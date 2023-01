Prince Harry sur les textos de Kate Middleton à Meghan Markle qui l’ont laissée sangloter – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Il y a beaucoup plus dans cette histoire de robe de demoiselle d’honneur dont vous avez entendu parler. Selon Prince-Harry dans ses nouveaux mémoires De rechange, par un extrait obtenu par Le courrier quotidien, Meghan Markle s’en sortir avec Kate Middleton par SMS – et tout cela a laissé la future duchesse de Sussex dans une mare de larmes en mai 2018. Selon le prince, Kate a envoyé un SMS à Meghan quatre jours avant le grand événement pour se plaindre que Princesse CharlotteLa robe de demoiselle d’honneur ne lui allait pas. « La robe de Charlotte est trop grande, trop longue, trop ample », aurait-elle écrit. “Elle a pleuré quand elle l’a essayé sur une maison.”

Meghan, submergée par le drame avec son père séparé Thomas Markle, mettez simplement le texte de côté pendant une journée avant de répondre. Puisqu’ils étaient de la “couture française”, selon le prince Harry, “ce n’était pas un grand choc” qu’ils ne soient pas parfaitement ajustés, et Meghan avait un tailleur en place pour gérer tous les problèmes.

“Meg n’a pas répondu à Kate tout de suite”, a-t-il écrit dans ses mémoires. «Oui, elle avait des textes interminables liés au mariage, mais elle faisait surtout face au chaos entourant son père. Alors le lendemain matin, elle a envoyé un texto à Kate pour lui dire que notre tailleur était là. Meghan aurait finalement répondu: «Je vous ai dit que le tailleur était là depuis 8 heures du matin. Ici. Au KP (Palais de Kensington). Pouvez-vous emmener Charlotte pour la faire retoucher, comme le font les autres mamans ? »

Selon Harry, la princesse de Galles était mécontente de la réponse, déclarant que les robes « devaient être refaites ». “Meg a demandé si Kate était au courant de ce qui se passait en ce moment”, a poursuivi Harry. « Avec son père. Kate a dit qu’elle était bien consciente, mais les robes. Et le mariage est dans quatre jours ! Le prince a ajouté que la princesse Kate avait “des problèmes avec la façon dont Meg planifiait son mariage” et que “ça allait et venait”. Enfin, a-t-il écrit, Kate a répondu brièvement, “Bien”, acceptant de résoudre le problème en visitant le tailleur de Meghan. Et cela, selon le prince Harry, a laissé Meghan “sangloter sur le sol”.

L’extrait semble confirmer ce que les observateurs royaux soupçonnent depuis des années – que Meghan et Kate ne se sont pas toujours entendues dans leurs rôles au sein de la famille royale. D’autres révélations explosives dans les mémoires de Harry, qui font suite à un documentaire Netflix révélateur, incluent des réflexions sur sa belle-mère “dangereuse”. Reine consort Camilla et c’est son frère Prince William40 ans, l’a une fois jeté au sol lors d’un combat physique.

