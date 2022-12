Prince Harry, les docu-séries de Meghan Markle ne «nuiront pas à la monarchie» malgré de vilaines allégations: expert

Meghan Markle et le prince Harry prouvent qu’il n’y a que deux personnes à qui on ne peut pas faire confiance, et ce sont… Markle et Harry.

Si vous vous souvenez, le duo malheureux a omis de mentionner qu’ils ont menti ouvertement à la presse mondiale au sujet de leur inclusion dans le livre de potins – “Finding Freedom” – dont a été mis en évidence devant les tribunaux britanniques lorsque Markle “a oublié” qu’elle avait envoyé de nombreux conseils et aide aux auteurs du livre.

Puis, en attendant le premier enfant Archie, Markle a menti à plusieurs reprises, affirmant même, comme Harry l’a fait, qu’ils étaient à l’hôpital, alors qu’en réalité ils étaient de retour à la maison avec un enfant. Pourquoi? Eh bien, en regardant cette farce, c’était parce qu’ils avaient décidé de tout vendre, et je veux dire tout.

Markle, bien sûr, a déclaré qu’elle ne voulait pas servir ses enfants, mais qu’elle était heureuse de montrer tous les aspects, pour cette chose vitale, l’argent de Netflix. Tout le spectacle était tout simplement ennuyeux. Je veux dire, de vraies personnes traversent maintenant une crise avec le coût de la vie, la hausse des loyers, et cela aurait dû être une émission très amusante – une histoire d’amour peut-être – mais non, Harry a intensifié sa peur à propos de son frère aîné, le prince William. en train de lui crier dessus.

LE PRINCE HARRY ET MEGHAN MARKLE RISQUENT DE DEVENIR LE COUPLE ROYAL LE PLUS DÉTESTÉ

Comme une musique dramatique sans repère, sans substance, puis Harry montrant fièrement son texte sur son téléphone à Markle comme un écolier qui a été réprimandé – était-ce le meilleur qu’ils pouvaient servir?

Cela montre que la réalisatrice Liz Garbus n’avait rien avec quoi travailler, et même elle a dû atteindre le commutateur de vidage sur le clavier d’édition à de nombreuses reprises. Le problème qu’ils ont avec, c’est qu’avec toutes les télé-réalités, ça montre qui vous êtes, et alors que Markle a failli s’évanouir avec un énième texte insaisissable de la superstar de la pop Beyoncé, qui a proclamé, selon elle, qu’elle menait le combat.

Je sais – mais bon, elle était comme une adolescente qui vient de recevoir une apparition d’un fan, je veux dire vraiment. La configuration de Harry avec des lunettes et Markle assis travaillant dans le “bureau” encore une fois faisant quoi ? On ne nous a jamais vraiment expliqué. Comme je l’ai dit, Liz a dû gagner son argent parce que ça a duré encore et encore.

Markle, vous voyez, est un menteur. Oui, je l’ai dit. Elle ment à la télé et pense que personne ne s’en souviendra. Je veux dire l’histoire d’elle et de sa mère Doria assises toutes seules en vert comme celle sans amis au mariage avec qui personne ne veut s’asseoir, révélant qu’elle n’avait aucune idée – dans le voyage vers la chapelle de mariage – que le trajet en voiture de 15 minutes était bordée de gens qui applaudissaient et applaudissaient.

Elle pensait que c’était “fou”, mais elle a encore menti devant la caméra à propos du mariage secret qu’elle et le prince Harry avaient eu avec l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby, une affirmation qu’il a dû nier devant la caméra, mais elle a qualifié le mariage de spectacle. Voyez-vous où cela mène?

Ce que vous pouvez en déduire également, c’est que Harry et Markle parcourent les plateformes de médias sociaux en cherchant à être offensés, car en réalité, ils n’ont rien à faire. Netflix ne voulait pas de son émission, et il n’a vraiment rien à venir, alors que reste-t-il d’autre à part les fausses récompenses et les victimes ?

La famille royale devait être choquée par ce documentaire, mais en réalité, il n’y avait rien d’autre que de l’ennui avec lequel même les fans royaux les plus ardents seraient flétris, et les gens se demandent si cela nuira à la monarchie. Êtes-vous sérieux? Au contraire, cela les aidera à prospérer, car ils savent maintenant à quel point ces deux-là étaient un gâchis toxique pour tout l’épisode de la vie royale.

Une personne qui ne s’en est pas bien sortie est la princesse Eugénie. Rattrapée et acceptant d’être présentée à la caméra étant donné la situation désastreuse avec son père, le prince Andrew, n’est pas la meilleure décision, mais cela a montré aux Britanniques qu’elle a pris parti, et c’est quelque chose qu’ils n’aimeront pas. Comme je l’ai dit, peut-être que si sa mère Sarah Ferguson et son père avaient fait table rase, les choses seraient plutôt différentes.

Bizarre prétend qu’un membre de l’équipage de cabine a remercié Markle pour son “service” et l’actrice pratiquement inconnue Abigail ne fait que montrer qu’ils n’ont vraiment personne de quelque substance que ce soit disposé à aller devant la caméra pour les soutenir. Ils devaient inclure Oprah Winfrey, mais vraiment pas de grands gros frappeurs.

La raison pour laquelle? De nombreuses célébrités espèrent qu’elles obtiendront ou pourront recevoir une invitation pour le plus gros contrat, le couronnement du roi Charles III, vous pouvez donc comprendre pourquoi elles ne s’impliqueront pas dans cette production de qualité inférieure. Pauvre Eugénie, je veux dire et ensuite ?

Harry a un gros problème et c’est qu’il déteste le fait qu’il ne soit pas considéré comme le numéro un, pour toujours dans l’ombre de son frère aîné et de sa femme Catherine. Soutenu par Markle et ses illusions selon lesquelles elle était une actrice – discutable – et sa position dans la vie royale, Harry plus qu’elle a montré à quel point il est vraiment déséquilibré et, quand on le regarde de près dans les yeux, un homme très malheureux.

Cette série télévisée de docu-réalité ne fera rien pour le rendre plus heureux, mais le forcera une fois de plus à être laissé seul, sans amis et piégé avec, certains pourraient dire avec son ego, et la femme appelée Markle. Si c’est ce qu’il avait l’intention de faire, alors il y est parvenu.

Hier soir à Londres, le prince et la princesse de Galles, ainsi que le roi Charles et des membres supérieurs de la famille royale, ont animé le service de chants de Noël conçu par Catherine et qui sera diffusé à la télévision nationale la veille de Noël. L’ensemble du spectacle sera dédié à feu notre monarque la reine Elizabeth II pour 70 ans de service dévoué.

Maintenant, c’est vraiment un spectacle qui mérite d’être écouté en ces temps difficiles. L’ensemble du service sera de montrer le pardon et de regarder vers les autres.

Peut-être que Harry et Markle aimeraient allumer cela et regarder à quel point ils ont produit un triste gâchis, et apprendre que parfois dans la vie, il est vraiment préférable de se taire, de penser aux autres et surtout de perdre l’ego, mais alors combien Est-ce que Netflix aurait payé pour ça ?