Dans son interview à la bombe avec Oprah Winfrey le mois dernier, le prince Harry espérait que le temps «guérirait toutes choses» en ce qui concerne sa relation tendue avec son frère, le prince William. Alors que les deux se retrouvaient face à face lors des funérailles du prince Philip, avait-il assez de temps pour guérir?

Telle était la question posée samedi avec tous les yeux rivés sur Harry, 36 ans, et William, 38 ans, alors que les frères et sœurs royaux se réunissaient pour pleurer leur grand-père, décédé le 9 avril, deux mois avant son 100e anniversaire. Cela marque la première fois que les frères se voient en personne depuis plus d’un an après le retrait de Harry et sa femme Meghan Markle de leurs fonctions royales au début de 2020, puis leur déménagement aux États-Unis.

William et Harry ne se sont pas alignés côte à côte samedi alors qu’ils suivaient le cercueil du prince Philip jusqu’à la chapelle Saint-George pour ses funérailles. Leur cousin, Peter Phillips, se tenait entre les princes alors qu’ils se préparaient à escorter le cercueil jusqu’à la chapelle du château de Windsor.

L’arrangement a minimisé les chances de moments gênants entre les frères, qui ont été confrontés à des tensions dans leur relation depuis la décision d’Harry de quitter ses fonctions royales l’année dernière.

Les funérailles ont été fermées au public en raison des directives du gouvernement COVID-19 et n’étaient ouvertes qu’à 30 membres de la famille royale, y compris la reine Elizabeth II, âgée de 94 ans, ses enfants et petits-enfants et ceux de Philip, et quelques cousins, nièces et neveux.

Le cercueil de leur grand-père étant porté dans la chapelle, le cortège qui suivit fut divisé en deux rangées. Le prince Charles et la princesse Anne ont immédiatement suivi le cercueil décoré porté par huit porteurs en uniforme. Le prince Andrew et le prince Edward sont tombés derrière dans la rangée suivante et le prince William a suivi dans la rangée derrière eux avec le prince Harry directement derrière lui.

À l’intérieur du sanctuaire, Harry s’assit loin de William, qui était assis à côté de sa femme, la duchesse Kate. L’épouse de Harry, la duchesse Meghan, n’est pas venue après avoir été informée par son médecin de ne pas faire le long voyage depuis la Californie alors qu’elle était enceinte d’elle et du deuxième enfant de Harry, une fille.

La chapelle Saint-Georges du château, où les funérailles ont eu lieu, a été le site de siècles d’enterrements royaux – et de mariages royaux, y compris l’union de Harry et Meghan en 2018.

Suite:Le prince Charles se souvient du prince Philip, «cher papa»; Harry, la duchesse Meghan et d’autres membres de la famille royale pleurent

Moins de deux ans plus tard, Harry et Meghan ont annoncé le 8 janvier 2020 qu’ils se retireraient de leurs fonctions royales supérieures et prévoyaient de partager leur temps entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Le couple était dernier au Royaume-Uni en mars dernier pour une sorte de «tournée d’adieu» avant de s’installer au Canada, une nation du Commonwealth, pendant quelques mois jusqu’à ce qu’ils s’installent à Los Angeles.

Harry a concédé dans l’interview du 7 mars avec Winfrey que, suite à ce pas en arrière, sa relation avec son frère est « espacée pour le moment ». Il a ajouté à un autre moment: « Je l’aime en morceaux, nous avons traversé l’enfer ensemble, nous avons eu une expérience partagée, mais nous sommes sur des chemins différents. »

Le prince a également divulgué une tension dans sa relation avec son père, le prince Charles, âgé de 72 ans, l’héritier du trône britannique. Bien qu’Harry ait dit qu’il entretenait une relation étroite avec la reine, il a admis que le prince de Galles avait cessé de répondre à ses appels, « parce qu’à ce moment-là, j’ai pris les choses en main », faisant référence au couple démissionnant de leurs fonctions royales.

Il a dit qu’il avait eu «deux conversations avec mon père» avant que les deux ne cessent de parler et admettent se sentir «déçus».

« Parce qu’il a vécu quelque chose de similaire, il sait ce que ressent la douleur et Archie est son petit-fils, » dit Harry. « En même temps, je l’aimerai toujours. Je continuerai d’en faire une de mes priorités pour essayer de guérir cette relation. »

«Je ne voulais plus être en vie»:La duchesse Meghan s’ouvre dans l’interview d’Oprah, d’autres moments majeurs

Au cours de l’entretien de deux heures, Harry et Meghan ont partagé un certain nombre de bombes avec Winfrey. Meghan a expliqué qu’elle se sentait si proche du suicide pendant son séjour au palais qu’elle ne pouvait pas être laissée seule, et a révélé que quelqu’un au palais avait exprimé des inquiétudes quant à la couleur sombre de la peau de leur futur bébé (ce n’était ni la reine ni le prince. Philip, dit Harry plus tard).

Meghan a également rétabli les faits à propos d’une rumeur selon laquelle Meghan aurait fait pleurer la future belle-sœur Kate avant son mariage avec Harry en 2018. Non seulement ce n’était pas vrai, a déclaré Meghan, mais le contraire s’était produit.

«Elle m’a fait pleurer. Ça m’a blessé», a-t-elle dit, confirmant que le sujet était des robes de demoiselle d’honneur. « Mais c’était une semaine vraiment difficile avant le mariage. Elle était bouleversée et s’est excusée et a apporté des fleurs et a écrit un mot. Je lui ai pardonné. Ce qui est difficile à surmonter, c’est que j’étais blâmé pour quelque chose que je n’ai pas fait mais qui m’est arrivé. »

Meghan a déclaré qu’elle ne voulait pas révéler trop de détails sur l’incident parce que Kate « est une bonne personne » et qu’elle voulait protéger sa vie privée, mais a noté que tout le monde dans le palais savait que ce n’était pas vrai.

« Pourquoi ne pas dire ça? » A demandé Winfrey. « Bonne question, » répondit Meghan.

Contribution: Maria Puente et Elise Brisco, USA TODAY, et Associated Press