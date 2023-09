Prince héritier saoudien : « Nous continuerons à pratiquer le sportswashing »

Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane a proclamé qu’il ne se souciait pas des accusations de lavage sportif. Ben Salmane est devenu le dirigeant de facto de son pays en 2017. Depuis, le milliardaire a investi une fortune dans le sport. Plus particulièrement, le Fonds d’investissement public (PIF) de Ben Salmane a acheté une participation majoritaire dans Newcastle United en 2021. Le PIF a également contribué à la création du controversé LIV Golf la même année.

Ben Salmane a fait ces déclarations nonchalantes lors d’un récent entretien avec Fox News. C’était sa toute première interview complète en anglais. « Si le sportswashing doit augmenter mon PIB de 1 %, alors nous continuerons à pratiquer le sportswashing », a proclamé Ben Salmane.

On a ensuite directement demandé au responsable saoudien ce qu’il pensait du terme sportswashing. « Je m’en fiche [about the term]. J’ai une croissance du PIB de 1% grâce au sport et je vise 1,5% supplémentaire. Appelez ça comme vous voulez – nous allons obtenir ces 1,5 %.

Des sommes massives d’argent cruciales pour le succès du pays

Les critiques de l’implication du PIF dans le sport prétendent que ces mesures visent à détourner l’attention des questions de droits de l’homme. Le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, en particulier, a empêché l’Arabie saoudite de prendre de nombreuses mesures importantes. D’autres pays ont choisi de ne pas faire affaire avec les Saoudiens. Néanmoins, les choses ont changé ces dernières années. L’argent a été un facteur clé.

Un responsable saoudien défend le lavage sportif

En plus d’investir directement dans des équipes et des ligues sportives, l’Arabie saoudite a également conclu des accords pour amener certaines compétitions dans ce pays du Moyen-Orient. Cela comprend l’organisation de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023 et des Jeux asiatiques de 2029. Ben Salmane a admis que ces accords contribuent à attirer davantage de tourisme dans le pays.

« Quand on veut diversifier une économie, il faut travailler dans tous les secteurs : les mines, les infrastructures, l’industrie manufacturière, les transports, la logistique, tout cela », a poursuivi ben Salmane. « C’est en partie le tourisme et si vous voulez développer le tourisme, en partie la culture, en partie votre secteur sportif, car vous devez créer un calendrier. »

« Nous constatons que le tourisme contribuait autrefois au PIB saoudien à hauteur de 3 %, aujourd’hui il est de 7 %. Le sport représentait 0,4%, maintenant il est de 1,5% donc c’est la croissance économique, c’est l’emploi, c’est un calendrier, c’est du divertissement, c’est du tourisme.

Tant qu’ils sont autorisés à dépenser librement leur argent, le PIF semble là pour rester. D’autres événements sportifs auront bientôt lieu en Arabie Saoudite. Cela inclut les matchs de boxe, les événements de tennis et les courses de F1.

