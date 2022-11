Prince Harry, le documentaire de Meghan Markle sur Netflix plus tôt que prévu – National

Le documentaire Netflix tant attendu du prince Harry et de Meghan Markle arrivera sur le petit écran plus tôt que prévu.

Le magazine People rapporte que les docu-séries du duc et de la duchesse de Sussex seront publiées sur la plateforme de streaming en décembre – une date plus tôt que prévu.

L’indignation du mois dernier contre la série fictive de Netflix La Couronne aurait eu des dirigeants du géant du streaming un peu “ébranlés”, au point qu’ils prévoyaient de reporter les docuseries jusqu’à un moment donné dans la nouvelle année.

Cependant, il semble maintenant que le documentaire sortira avant la fin de l’année.

La Couronneun drame fictif qui suit l’histoire parfois vraie, parfois exagérée de la famille royale britannique, a soulevé les sourcils et la colère du public et de certains des sujets réels de la série, après que les bandes-annonces de la saison 5 auraient peint une saison pleine de invention et insensibilité.

L’ancien Premier ministre britannique John Major est l’un de ceux qui ont abordé la question, affirmant Celui de la Couronne la représentation du prince Charles de l’époque essayant de le recruter dans un plan visant à détrôner la reine était “malveillante” et “un baril de bêtises”.

Le déluge de critiques a forcé Netflix à publier une rare défense de la série, rappelant aux gens qu’il s’agit d’une “dramatisation fictive”.

Une porte-parole de La Couronne a déclaré à la BBC : « The Crown a toujours été présenté comme un drame basé sur des événements historiques. La cinquième série est une dramatisation fictive, imaginant ce qui aurait pu se passer à huis clos pendant une décennie importante pour la famille royale – une décennie qui a déjà été examinée et bien documentée par des journalistes, des biographes et des historiens.

La sortie des docu-séries lancera une saison chargée pour le duc et la duchesse. Le mois dernier, il a été annoncé que les mémoires de Harry, Spare, seraient publiées le 10 janvier – presque exactement trois ans jour pour jour depuis que lui et Meghan ont annoncé qu’ils se retiraient de leurs fonctions de membres actifs de la famille royale.

Lorsque l’autobiographie de Harry a été annoncée pour la première fois en juillet 2021, le prince a déclaré que ce serait “un récit de première main de ma vie qui est exact et entièrement véridique” – peut-être une fouille dans la presse britannique, qui l’a harcelé toute sa vie, et maintenant sa femme aussi , depuis leur mariage. Le duc et la duchesse de Sussex ont été en désaccord avec les tabloïds faisant état de leur vie personnelle, allant même devant les tribunaux pour des allégations de violation de la vie privée.

Le livre a été présenté comme un révélateur et a fait l’objet d’immenses spéculations, tout comme les docuseries. Il devrait couvrir l’enfance du prince jusqu’à nos jours, y compris son temps de service en Afghanistan avec l’armée britannique et sa vie actuelle en tant que mari et père.

Les mémoires de Harry ont déjà été retardées une fois et beaucoup de choses ont changé depuis leur première annonce. Pendant ce temps, la grand-mère de Harry, la reine Elizabeth II, est décédée et son père est maintenant roi du Commonwealth.

Le retard du livre a conduit à des rumeurs selon lesquelles Harry hésitait à en dire trop sur la famille royale, ou révisait peut-être le récit autour de la reine Elizabeth II. Il a parlé d’être séparé de son frère, William, bien que les frères et sœurs et leurs épouses soient apparus en public ensemble pendant la période de deuil qui a suivi la mort de la reine.

“Avec son honnêteté brute et inébranlable, De rechange est une publication historique pleine de perspicacité, de révélation, d’auto-examen et de sagesse durement acquise sur le pouvoir éternel de l’amour sur le chagrin », a écrit l’éditeur dans un communiqué de presse.

De rechange sera publié en 16 langues dans le monde accompagné d’un livre audio raconté par le prince Harry lui-même.

— avec des fichiers de Kathryn Mannie de Global News