Prince Harry et Meghan se séparent de Spotify

La société de production fondée par le prince Harry et sa femme, Meghan, se sépare de Spotify moins d’un an après le lancement de leur podcast « Archétypes ».

On ne sait pas pourquoi le podcast, hébergé par Meghan, quitte la plate-forme, mais Spotify et Archewell Audio ont déclaré dans un communiqué conjoint que la décision était mutuelle.

Archewell a conclu un partenariat pluriannuel avec Spotify en 2020 pour créer des podcasts et des émissions qui raconteraient des histoires à travers diverses voix et perspectives.

Le podcast a été créé en août de l’année dernière avec la grande joueuse de tennis Serena Williams en tant qu’invitée et ce fut un succès instantané.

Il a dominé les classements Spotify dans sept pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, et il a remporté le prix du meilleur podcast aux People’s Choice Awards l’année dernière.

« J’ai adoré plonger mes mains dans le processus, m’asseoir tard dans la nuit au lit, travailler sur l’écriture et la création. Et j’ai adoré creuser profondément dans une conversation significative avec mes invités divers et inspirants, rire et apprendre avec eux, et avec chacun de vous écoutez », a déclaré Meghan, la duchesse de Sussex à l’époque.

L’émission avait également comme invités Mariah Carey, Trevor Noah, Mindy Kaling et Paris Hilton.

Les entreprises technologiques ont réduit leurs coûts dans un environnement économique difficile et Spotify n’a pas été à l’abri. Six mois après avoir annoncé qu’il supprimerait 6% de ses effectifs mondiaux, soit environ 600 emplois, Spotify a déclaré la semaine dernière qu’il supprimait 200 autres emplois.

La société a déclaré à l’époque qu’elle combinerait les réseaux de podcast Parcast et Gimlet dans son opération Spotify Studios.

Le prince Harry a été à la Haute Cour de Londres ce mois-ci. Il accuse l’éditeur du Daily Mirror d’avoir utilisé des techniques illégales à « l’échelle industrielle » pour faire la une des journaux sur sa vie. Le duc de Sussex est devenu le premier membre senior de la famille royale à témoigner depuis plus d’un siècle.