Prince Harry, Meghan Markle à New York: chronologie de l’incident présumé « presque catastrophique »

Meghan Markle et le prince Harry ont assisté aux Ms. Foundation Woman of Vision Awards à New York mardi soir et affirment avoir été impliqués dans une « poursuite en voiture presque catastrophique » après la cérémonie.

Après l’événement – ​​où la duchesse de Sussex a reçu le prix Woman of Vision 2023 de Gloria Steinem – Markle, son mari et sa mère, Doria Ragland ont été poursuivis par des essaims de photographes pendant « plus de deux heures », ce qui a entraîné « de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route », selon un porte-parole du couple royal.

Le maire de New York, Eric Adams, a critiqué l’incident « imprudent et irresponsable » lors d’une conférence de presse, mais a également déclaré qu’il avait « difficile de croire » qu’une « poursuite à grande vitesse de deux heures » se soit produite dans la ville densément peuplée. la circulation, les piétons et les projets de construction en cours.

Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et aucune collision, convocation, blessure ou arrestation n’a été signalée. — Julian Phillips, sous-commissaire à l’information publique du NYPD

Voici ce que nous savons de l’incident présumé :

Lumières vives, grande ville

17h30 – Le tapis rouge commence à la salle de bal Ziegfeld, par Stephanie Petit, rédactrice en chef de la famille royale au magazine People.

17h48 – Gloria Steinem arrive sur le tapis rouge de la Ziegfeld Ballroom. Steinem remet à Markle le prix Woman of Vision.

18h00 – Les prix Mme Foundation Women of Vision commencent officiellement.

18 h 52 – Markle a été photographié en train de sortir d’un SUV noir et de se diriger vers un emplacement de location de voitures Hertz attaché à la salle de bal Ziegfeld.

Bon comme l’or

19h00 – Carolyn Durand, contributrice royale d’Oprah.com, a tweeté « La duchesse de Sussex arrive. » Elle a partagé des images de Markle, de sa mère et du prince Harry traversant l’emplacement de la voiture de location Hertz.

Révélation royale

19h17 – « Surprise ! Meghan est là avec le prince Harry et sa maman, Doria Ragland ! » Petit a tweeté.

Le couple a été photographié sur le tapis rouge posant pour des photos. « Il y a une forte connexion amoureuse », experte en langage corporel Susan Constantine-Perfide a déclaré à Fox News Digital.

« Ses hanches légèrement tournées vers Harry montrent l’intimité entre le couple. La position de Harry est plus formelle et recueillie montrant un petit sourire mal à l’aise quand il est sous les projecteurs. »

Poursuite en voiture présumée

Vers 22 heures – Le prince Harry et Markle quittent l’événement par une sortie près de l’emplacement de la voiture de location Hertz et sont escortés par plusieurs agents de sécurité jusqu’à un véhicule utilitaire sport noir en attente. En partant, ils ont été suivis par des paparazzis, selon un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex.

« La nuit dernière, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture presque catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs. »

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD. »

« Bien qu’être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de quiconque. »

La police est intervenue et, aidant le service de sécurité privé du couple, les a conduits à un poste de police à environ 18 pâtés de maisons de la salle de bal, a déclaré un responsable de l’application des lois à l’Associated Press.

Taxi jaune

Le couple a passé plusieurs minutes au poste de police, attendant que la situation se calme. Une fois en sécurité, ils sont partis dans un taxi, a déclaré à l’AP le responsable, qui n’était pas autorisé à parler publiquement de l’affaire et l’a fait sous couvert d’anonymat.

Le chauffeur de taxi, Sukhcharn Singh, a déclaré à l’AP qu’il avait immédiatement reconnu ses passagers. « Ils nous suivaient tout le temps », a-t-il dit à propos des paparazzi, bien qu’il ait dit qu’il n’appellerait pas cela une poursuite.

Singh se trouvait sur la 67e rue près d’un quartier du NYPD lorsqu’un agent de sécurité lui a fait signe de descendre. Singh a tiré le taxi jaune jusqu’au trottoir et Harry, Markle et sa mère sont arrivés.

« Ils avaient ce regard sur leurs visages », a-t-il déclaré. Ils étaient sur le point de donner leur destination lorsqu’un camion poubelle leur a barré la route. »

« Tout d’un coup, des paparazzis sont sortis et ont commencé à prendre des photos », a-t-il déclaré.

L’experte en langage corporel Susan Constantine a expliqué que Markle avait donné aux paparazzi « l’épaule froide non verbale ».

« Meghan est concentrée droit devant, les yeux grands ouverts, ce qui donne aux paparazzi une épaule froide non verbale. Lorsque les yeux sont grands ouverts et figés droit devant, cela peut révéler de la peur ou de l’inquiétude », a déclaré Constantine, président de la Human Behavior Academy, à Fox News Digital. « Ses lèvres pressées sont légèrement tournées vers le haut aux coins et montrent un sourire contraint ou nerveux. L’inquiétude est également visible avec sa main jointe sur ses genoux, les bras à ses côtés. Ses poignets également repliés vers l’intérieur montrent une vulnérabilité. »

Pendant ce temps, Harry peut être vu tenant son téléphone – peut-être en train d’enregistrer ou de prendre des photos des paparazzis.

« Harry, est agacé comme on le voit avec sa main gauche qui lui pince les coins intérieurs des yeux », a expliqué Constantine. « Photo bloquant et documentant les paparazzis qui les poursuivent ou les suivent. »

Retour au commissariat

Au lieu d’aller à leur destination finale, Singh dit que la famille royale lui a dit de retourner au commissariat.

« Ils n’ont pas dit grand-chose », a déclaré Singh. « Ils m’ont juste demandé mon nom, puis Harry m’a dit merci et bonne journée. »

Ils ont payé 17 $ de tarif et ont laissé un généreux pourboire.

« C’était un homme plutôt bon », a déclaré Singh à l’AP. « Ils m’ont donné 50 $. Je veux dire, quand je fais le tour du pâté de maisons, c’est plus que suffisant. »

Les Sussex arrivent «à destination»

Le NYPD, qui a aidé le prince Harry et Markle avec le transport, a partagé son compte avec Fox News Digital. « Il y avait de nombreux photographes qui ont rendu leur transport difficile », a déclaré Julian Phillips, sous-commissaire à l’information publique, dans un communiqué.

« Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et aucune collision, convocation, blessure ou arrestation n’a été signalée », a conclu Phillips.

La mère de Harry, feu la princesse Diana, est décédée dans un accident de voiture en 1997. À l’époque, elle était poursuivie par des paparazzi à Paris.

Markle et Harry se sont retirés de leurs rôles principaux en 2020 et se sont depuis installés en Californie pour élever leurs deux enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet.

Fox News Digital a contacté les représentants du prince Harry et de Markle, ainsi que la famille royale, mais n’a pas eu de réponse.