Prince Harry, les docu-séries de Meghan Markle considérées comme “duveteuses et absurdes” dans les “murs du palais”: expert royal

Les docu-séries du prince Harry et de Meghan Markle, “Harry & Meghan”, font parler les téléspectateurs. Et, selon un expert royal, ce n’est pas dans le bon sens.

Neil Sean était l’invité de “The Story with Martha MacCallum” vendredi et a déclaré que l’émission Netflix du duc et de la duchesse de Sussex était perçue comme “duveteuse et absurde” par les Britanniques, et ceux “en particulier à l’intérieur des murs du palais”.

MacCallum a partagé un clip de Harry dans la série affirmant que son frère, le prince William, lui avait crié et crié quand Harry avait décidé de se retirer de ses fonctions royales en 2020 et de déménager en Californie avec Meghan Markle.

“C’est vu ici, et en particulier à l’intérieur des murs du palais, comme des peluches et des bêtises”, a déclaré Sean. “Le plus gros problème, Martha, est celui-ci : la poursuite du tissu de mensonges que, bien sûr, Meghan [Markle] et Harry ont présenté le personnel travaillant au sein du palais. C’est le plus gros problème.”

Sean a mentionné le moment où Harry a montré son téléphone à l’écran, alléguant un message texte agressif de William.

“Vraiment, il n’y a aucun souvenir de ce texte particulier de William à Harry”, a déclaré Sean. “Alors qu’y avait-il dessus ? Et pourquoi ne l’avez-vous pas montré à la caméra ? Est-ce vraiment vrai, c’est une question que beaucoup de gens se posent ici.”

Le roi Charles III et la famille royale, y compris le prince William et Kate Middleton, n’ont pas commenté publiquement les docuseries et ont mené leurs activités comme d’habitude.

Jeudi, la princesse de Galles a organisé son deuxième événement annuel “Royal Carols: Together at Christmas”.

Middleton et le prince William ont été rejoints par leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte, ainsi que le roi Charles III et Camilla, reine consort, pour l’événement.

Plus tôt dans la journée, Netflix a publié le deuxième volet des docuseries “Harry & Meghan”, qui se concentre sur la sortie du duc et de la duchesse de Sussex de la vie royale, baptisée “Megxit” par la presse.

En 2020, le couple a annoncé qu’il se retirait en tant que membres seniors de la famille royale britannique.