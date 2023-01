Prince Harry’s Spare avec des détails sur les meurtres de talibans et la perte de virginité

Commentez cette histoire Commenter

LONDRES – Le top des nouvelles dans les journaux britanniques, la radio, la télévision et les sites Web vendredi concernait tout le prince Harry. Une poignée d’agences de presse BBC, Guardian, Daily Mail, Sun ont obtenu les premiers exemplaires des mémoires du duc de Sussex “Spare” – principalement en espagnol – et rapportent que le prince a perdu sa virginité dans un champ.

L’histoire que la plupart des Britanniques prétendent vouloir partir et qui est continuellement méprisée par la presse tabloïd obsédée par la royauté ne montre aucun signe de dissipation avec de nouvelles révélations des mémoires qui n’ont pas encore été publiées mais qui ont encore fui. Et tout cela avant une série d’interviews prévues pour le week-end avant la sortie du livre de mardi.

Alors que les Britanniques prétendent qu’ils en ont assez de Harry et Meghan, ils engloutissent les friandises. Les tabloïds deviennent fous sur l’histoire – et les médias sociaux en Grande-Bretagne sont remplis de hashtags pour et contre sur le couple.

Dans le livre, Harry dit qu’il a tué 25 membres des talibans au cours de ses deux missions au service de l’armée britannique en Afghanistan. Ce chiffre n’a pas été confirmé. Harry a servi cinq mois en tant que contrôleur aérien avancé et pilote d’hélicoptère Apache.

Le prince écrit, selon la BBC, « Quand je me suis retrouvé plongé dans la chaleur et la confusion du combat, je n’ai pas pensé à ces 25 personnes. C’étaient des pièces d’échecs retirées de l’échiquier. Les méchants éliminés avant de pouvoir tuer les bons.

D’anciens officiers militaires britanniques ont déclaré à la presse que se vanter d’avoir tué n’était pas intelligent et pourrait exposer le prince et sa famille à des menaces de sécurité accrues.

Dans des interviews précédentes, Harry a déclaré qu’assister à une soirée costumée déguisée en nazi était quelque chose qu’il regretterait toujours.

Dans les mémoires, Harry affirme que c’est le prince William et sa femme Kate, aujourd’hui prince et princesse de Galles, qui l’ont encouragé à porter une croix gammée et un uniforme lors d’une soirée sur le thème «Autochtones et coloniaux» en 2005. Il était 20 ans à l’époque. “J’ai téléphoné à Willy et Kate, leur ai demandé ce qu’ils en pensaient. Uniforme nazi, disaient-ils », selon Harry.

Consultations psychiques et journées scolaires

Harry écrit sur l’utilisation d’un médium une femme qui prétendait avoir des “pouvoirs” pour communiquer avec sa mère, feu la princesse Diana. Elle lui a dit que Diana “était heureuse qu’il vive la vie qu’elle n’aurait jamais pu”, selon la BBC.

Lorsqu’il a fréquenté le pensionnat le plus élitiste d’Angleterre, Eton College, Harry a avoué qu’il avait commencé à fumer de la marijuana et à sniffer de la cocaïne dès l’âge de 17 ans. (Cela a surtout fait bâiller au Royaume-Uni).

L’histoire de sa “perte de virginité, un épisode humiliant avec une femme plus âgée qui aimait les chevaux machos et qui me traitait comme un jeune étalon” attire davantage l’attention, écrit le prince. “L’une de mes nombreuses erreurs a été de le laisser se produire dans un champ, juste derrière un pub très fréquenté.”

Le titre du Mail Online de vendredi s’est concentré sur “Ce qui se cache VRAIMENT derrière la querelle de longue date de Meghan et Kate: les mémoires de Harry prétendent que les robes de demoiselles d’honneur, les cadeaux de Pâques et le brillant à lèvres les ont séparés (mais” les souvenirs peuvent varier “).”

Dans une série d’interviews, on ne sait toujours pas qui a fait pleurer qui en premier, Kate ou Meghan.

Dans le documentaire que le couple a produit pour Netflix, “Harry & Meghan”, le prince déplore la “douleur et la souffrance” des femmes, y compris sa femme et sa mère, qui se marient dans sa famille.

Dans ses mémoires, selon le Sun, Harry dit que lui et son frère William ont supplié leur père Charles de ne pas épouser sa partenaire de longue date, Camilla, par crainte qu’elle ne devienne une “méchante belle-mère” et soit injustement comparée à Diana.

Harry écrit que son frère aîné, l’héritier du trône William, l’a physiquement attaqué lors d’une confrontation dans la cuisine en 2019 alors que les deux se disputaient au sujet de la femme de Harry, Meghan, après que William l’ait qualifiée de “difficile”, “grossière” et “abrasive”.

Au cours de leur combat, écrit Harry, son frère aîné “m’a attrapé par le col, déchirant mon collier, et il m’a jeté au sol”, selon le Guardian.

Harry dit qu’il a atterri sur une gamelle pour chien, ce qui l’a laissé contusionné.

Dans un extrait de l’interview d’ITV avec le prince, Harry dit que William était tellement en colère qu’il a vu “la brume rouge en lui”. Cela suggère-t-il une sorte de rage mal réprimée ? Possible.

Harry dit: “Il voulait que je le frappe, mais j’ai choisi de ne pas le faire.”

Le prince est triste d’avoir perdu contact avec son père et son frère, et qu’on veuille “une famille” et “pas une institution”.

Sur le teaser d’ITV, Harry dit: “Je veux la réconciliation, mais, d’abord, il doit y avoir une certaine responsabilité.” Buckingham Palace et Kensington Palace, qui représentent respectivement Charles et William, ont refusé de commenter tout cela.