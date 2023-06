Prince of Wales’s Stakes: Frankie Dettori remplace Richard Kingscote sur Desert Crown à Royal Ascot | Nouvelles de la course

Frankie Dettori remplacera Richard Kingscote sur Desert Crown dans les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot.

Kingscote a remporté le Derby sur le poulain de quatre ans entraîné par Sir Michael Stoute la saison dernière, mais le poulain a été battu lors de sa première course depuis Epsom dans les Brigadier Gerard Stakes à Sandown par Hukum.

Avec Dettori disponible, le propriétaire Saaed Suhail a décidé de faire appel à ses services dans ce qui sera le dernier Royal Ascot de l’Italien avant sa retraite plus tard cette année.

Le directeur de course de Suhail, Bruce Raymond, a déclaré au podcast quotidien de Nick Luck: « Il [Suhail] pense simplement que pour Desert Crown, gagner cette course est très important et pendant que Frankie est là, il veut donner au cheval toutes ses chances.

« Il pense que Frankie est imbattable autour d’Ascot et c’est pourquoi. Ce n’est pas du tout une honte pour Richard, j’ai moi-même été chamboulé par Carroll House quand il a remporté l’Arc. »

Desert Crown, monté par le jockey Richard Kingscote, en passe de remporter le Derby 2022





Kingscote pourrait bien être dans l’opposition, avec le compagnon d’écurie de première classe de Desert Crown, Bay Bridge, parmi ses rivaux potentiels.

Raymond a ajouté: « Cela arrive, ce n’est pas la fin du monde, et évidemment Richard espère pouvoir le battre sur l’autre cheval [Bay Bridge].

« Je suis sûr que Richard roulera [when Dettori is not available]. De toute évidence, Ryan Moore est le jockey n ° 1 de Sir Michael Stoute s’il peut l’avoir, mais il ne sera pas disponible dans la plupart des grandes courses.

« Je pense qu’il est préférable d’avoir un jockey que vous connaissez à cheval que n’importe qui d’autre, donc je suis sûr qu’il [Kingscote] sera de retour sur le cheval si Frankie ne peut pas monter pour une raison quelconque.

« Je pense que c’est un très bon cheval et je pense qu’il participera à de nombreuses bonnes courses, avec Richard, espérons-le. »