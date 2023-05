Prince Harry, l’incident de voiture de Meghan Markle à New York n’est pas le problème du roi Charles: observateur royal

Bien qu’elle soit qualifiée de « catastrophique », la prétendue poursuite en voiture du prince Harry et de Meghan Markle à New York ne sonne pas l’alarme au palais de Buckingham.

Bien qu’il ait offert des pensées et des prières ce matin, le roi Charles ne faisait pas référence au duc et à la duchesse de Sussex.

« Ma femme et moi sommes profondément choqués et attristés de voir l’ampleur des souffrances et des ravages causés par le cyclone Mocha au Myanmar et au Bangladesh », a écrit le roi nouvellement couronné sur son compte Instagram. « En cette période de besoin désespéré, nos pensées et nos prières particulières vont aux communautés qui ont été touchées par cette terrible catastrophe naturelle, et nous adressons nos plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers dans une telle tragédie. »

Les gens ont embroché le royal sur les réseaux sociaux pour son silence palpable sur l’incident de la voiture, écrivant: « C’est triste qu’il ne commente même pas la sécurité de la sienne » et « Tellement déçu que vous refusiez de faire une déclaration sur votre fils et sa femme. »

L’observateur royal Omid Scobie a tweeté mercredi soir que les représentants du roi Charles, de la reine Camilla, du prince William et de la princesse Catherine avaient refusé de commenter l’incident présumé.

Les représentants du prince Harry et de Meghan Markle, ainsi que les représentants de la famille royale, n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital.

Bien qu’il ait été examiné par le public pour son manque de reconnaissance envers son fils et sa belle-fille, les experts royaux ne sont pas surpris.

« Je ne pense pas que ce soit un problème pour le palais. Harry et Meghan ont quitté la famille royale et le Royaume-Uni, après tout, donc assurer leur propre sécurité en Amérique est leur affaire », a déclaré l’expert royal Jonathan. Sacerdoti a déclaré à Fox News Digital.

Mardi soir, le duc et la duchesse, ainsi que la mère de Markle, Doria Ragland, « ont été impliqués dans une poursuite en voiture presque catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs », a déclaré un porte-parole du couple dans une déclaration à Fox. Nouvelles numériques.

La duchesse de Sussex était à New York pour recevoir le prix Mme Foundation Woman of Vision.

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD », ajoute le communiqué. « Si être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité de qui que ce soit. La diffusion de ces images, compte tenu de la manière dont elles ont été obtenues, encourage une pratique hautement intrusive et dangereuse pour tous impliqués. »

Christopher Andersen, auteur de « The King: The Life of Charles III », a noté que la famille royale est probablement déroutée par toute la situation.

« Les conseillers du roi sont aussi perplexes que nous tous à propos de cet incident », a-t-il déclaré à Fox News Digital. « La » poursuite à grande vitesse de deux heures presque catastrophique « dans les rues de Manhattan qui a été décrite en termes si essoufflés par le porte-parole des Sussex, s’est finalement avérée n’être rien de tout cela. »

« Les rapports originaux selon lesquels il y avait eu un accident et que deux piétons avaient été blessés se sont avérés complètement faux. . . . Pourquoi diable Harry et Meghan auraient-ils accéléré le trajet FDR très fréquenté pendant plus d’une heure, puis se seraient rendus à un poste de police, puis héler un taxi sur East 67th Street, et ENSUITE prendre un SUV là où ils allaient en premier lieu ? » interrogea-t-il.

Le NYPD a déclaré à Fox News Digital que les photographes avaient rendu le transport de Harry et Markle « difficile », mais qu’ils étaient arrivés à destination en toute sécurité.

« De nombreux photographes ont rendu leur transport difficile », a déclaré Julian Phillips, sous-commissaire à l’information publique du NYPD, dans un communiqué obtenu par Fox News Digital.

« Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et aucune collision, convocation, blessure ou arrestation n’a été signalée », a noté Phillips.

Au lendemain de l’incident, le maire de New York, Eric Adams, a déclaré aux journalistes que même s’il n’avait pas encore reçu de briefing complet, il était « imprudent et irresponsable » pour quiconque de poursuivre des personnes dans des véhicules dans la ville densément peuplée, ajoutant que « deux de nos officiers auraient pu être blessés. »

« J’aurais du mal à croire qu’il y ait eu une poursuite à grande vitesse de deux heures… mais nous en saurons la durée exacte, mais si c’est 10 minutes, une poursuite de 10 minutes est extrêmement dangereuse à New York. ville », a-t-il noté.

L’ami et photographe de Markle, Misan Harriman, qu’elle a précédemment présenté avant son TED Talk, a montré son soutien au duc et à la duchesse sur Twitter.

« Ils ont besoin d’être protégés, c’est inacceptable et terrifiant, ils ont des bébés à la maison… soupir », a-t-il écrit dans un message accompagné d’une vidéo retweetée de la conférence de presse du maire Adams.

Une source du NYPD a déclaré: « Les enquêteurs regardent à travers les caméras de circulation et autres caméras de sécurité pour reconstituer ce qui s’est passé. »

« Je suis sûr qu’il y a des gens au palais qui roulent des yeux et voient ce n’est pas une petite coïncidence qu’Harry intente un procès en Angleterre pour la restauration de sa protection royale – une protection qui a été retirée aux Sussex après le Megxit, « , a déclaré Andersen.

« Les gestionnaires du palais de Charles lui disent probablement de garder le silence parce qu’il ne veut pas avoir l’air d’influencer l’affaire judiciaire d’une manière ou d’une autre. Je suis sûr que la reine Camilla chuchote également ses doutes à l’oreille du roi. »

Duncan Larcombe, ancien rédacteur en chef du Sun, admet que si les circonstances avaient été différentes, peut-être que le roi aurait abordé la situation.

« Ils auraient commenté, à l’époque, et je suis sûr que si Harry leur avait spécifiquement demandé de commenter, alors peut-être qu’ils le feraient, mais Harry et Meghan sont désormais farouchement indépendants du palais », a-t-il expliqué.

Bien que certains aient comparé la poursuite en voiture signalée comme étrangement similaire à l’accident mortel impliquant feu la princesse Diana, Larcombe dit que ce scénario était complètement différent.

« Je ne pense pas qu’ils le feront [the palace] commenter du tout. . . . Parce que ce n’était pas un accident, donc personne n’a été blessé. Je ne pense donc pas que cela changera. Je pense que c’est leur position. . . . À moins qu’ils n’y soient invités, ils ne feraient aucun commentaire à ce sujet. »

« Diana a eu des ennuis quand les gens avec qui elle était ont réagi de manière excessive aux paparazzi », a ajouté Andersen. « Est-ce que c’est ce qui s’est passé l’autre soir avec Meghan et Harry à New York ? C’est le dilemme habituel des célébrités. »

Il a noté que ce type d’attention fait partie du marché « qu’ils concluent tous avec le diable des médias. Ils ont clairement besoin d’attention, mais faites attention à ce que vous souhaitez ».

Jeudi, le roi Charles a poursuivi ses activités comme d’habitude.

Il a été photographié en train d’assister à une vitrine de l’industrie organisée par le British Fashion Council à Londres.

Il a été vu en train de socialiser avec l’acteur Woody Harrelson, ainsi qu’avec l’ancien milieu de terrain vénéré de Manchester United, David Beckham.

Il n’était pas le seul royal à s’occuper de ses fonctions officielles jeudi.

Kate Middleton a été aperçue lors d’un événement caritatif en l’honneur de la Semaine de sensibilisation à la santé mentale.

Catherine, princesse de Galles, a visité le Centre Anna Freud, qui travaille avec les enfants et leurs familles sur des initiatives de santé mentale.

Contrairement au roi, la princesse n’a pas reçu un flot de commentaires négatifs sur ses publications sur les réseaux sociaux, faisant la promotion des projets qu’elle a en cours.

