Prince Harry: Memoir consiste à sauver la famille royale d’elle-même

L’autobiographie candide de Harry, “Spare”, s’est vendue à 1,4 million d’exemplaires en anglais le premier jour de sa publication. Beaucoup de ses révélations et accusations ont été diffusées dans les médias mondiaux cette semaine. Dans le livre, l’homme de 38 ans a révélé à quel point son chagrin à la mort de sa mère, la princesse Diana, l’avait affecté, et a vu Harry détailler son ressentiment d’être “l’héritier de réserve”.

“Cela aurait pu être deux livres, en d’autres termes”, a déclaré Harry dans l’interview. “Mais il y a des choses qui se sont produites, surtout entre moi et mon frère, et dans une certaine mesure entre moi et mon père, que je ne veux tout simplement pas que le monde sache. Parce que je ne pense pas qu’ils me pardonneraient un jour.