrévérence du duc d’Édimbourg

Plus tôt lundi, la Chambre des communes britannique a été rappelée tôt de ses vacances de Pâques et les députés ont également commencé à rendre hommage au prince Philip.

S’exprimant à la Chambre, le Premier ministre Boris Johnson a salué le «dévouement sans faille» du duc envers le pays, y compris son service pendant la Seconde Guerre mondiale et son œuvre caritative.

Il a dit qu’il était «approprié» que le duc soit transporté à son dernier lieu de repos dans un Land Rover qu’il a lui-même conçu: «C’était avant tout un homme pratique qui pouvait prendre quelque chose de très traditionnel … et trouver un moyen, par le sien ingéniosité, pour l’adapter au 20e et au 21e siècle. «

Johnson a également fait une référence pointue aux remarques passées de mauvaise qualité faites par le duc, qui avaient conduit certains à l’accuser de racisme.

« Il est vrai qu’il a parfois conduit un entraîneur et des chevaux à travers les subtilités du protocole diplomatique », a déclaré le Premier ministre.

«Il a commenté négativement le concept français du petit-déjeuner, il a dit à un étudiant britannique en Papouasie-Nouvelle-Guinée qu’il avait de la chance de ne pas être mangé, et aux habitants des îles Caïmans qu’ils descendaient de pirates, et qu’il aimerait y aller en Russie, sauf que, comme il l’a dit, «les salauds ont assassiné la moitié de ma famille».

«Le monde ne lui en a pas reproché. Au contraire, ils ont très largement compris qu’il essayait de briser la glace, de faire bouger les choses, de faire rire les gens et d’oublier leurs nerfs. «

«Il nous donne à tous un modèle d’altruisme et de faire passer les autres avant nous-mêmes», a déclaré Johnson. «Il a fait de ce pays un meilleur endroit.»