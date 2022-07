Prince héritier saoudien : première visite de l’UE depuis le meurtre de Khashoggi

Bin Salman, qui voyage avec une importante délégation gouvernementale et commerciale, a rencontré le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis et assistera à la signature d’une série d’accords bilatéraux d’investissement et de défense.

La Grèce a noué des liens étroits avec l’Arabie saoudite ces dernières années alors qu’elle cherche des alliés dans la région au sens large pour résoudre les tensions de longue date avec la Turquie voisine, principalement au sujet des frontières maritimes et des droits de forage. L’année dernière, la Grèce et l’Arabie saoudite ont organisé des exercices militaires conjoints à partir de l’île grecque de Crète, et Athènes a prêté au royaume une batterie de missiles de son système de défense aérienne Patriot.

Le voyage du prince saoudien en Grèce fait suite à sa rencontre plus tôt un mois à Djeddah, en Arabie saoudite, avec le président Joe Biden. Mitsotakis s’est rendu en Arabie saoudite en octobre dernier et a rencontré le prince héritier qui a également reçu plus tard la visite du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre britannique sortant Boris Johnson.