Prince Harry, la sortie de Meghan Markle du Royaume-Uni laisse toujours le prince William « bouillonner de ressentiment »: auteur

Le prince William célèbre mercredi son 41e anniversaire – et certains experts royaux pensent que l’occasion est douce-amère pour le futur roi.

La relation fracturée du prince de Galles avec son jeune frère, le prince Harry, se serait approfondie à la suite des mémoires explosives du duc de Sussex « Spare », publiées en janvier. Dans ce document, l’homme de 38 ans a écrit sur ses luttes avec la vie royale, souvent avec des détails qui font froncer les sourcils.

Les frères étaient autrefois inséparables, liés par la perte de leur mère, la princesse Diana, et leurs voyages royaux. On avait toujours cru que les frères continueraient à se soutenir alors qu’ils poursuivaient leur chemin au sein de la monarchie britannique.

L’histoire d’Harry est dominée par sa rivalité avec son frère aîné ainsi que par la mort de leur mère. Harry a décrit à quel point en grandissant, il était tourmenté par son statut de « remplaçant » royal derrière William. Il a raconté une rivalité fraternelle de longue date qui s’est aggravée après que Harry a commencé une relation avec Meghan Markle, une actrice américaine, qu’il a épousée en 2018. Le couple a quitté le Royaume-Uni en 2020 et a déménagé en Californie.

« William bouillonne toujours de ressentiment à propos de » Megxit « , sans parler du portrait peu flatteur de Harry dans » Spare « », Christopher Andersen, auteur de « Le roi, » a déclaré à Fox News Digital. « Dans le livre, Harry dépeint son frère aîné comme son « ennemi juré » – les mots de Harry – un homme réprimandant, autoritaire, maussade et, parfois, même violent. »

« Harry est toujours évidemment contrarié que William ait reçu un tour gratuit parce qu’il est l’héritier – que William s’en soit tiré sans encombre en faisant les mêmes choses pour lesquelles Harry a été excorié », a déclaré Andersen. « William fait un merveilleux travail de compartimentation. Il semble avoir mis Harry et Meghan dans une boîte et poussé cette boîte dans un coin reculé de son esprit – tout cela pour qu’il puisse faire le travail qu’il doit faire en tant que prince de Galles. »

Dans « Spare », Harry a déclaré que lors d’une dispute en 2019, William avait qualifié la duchesse de Sussex de « difficile », « grossière » et « abrasive » avant de l’attraper par le col, de déchirer son collier et de le renverser. Au cours de leur dispute présumée, Harry a déclaré qu’il avait subi des coupures et des ecchymoses en atterrissant sur un bol pour chien. William s’est excusé plus tard.

Harry a déclaré que leur père, le roi Charles III, avait imploré les frères de se réconcilier, disant après les funérailles du prince Philip en 2021 : « S’il vous plaît, les garçons. Ne faites pas de mes dernières années une misère. »

Ce n’était pas la première fois que Harry, 38 ans, parlait de la détérioration de sa relation avec William.

Dans les docuseries Netflix « Harry & Meghan », qui sont devenues disponibles en streaming en décembre 2022, Harry a déclaré que William lui avait crié dessus lors d’une réunion au sujet de son intention de prendre du recul en tant que royal senior.

« C’était terrifiant de voir mon frère crier et me crier dessus et mon père dire des choses qui n’étaient tout simplement pas vraies, et ma grand-mère s’asseoir tranquillement là et en quelque sorte tout assimiler », a déclaré Harry.

La rupture de la relation entre les frères aurait commencé avant que le duc et la duchesse de Sussex ne disent « oui ». En 2019, la correspondante de Vanity Fair et auteure royale Katie Nicholl a participé au documentaire TLC « Kate v. Meghan: Princesses at War? » qui visait à examiner s’il y avait une part de vérité dans la spéculation sur les troubles après que Markle, 41 ans, soit devenu membre de la famille royale britannique.

Dans la spéciale, Nicholl a déclaré que William était de plus en plus inquiet pour son frère et sa romance éclair avec l’ancienne star de « Suits » après leurs fiançailles fin 2018.

« William était très inquiet que la relation ait évolué si rapidement », a déclaré Nicholl à l’époque. « Et étant proche de Harry, vous savez, probablement la seule personne assez proche pour dire à Harry : ‘Ça semble aller vite. Tu es sûr ?’ Et je pense que ce qui était censé être un conseil fraternel bien intentionné n’a fait qu’énerver Harry. »

« Harry est extrêmement protecteur envers Meghan », a poursuivi Nicholl. « Il a vu cela comme une critique, il a interprété cela comme si son frère n’était pas vraiment derrière ce mariage, cette union. Et je ne pense pas que les choses se soient bien passées depuis. »

Lors de l’interview télévisée du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey en 2021, Harry a décrit sa relation avec William comme « l’espace pour le moment ».

« Et le temps guérit tout, espérons-le », a-t-il ajouté.

Hilary Fordwich, spécialiste de la royauté britannique a déclaré à Fox News Digital que William était « horrifié » par le révélateur, qui a été vu par près de 50 millions de personnes dans le monde.

« [It] signifiait la première trahison de leur sanctuaire intérieur de confiance », a-t-elle déclaré. « … [But] comme sa grand-mère, le prince William a l’œil sur le long terme. … Il s’éloigne, par toutes ses actions, de son frère capricieux. »

« La dissociation est une protection pour la couronne et donc un impératif », a-t-elle ajouté.

Andersen a déclaré que William s’appuyait sur sa femme, la princesse Kate Middleton, pour le soutien.

« Avec l’aide de la formidable Kate, qui ne laisse jamais entendre qu’elle est perturbée par quoi que ce soit, William est terriblement doué pour dissimuler sa déception », a déclaré Andersen. « Sur les photos avec sa femme et ses enfants, en interaction avec le roi Charles et la reine Camilla ou dans l’exercice de ses fonctions officielles, William a l’air plus heureux et plus satisfait que jamais. »

« Sous la surface, c’est une autre histoire », a-t-il poursuivi. « Bien sûr, il s’était toujours attendu à ce qu’Harry soit à ses côtés sur le balcon du palais de Buckingham. Bien sûr, Harry est la seule autre personne sur la planète qui sait ce que c’était que d’être adoré et étouffé par l’amour maternel de la princesse Diana. . Harry est également la seule personne qui sait ce que c’était que de faire face à la mort soudaine de Diana. Le lien entre eux allait au-delà de tout lien fraternel normal. Cela doit être profondément traumatisant de voir ce lien rompu.

Kinsey Schofield, l’hôte du podcast « To Di For Daily », a déclaré à Fox News Digital que la relation de William avec Kate, 41 ans, a été essentielle pendant la rupture en cours.

« Le prince William a été très pointilleux dans le choix de son partenaire de vie, et je pense que cette décision lui a été incroyablement bénéfique au cours des dernières années », a déclaré Schofield. « L’amour et le soutien qu’il a reçus de sa femme et de ses enfants ont été cruciaux pour son cœur et sa guérison. Nous continuerons à voir un père doux et dévoué et un mari amoureux. William est gentil et charmant comme la princesse Diana. »

« Inévitablement, Harry aura besoin de son frère, et je pense que le prince William sera là pour le rattraper quand il tombera », a déclaré Schofield. « Mais il n’y aura pas de réconciliation tant que Harry continuera de couper les ponts et de blesser les personnes que William aime le plus. »

Le duc et la duchesse de Sussex ont cité le traitement des médias britanniques comme l’une des principales raisons de leur décision de quitter les fonctions royales et de déménager aux États-Unis.

« Spare » ne donne aucun signe que les relations avec la famille royale seront réparées de sitôt. Harry a déclaré à ITV dans une interview pour promouvoir le livre qu’il voulait la réconciliation mais qu’il devait d’abord y avoir une « responsabilité ».

Dans les dernières pages des mémoires, Harry a décrit comment lui et William avaient marché côte à côte lors du cortège funèbre de la reine Elizabeth II en septembre, mais se parlaient à peine un mot.

« Le lendemain, Meg et moi sommes retournés aux États-Unis », a-t-il écrit.

Lorsque Harry s’est rendu dans son pays d’origine en mai pour le couronnement de son père, il a quitté Londres quelques heures plus tard. Le voyage transatlantique est de plus de 5 400 milles, soit environ 11 heures de vol sans escale. Pendant la brève apparition de Harry, William a apparemment évité le contact visuel.

Selon certaines informations, le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas été invités à Trooping the Colour, la célébration publique annuelle de l’anniversaire du monarque. Et quelques mois auparavant, en mars, un porte-parole du couple avait confirmé qu’on leur avait demandé de quitter Frogmore Cottage, leur maison au Royaume-Uni. Cela suggérait une nouvelle rupture des liens au sein de la famille royale.

« Il ne semble y avoir aucun intérêt réel de la part de l’un ou l’autre des frères à réparer tous les dégâts qui ont été causés », a déclaré Andersen. « De plus, ils ont tous les deux beaucoup à faire. William a assumé un énorme fardeau en tant que prince de Galles. L’avenir d’une monarchie chancelante repose carrément sur ses épaules. Pendant ce temps, Harry et Meghan se démènent pour signer d’énormes accords qui leur feront des tonnes d’argent et les garder essentiellement dans le jeu d’être « pertinents ». »

« La seule personne au monde qui a non seulement connu la mère bien-aimée de William, mais qui a partagé son enfance tumultueuse ne sera pas à ses côtés », a déclaré Fordwich. « Pire encore, il est hautement improbable qu’il y ait communication ou réconciliation.

Le duc et la duchesse de Sussex vivent dans la riche ville côtière de Montecito en Californie avec leurs deux jeunes enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.