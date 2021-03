Pourtant, en tant que fils de Michael Jackson, la musique, dit-il, « résonnait dans les couloirs de la maison ». Prince a rappelé comment son père l’avait exposé, lui et ses frères et sœurs, à tous les genres de musique, y compris la musique classique comme Mozart et Beethoven. « Il n’y avait vraiment pas de genre que nous n’écoutions pas », a-t-il déclaré. « C’était un artiste et il appréciait son métier. »

