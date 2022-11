Prince of Persia Remake Not Dead, mais Ubisoft rembourse les précommandes

Le remake de Prince of Persia: The Sands of Time est toujours en développement, selon un mettre à jour publié lundi par l’éditeur Ubisoft. Cependant, les personnes qui ont précommandé le jeu recevront des remboursements car il n’y a pas de date de sortie définie pour le moment.

Le remake de Prince of Persia était dirigé par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai en Inde, avant d’être poussé à Ubisoft Montréal plus tôt cette année. Les développeurs de Pune et Mumbai ont déclaré qu’Ubisoft, basé en France, avait fourni peu de documentation sur le titre original de 2003, selon un rapport du journaliste de jeux indien Rishi Alwani.

Les développeurs ont également été contraints d’utiliser Anvil Engine, un moteur de développement de jeux conçu pour Assassin’s Creed, selon le rapport. Un moteur de jeu est une boîte à outils pour les développeurs. Il s’est avéré difficile d’intégrer les anciens modèles de personnages de 2003 dans un moteur destiné à la conception de personnages modernes, selon le rapport.

Ubisoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Prince of Persia était autrefois l’une des principales franchises d’Ubisoft. Le premier jeu a été développé en 1989, engendrant plusieurs suites et un film de 2010 mettant en vedette Jake Gyllenhaal. La dernière entrée majeure de la série, The Forgotten Sands, était de retour en 2010. The Sands of Time de 2003 était une refonte majeure de la série, gagnant un 92 sur Métacritique. Il n’est pas certain que ce remake soit simplement cela ou une rampe de lancement pour de futures suites.

Ubisoft Montréal a beaucoup d’expérience dans la création de jeux, travaillant sur des franchises majeures telles que Assassin’s Creed et Far Cry.

