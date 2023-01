Prince Harry: je me suis senti coupable de rencontrer des personnes en deuil après la mort de Diana

Le duc de Sussex a décrit la culpabilité qu’il a ressentie en marchant devant le palais de Kensington après la mort de sa mère, Diana, princesse de Galles.

Dans un Extrait de Harry : L’interviewqui sera diffusé à 21 heures sur ITV1 et ITVX dimanche, le prince Harry parle de ses souvenirs d’avoir rencontré des personnes en deuil après la mort de sa mère en 1997.

S’adressant au présentateur Tom Bradby, le duc a déclaré: “Tout le monde sait où ils étaient et ce qu’ils faisaient la nuit où ma mère est décédée.

“J’ai pleuré une fois, lors de l’enterrement, et vous savez que j’explique en détail à quel point c’était étrange et à quel point il y avait une certaine culpabilité que j’ai ressentie, et je pense que William l’a également ressenti en se promenant à l’extérieur du palais de Kensington.”

Le duc de Sussex a ensuite décrit avoir ressenti les larmes des personnes en deuil sur leurs mains lorsqu’il les a secouées. “Il y avait 50 000 bouquets de fleurs à notre mère et là on serrait la main des gens en souriant”, raconte-t-il.

“J’ai vu les vidéos, n’est-ce pas ? J’ai tout regardé en arrière. Et les mains mouillées que nous serrions, nous ne pouvions pas comprendre pourquoi leurs mains étaient mouillées, mais c’était toutes les larmes qu’ils essuyaient.

Il ajoute que lui et son frère, William, n’ont pu montrer aucune émotion lorsqu’ils ont rencontré les personnes en deuil. “Tout le monde pensait et avait l’impression de connaître notre mère, et les deux personnes les plus proches d’elle, les deux personnes les plus aimées d’elle, étaient incapables de montrer la moindre émotion à ce moment-là”, a-t-il ajouté.

Dans un clip précédent publié par ITV avant l’interview, le prince Harry a déclaré avoir vu “la brume rouge” chez son frère, le prince William, lorsque son frère aîné l’aurait attaqué lors d’une confrontation sur la relation du jeune duc avec Meghan Markle.

“Il voulait que je lui réponde, mais j’ai choisi de ne pas le faire”, a-t-il déclaré à propos de son frère, qui, selon lui, l’avait agressé physiquement dans son livre, comme l’a rapporté pour la première fois le Guardian.

Les mémoires, intitulées Spare, sont publiées quatre mois après la mort de la grand-mère de Harry, la reine Elizabeth II, et le début du règne de son père en tant que roi, et font suite à des années de troubles pour la famille royale au milieu de la crise du «Megxit», le duc de la mort d’Édimbourg, des accusations de racisme dans l’interview d’Oprah des Sussex et de la querelle de longue date des frères.

Les rapports font suite à des révélations selon lesquelles dans les mémoires, Harry a déclaré qu’il avait tué 25 combattants talibans lors de sa deuxième tournée en Afghanistan, et que lui et son frère avaient supplié son père de ne pas épouser Camilla, maintenant la reine consort.