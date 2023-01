Prince Harry: J’ai omis des détails car je craignais que ma famille ne me pardonne pas

Le prince Harry dit qu’il a suffisamment de matériel pour écrire un autre mémoire et a choisi de ne pas publier certains détails car il craignait que son père et son frère ne lui pardonneraient jamais s’ils étaient rendus publics. Dans une interview avec le Daily Telegraph, le duc de Sussex a également déclaré que la transcription initiale de Spare était deux fois plus longue que la version finale et qu’il avait eu du mal à déterminer ce qu’il fallait supprimer. Une grande partie des détails qui ont finalement été supprimés, a-t-il ajouté, concernaient à la fois son père et son frère. “Le premier projet était différent”, a-t-il déclaré à l’intervieweur Bryony Gordon. « C’était 800 pages, et maintenant c’est à 400 pages. Cela aurait pu être deux livres, disons-le ainsi. Et le plus dur était de sortir les choses. Il a ajouté: “Il y a des choses qui se sont produites, en particulier entre moi et mon frère, et dans une certaine mesure entre moi et mon père, que je ne veux tout simplement pas que le monde sache. Parce que je ne pense pas qu’ils me pardonneraient un jour. Spare a été mis en vente mardi au Royaume-Uni, mais il avait déjà été fortement suivi après que des exemplaires aient accidentellement été mis en vente tôt en Espagne. Le Guardian a été le premier à révéler les détails des mémoires, y compris l’allégation selon laquelle le prince William avait attaqué Harry à la suite d’une discussion tendue sur Meghan, la duchesse de Sussex. Kensington Palace et Buckingham Palace ont déclaré qu’ils ne commenteraient pas le contenu du livre. Le prince Harry parle également de ce qu’il prétend être un manque de soutien pour lui et Meghan. La nouvelle de matériel excédentaire est susceptible de causer davantage de consternation pour la famille royale. Dans l’interview, Harry a déclaré qu’il savait qu’il “serait saccagé” pour avoir inclus quoi que ce soit sur sa famille, mais qu’il n’aurait pas pu écrire les mémoires sans les inclure. Il a également critiqué la presse et a allégué que les médias avaient “une tonne de saletés sur ma famille, je sais qu’ils en ont, et ils la balayent sous le tapis pour des histoires juteuses sur quelqu’un d’autre”. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Le duc a réitéré qu’il n’essayait pas de détruire la monarchie, mais plutôt d’aider à la réformer.

Se référant aux enfants du prince William – George, neuf ans, Charlotte, sept ans et Louis, quatre ans – le prince Harry a déclaré qu’au moins un des enfants de son frère serait une “pièce de rechange” et que cela le “blessait” et “l’inquiétait”.

“Il ne s’agit pas d’essayer d’effondrer la monarchie – il s’agit d’essayer de les sauver d’eux-mêmes”, a-t-il ajouté. “Je sais que je serai crucifié par de nombreuses personnes qui disent cela.”

Il a suggéré qu’avec le temps, la famille royale pourrait le remercier d’avoir parlé si ouvertement de son traumatisme.

Entre-temps, il a admis qu’essayer de changer “une institution” et le paysage médiatique n’était “pas une mince tâche” mais qu’il adoptait une “réflexion stratégique à long terme” pour voir à travers cet “énorme” défi.